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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Alonso admite que siguen siendo lentos, pero confirma un motivo para el optimismo

Fernando Alonso admite que Aston Martin F1 sigue sin ritmo en Silverstone, pero destaca algunas mejoras en la gestión de la energía del motor Honda.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El sábado de Fernando Alonso en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1 fue "muy similar a los últimos fines de semana de carrera", aunque con la excepción de que esta vez no solo se disputó la clasificación, sino también una carrera al sprint.

En ambas sesiones, Aston Martin estuvo lejos del ritmo de los demás monoplazas, por lo que el piloto asturiano no pudo luchar con nadie y, de hecho, en clasificación acabó 22º, por detrás incluso de su compañero Lance Stroll.

Pese a todo, Alonso aseguró que se sacaban una noticia positiva relacionada con la gestión de la energía de la unidad de potencia Honda.

"Está siendo todo muy similar a los últimos fines de semana. Quizá, en el lado positivo, el despliegue y toda la gestión de la energía han sido consistentes, tal y como vimos en Austria, así que es el segundo fin de semana consecutivo en el que vemos algunos aspectos positivos en ese sentido".

Resumen y resultados de la clasificación:

Sin embargo, es evidente que el ritmo todavía es muy pobre, pero no se espera que nadie cambie, al menos, hasta que llegue la primera gran actualización en Hungría.

"Así que, hasta ahora todo bien. Seguimos siendo lentos, pero eso no es ninguna sorpresa. Tenemos el mismo coche y ya veremos si mañana podemos aprender más cosas", dijo.

Si bien en estos momentos no tienen mucho con lo que trabajar, Alonso asegura que el equipo está haciendo un gran trabajo con todas las herramientas de las que disponen en estos momentos.

"En lo que está en nuestras manos, creo que estamos mejorando y avanzando. Pero aún no es perfecto. La Fórmula 1 no es perfecta y hay que mejorar en todos los aspectos del juego, incluso cuando se está ganando. Así que todavía queda trabajo por hacer, pero todo el mundo está decidido a mejorar", concluyó el bicampeón del mundo español.

Apunta para mañana:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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