A Norris y Piastri no les sorprende la clasificación de Austria: "En la F1 no hay magia"

McLaren se había perfilado el viernes como el rival más cercano a Mercedes en Austria, pero la clasificación fue un duro golpe de realidad, con Lando Norris acabando en sexta posición, mientras que su compañero de equipo, Oscar Piastri, terminaba séptimo, con ambos viéndose superados por Mercedes, Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen.

Aunque en McLaren esperaban un resultado mejor, Norris aseguró que el equipo se encuentra en el lugar que le corresponde tras las vueltas impecables de sus rivales.

"Probablemente todo el mundo esperaba más, pero esta es nuestra situación. Como ha dicho Oscar, hoy había que hacer una vuelta increíble para poder subir unas cuantas posiciones más"

"Este tipo de vueltas no siempre se dan y, con el coche que tenemos ahora, es bastante difícil lograrlo. Por lo tanto, estamos exactamente donde nos merecemos estar", dijo..

El británico también afirmó que McLaren se muestra optimista en cuanto al desarrollo a pesar de que sus rivales están llevando constantemente nuevas piezas a la pista, pero señaló que el equipo debe trabajar de forma más eficiente en todos los ámbitos.

"Los demás equipos están trayendo más actualizaciones que nosotros en este momento. Por eso, cada miembro de McLaren tiene que hacer un trabajo mejor que el resto de la parrilla de la Fórmula 1".

"Tengo mucha confianza en mi equipo. Saber que tenemos tanto potencial y estar tan cerca de los rivales es una señal positiva de cara al futuro. Soy bastante optimista. Únicamente tenemos que ponerlo en práctica".

Cuando le preguntaron por el mayor problema técnico de McLaren, dijo: "El verdadero problema está en la parte trasera. El coche es muy desequilibrado e impredecible. En este circuito es bastante fácil añadir carga en la parte delantera. Sin embargo, no hay mucho que podamos hacer para aportar más apoyo, equilibrio y confianza a la parte trasera. Tenemos que esperar a que lleguen nuevas piezas".

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, siguió una línea de declaraciones similar. De hecho, el asturiano cree que McLaren encontró el máximo rendimiento de su monoplaza antes que sus rivales, lo que les perjudicó en la Q3.

"Creo que a lo largo del fin de semana hemos sacado el máximo rendimiento posible al coche. Llegamos a la Q3 intentando sacar esa última media décima o décima, pero creo que ya habíamos encontrado ese rendimiento hace tiempo".

"Lando y yo hemos estado a media décima de distancia el uno del otro en prácticamente todas las vueltas que hemos dado este fin de semana. Si tienes a dos pilotos tan cerca constantemente, significa que no se puede sacar más rendimiento del coche".

"Sin duda hemos hecho un mejor trabajo que en Barcelona, pero no podemos sacar rendimiento de la nada; necesitamos actualizaciones para conseguir más", añadió.

Además, para Piastri no es ninguna sorpresa que Ferrari les haya superado finalmente: "Esperábamos que Ferrari fuera bastante fuerte. Russell ha tenido un fin de semana con muchos altibajos. En cuanto a Max supongo que fue una pequeña sorpresa su accidente en la Q3, pero ellos ahora tienen un coche muy diferente y nuevo".

"Por lo tanto, estos resultados no son una sorpresa; sabemos que, en general, nos falta algo y tenemos que solucionarlo. En la Fórmula 1 no hay magia", concluyó.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Eric Le Galliot