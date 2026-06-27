Leclerc, desconcertado por el "extraño" cambio de rendimiento de Ferrari en Austria
Leclerc afirmó que le había sorprendido el ritmo de Ferrari en la clasificación del GP de Austria, después de que el equipo se hubiera "desorientado" el viernes.
Charles Leclerc afirma que le sorprendió mucho haber superado a McLaren en la clasificación del Gran Premio de Austria, después de haber parecido estar muy desorientados el viernes.
El monegasco, en particular, tuvo problemas con el comportamiento de su SF-26, recientemente actualizado, en la FP2, tras haber cedido su coche a Dino Beganovic durante la FP1. Charles Leclerc dijo que las cuatro ruedas patinaban en las curvas más rápidas del Red Bull Ring, bajo el calor abrasador de Spielberg.
En la clasificación, ambos Ferrari cobraron vida: Leclerc y Hamilton se hicieron con el segundo y tercer puesto, por detrás del poleman George Russell, aunque se pudieron beneficiar de que el segundo Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, abortó su último giro debido a un error al confundir las banderas amarillas mostradas por el accidente de Verstappen.
Pero lo más importante es que Ferrari superó a McLaren el sábado por una décima y media, dando un giro a la situación competitiva del viernes.
"Es muy extraño porque ayer fue un día muy duro para el equipo", dijo Leclerc tras quedar segundo, a 0,236s de la pole. "Estábamos pasando muchas dificultades como equipo y hoy hemos dado un gran paso adelante. No esperábamos estar por delante de los McLaren en concreto ni tan cerca de Mercedes, así que es una buena sorpresa".
"De hecho, hemos cambiado muchas cosas. No han sido grandes cambios, sino pequeños ajustes en todos los aspectos. Al final, la diferencia ha sido bastante notable",
"En cuanto a la carrera en sí, creo que hemos dado un paso adelante con el coche de cara a mañana. Dudo que esto sea suficiente para plantar cara a Mercedes. Pero si surge una oportunidad, haré todo lo posible por aprovecharla", añadió.
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Eric Le Galliot
A Leclerc le sorprendió especialmente quedar segundo en la clasificación porque todavía no se siente del todo cómodo atacando las curvas tanto como le gustaría, tras haber cambiado a la configuración de frenos de Lewis Hamilton en Barcelona.
"Después de Mónaco han cambiado muchas cosas y las sensaciones fueron mejores en Barcelona. Aún no estoy donde quiero estar. En la clasificación, no me sentí tan cómodo como en otras ocasiones, en las que simplemente lo daba todo y sabía qué iba a hacer el coche. Esa no es la sensación que tengo ahora. Y ahí es donde quiero centrarme".
El jefe del equipo, Frederic Vasseur, sugirió que la cantidad de piezas nuevas hizo que Ferrari se "desorientara un poco" el viernes, pero elogió la recuperación de su equipo, tanto en la pista como por parte de su equipo de operaciones remotas en Maranello.
"Tuvimos una FP1 y una FP2 difíciles, creo que también porque la utilizamos como una FP1 de novatos", declaró Vasseur a Sky. "Teníamos un montón de piezas que probar para este fin de semana y para el próximo. Y fue un viernes muy, muy ajetreado para nosotros".
"Al final, quizá estábamos un poco desorientados. Pero hicimos un buen trabajo en la fábrica y otro igual de bueno en la pista para ponernos al día. Y desde esta mañana, probablemente estábamos en una situación ligeramente mejor", concluyó.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
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