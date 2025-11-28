Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Yuki Tsunoda dijo que podía "sentir más confianza" al volante su Red Bull después de superar a su compañero Max Verstappen con la quinta posición de la clasificación al sprint del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025.

El piloto japonés hizo su mejor clasificación con Red Bull en el que parece que será su penúltimo fin de semana con la escudería de las bebidas energéticas, ya que está a punto de ser sustituido por Isack Hadjar, de Racing Bulls, para la temporada 2026.

Pero Tsunoda no se va a rendir sin luchar, y después de mostrar mejorías en Las Vegas, que se vieron frustradas por un error de presión de los neumáticos por parte del equipo, confirmó su ya mayor confianza en el Red Bull RB21 con un quinto puesto en la sesión de qualy sprint de Losail.

"Hasta ahora, ha sido un fin de semana de carrera limpio, bastante tranquilo, sin problemas en la práctica y la clasificación hasta ahora", dijo Tsunoda, después de clasificar por delante de su compañero de equipo Verstappen, que optó por una configuración diferente y sufrió al volante.

"Siento más confianza en la clasificación. Sólo tengo que juntarlo todo, quedan tres sesiones más, pero es muy importante para el equipo. Es bueno que ambas partes del garaje estén muy concentradas e intentemos dar el máximo".

"Pero yo también estoy contento con el coche y con mi confianza. Obviamente, hay algunas cosas que hacer mañana para encontrar las décimas extra, pero estoy emocionado", explicó el japonés.

Cuando Motorsport.com le preguntó por el rendimiento de Tsunoda, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, dijo: "Si nos remontamos a Las Vegas, Yuki ya estaba muy cerca de Max, pero [elegimos] la presión de neumáticos equivocada que le dejó fuera en la Q1 y eso arruinó su fin de semana de carrera. Pero su velocidad fue mejorando constantemente".

"Por supuesto, está mejorando su rendimiento y está más involucrado en la parte técnica", concluyó.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images