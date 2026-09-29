Dani Sordo explica el cambio de copiloto para Cerdeña: debuta Patricia Saiz en el WRC

Dani Sordo ha explicado los motivos de un sorprendente cambio de copiloto antes de la ronda final de la temporada 2026 del Mundial de Rallies en Cerdeña esta semana.

El tres veces ganador de rallies del WRC se hará cargo del tercer Hyundai i20 N Rally1 oficial para el rally de tierra, pero formará equipo con una nueva copiloto, Patricia Saiz.

Esto supondrá el debut en el WRC de la española de 27 años, y Saiz asumirá de Candido Carrera las labores de cantar las notas a Sordo en el WRC, después de que este asumiera el papel durante 2021.

Aunque dar el salto al WRC supondrá un nuevo reto, Saiz ya ha sido copiloto de Sordo en algunos rallies nacionales el año pasado, incluido el Ypres Rally de Bélgica, donde la pareja acabó cuarta de la general y logró la victoria en la clase RGT.

Cuando se le preguntó por el cambio de copiloto, Sordo comentó: "Ya había disputado algunos rallies con Patricia anteriormente y lo hizo muy bien. Es muy clara al cantar las notas, lo que me ayuda a mantenerme más concentrado y centrado dentro del coche. Me apena que Cándido no esté aquí, pero seguimos en contacto y mantenemos una buena relación".

De cara al Rally de Cerdeña, prueba que Sordo ganó anteriormente en 2019 y 2020 con Hyundai, añadió: "Sinceramente, no tengo ningún secreto. Es un rally que me gusta".

"Los tramos son bastante técnicos y estrechos, y parece que siempre se me dan bien. Cuento con dos victorias y muy buenos recuerdos. Cerdeña me transmite una energía especial y espero que este año ocurra lo mismo".

"Nuestro único objetivo es intentar ganar o, al menos, subir al podio. Será la última prueba del campeonato y también la última para los coches Rally1. Sinceramente, es muy triste ver el final de la era Rally1, que tantas alegrías y éxitos ha dado a Hyundai Motorsport".

Daniel Sordo, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Patricia Saiz, debutante en el WRC, ha agradecido a Sordo la oportunidad y afirma que dar el salto a la categoría reina de los rallies es "el sueño definitivo". Tras el rally de esta semana, Saiz volverá a ocupar el asiento de copiloto en el i20 N Rally1 junto a Sordo para el evento Rally Legend en San Marino, el próximo fin de semana.

"La cuenta atrás ha comenzado y todavía me cuesta asimilarlo", comentó Saiz en sus redes sociales.

"Para quienes sentimos pasión y ambición por este deporte, competir a nivel mundial es el sueño definitivo. Puede parecer algo lejano, pero esa pasión tan fuerte que llevamos dentro nos impulsa a seguir luchando y esforzándonos por conseguirlo. Hasta que un día ves que todo ese sacrificio ha valido la pena y el sueño se hace realidad".

"Y aquí estoy, a punto de competir en una de las pruebas más exigentes del mundo, formando parte de un equipo oficial y junto a uno de los mejores pilotos del planeta, todo un referente para mí".

"Me siento muy afortunada de estar aquí, pero también sé que las oportunidades no llegan solas: hay mucho trabajo detrás para poder aprovecharlas cuando surgen. Gracias, Dani, por brindarme esta oportunidad y confiar en mí para afrontar un desafío así".

"Ahora toca centrarse en seguir trabajando. Podemos luchar —y lucharemos— al máximo por el podio".