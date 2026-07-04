Alonso admite que siguen siendo lentos, pero confirma un motivo para el optimismo
Fernando Alonso admite que Aston Martin F1 sigue sin ritmo en Silverstone, pero destaca algunas mejoras en la gestión de la energía del motor Honda.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
El sábado de Fernando Alonso en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1 fue "muy similar a los últimos fines de semana de carrera", aunque con la excepción de que esta vez no solo se disputó la clasificación, sino también una carrera al sprint.
En ambas sesiones, Aston Martin estuvo lejos del ritmo de los demás monoplazas, por lo que el piloto asturiano no pudo luchar con nadie y, de hecho, en clasificación acabó 22º, por detrás incluso de su compañero Lance Stroll.
Pese a todo, Alonso aseguró que se sacaban una noticia positiva relacionada con la gestión de la energía de la unidad de potencia Honda.
"Está siendo todo muy similar a los últimos fines de semana. Quizá, en el lado positivo, el despliegue y toda la gestión de la energía han sido consistentes, tal y como vimos en Austria, así que es el segundo fin de semana consecutivo en el que vemos algunos aspectos positivos en ese sentido".
Sin embargo, es evidente que el ritmo todavía es muy pobre, pero no se espera que nadie cambie, al menos, hasta que llegue la primera gran actualización en Hungría.
"Así que, hasta ahora todo bien. Seguimos siendo lentos, pero eso no es ninguna sorpresa. Tenemos el mismo coche y ya veremos si mañana podemos aprender más cosas", dijo.
Si bien en estos momentos no tienen mucho con lo que trabajar, Alonso asegura que el equipo está haciendo un gran trabajo con todas las herramientas de las que disponen en estos momentos.
"En lo que está en nuestras manos, creo que estamos mejorando y avanzando. Pero aún no es perfecto. La Fórmula 1 no es perfecta y hay que mejorar en todos los aspectos del juego, incluso cuando se está ganando. Así que todavía queda trabajo por hacer, pero todo el mundo está decidido a mejorar", concluyó el bicampeón del mundo español.
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Comparte o guarda este artículo
Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari
A qué hora es la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo ver
Así vivimos la carrera sprint y la clasificación de F1 en Silverstone
Vídeo: así fue el toque de Pérez que hizo trompear a Alonso en Silverstone
Antonelli supera a Hamilton para ganar una alocada sprint en Silverstone F1
Así queda el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Silverstone: puntos y posisciones
Últimas noticias
El jefe técnico de Moreira, impresionado con él: "Está listo para el equipo oficial"
Hadjar vuelve a criticar las salidas de Red Bull: "No tiene sentido ir a una carrera así"
Verstappen revela un problema el motor de Red Bull: "No tiene sentido correr así"
Hamilton: "Es frustrante, la potencia desaparece y el coche de delante se escapa"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios