Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone: filas y posiciones

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone: filas y posiciones

A qué hora es la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo ver

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
A qué hora es la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo ver

Race of Champions Ducati: Márquez, con cautela; pole de Bulega (Parrilla de salida)

MotoGP
Race of Champions Ducati: Márquez, con cautela; pole de Bulega (Parrilla de salida)

Los pilotos de F1 critican las "peligrosas" carreras yo-yo tras la sprint de Silverstone

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Los pilotos de F1 critican las "peligrosas" carreras yo-yo tras la sprint de Silverstone

Horarios del GP de Alemania de MotoGP en Sachsenring y cómo verlo

MotoGP
GP de Alemania
Horarios del GP de Alemania de MotoGP en Sachsenring y cómo verlo

La propuesta de Sainz para evitar polémicas en clasificación como la de Austria

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
La propuesta de Sainz para evitar polémicas en clasificación como la de Austria

Vídeo: vuelve a ver la clasificación de la Race of Champions de Ducati con Marc Márquez

MotoGP
Vídeo: vuelve a ver la clasificación de la Race of Champions de Ducati con Marc Márquez
Previo
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

A qué hora es la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo ver

Este domingo se disputa la carrera principal del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone, mira a qué hora empezará y cómo se puede ver por la TV.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

¡Llega el punto y final de este emocionante Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de F1, que ya repartió sus primeros puntos en la carrera al sprint del sábado! Ahora, sólo falta por disputarse la carrera principal este domingo; apunta la hora de inicio y la forma de ver toda la acción de Silverstone en vivo y en directo por la TV u online desde España.

A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en España

  • A qué hora fue la carrera del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de Fórmula 1 2026 en España: domingo 5 de julio a las 16:00h.

Al ser una hora menos en Gran bretaña respecto a España, la carrera principal de Silverstone arrancará en la hora local habitual, es decir, a las 15:00h, pero en España serán las 16:00h de la tarde cuando el semáforo de la recta de meta de por iniciada una prueba que promete fuertes emociones.

Los aficionados de Latinoamérica deberán madrugar un poco más, ya que en México, donde estarán deseando ver a Sergio Pérez, la carrera arrancará a las 08:00h, mientras que en Argentina tendrán que conectarse a las 11:00h para animar a Franco Colapinto.

En los últimos años, la carrera del GP de Gran Bretaña ha durado algo menos de una hora y media, pero se espera que este año sí se alcance la 1h y 30min debido que los coches han perdido varios segundos por vuelta con la nueva reglamentación.

Cómo se puede ver por TV la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1

  • Dónde se puede ver la carrera del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de F1 en España: DAZN F1, desde las 14:00h.

Como viene siendo habitual, para ver la carrera principal de este domingo en Silverstone desde España hay que tener contratado DAZNF1, un servicio de streaming que se puede disfrutar desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ya sea una Smart TV, un ordenador, una tablet o un móvil.

Por supuesto, la retransmisión arrancará dos horas antes del inicio de la carrera, es decir, a las 14:00h de España, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella haciendo un previo lo más completo posible.

Para la mayoría de los fans de la Fórmula 1 en Latinoamérica será ESPN a través de Disney+ quien retransmita la carrera de Silverstone, aunque en Argentina también se podrá ver por Fox Sports, mientras que en México los derechos de TV son de Sky Sports e Izzi Sports. Obviamente, desde cualquier país de Latam se puede contratar el servicio oficial de la categoría que no está disponible en España; F1 TV.

Y te recordamos que aquí, en Motorsport.com, te contaremos todo lo que ocurra antes, durante y después de la carrera con un directo con tiempos y posiciones, noticias, declaraciones, fotos, vídeos y mucho más.

¿A cuántas vueltas es la carrera principal de Silverstone en la F1 2026?

Después de la carrera al sprint del sábado a 17 vueltas, la carrera principal de este domingo en el GP de Gran Bretaña se llevará a cabo a 52 vueltas, por lo que todos los pilotos que logren cruzar la bandera a cuadros el mítico de Silverstone habrán llegado a completar un total de de 306,332 km.

¿Qué pistas nos dejó la carrera al sprint en Silverstone?

Después de ver la carrera corta del sábado, los equipos y pilotos deben tener varias cosas claras de cara a la carrera larga de este domingo, ya que pese a que Lewis Hamilton fue el más rápido en la claisficación al sprint, en ritmo de carrera fue superado por Andrea Kimi Antonelli al volante de un Mercedes que voló una vez pudo rodar en aire limpio.

A su vez, parece que debido a las complicaciones de Silverstone para la recarga de la batería, es prácticamente imposible adelantar a un coche y rápidamente escaparte, lo que hará que los duelos en pista sean muy tensos y duraderos.

En ese sentido, los undercut pueden jugar un papel clave, aunque las oportunidades serán mínimas después de ver el bajo desgaste de los neumáticos medios y blandos durante la sprint, que provocarán seguramente una carrera a una sola parada.

¿Quién ha ganado más veces el GP de Gran Bretaña en Silverstone?

Lewis Hamilton es el rey absoluto de Silverstone con nueve victorias en su palmarés, seguido por las cinco de Alain Prost. Con tres triunfos hay varios pilotos: Jim Clarck, Michael Schumacher y Nigel Mansell.

De los pilotos en activos en este 2026, Fernando Alonson ha ganado dos veces en este trazado británico, al igual que Max Verstappen, mientras que son Carlos Sainz y Lando Norris los que lo han conseguido una vez cada uno.

¿Cómo llega el Mundial de F1 2026 a la carrera principal de Silverstone?

Clasificación del Mundial de pilotos:

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 179
2 United KingdomG. RussellMercedes 136
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 132
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 85
5 MonacoC. LeclercFerrari 83
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 82
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 76
8 FranceI. HadjarRed Bull 42
9 FranceP. GaslyAlpine 41
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 31
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14
14 SpainC. SainzWilliams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi 0
20 FinlandV. BottasCadillac 0
21 MexicoS. PérezCadillac 0
22 CanadaL. StrollAston Martin 0

Clasificación de constructores:

Pos Equipos Puntos
1 Mercedes 315
2 ItalyFerrari 215
3 United KingdomMcLaren 167
4 AustriaRed Bull 118
5 FranceAlpine 57
6 ItalyRacing Bulls 45
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac

0

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Los pilotos de F1 critican las "peligrosas" carreras yo-yo tras la sprint de Silverstone

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone: filas y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone: filas y posiciones

Antonelli supera a Hamilton para ganar una alocada sprint en Silverstone F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Antonelli supera a Hamilton para ganar una alocada sprint en Silverstone F1

Sainz acaba 15º pese a "una de las mejores vueltas de la temporada"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Sainz acaba 15º pese a "una de las mejores vueltas de la temporada"
Más de
Fernando Alonso

Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Vídeo: así fue el toque de Pérez que hizo trompear a Alonso en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vídeo: así fue el toque de Pérez que hizo trompear a Alonso en Silverstone

F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Gran Bretaña en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Gran Bretaña en Silverstone
Más de
McLaren

Así queda el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Silverstone: puntos y posisciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Así queda el Mundial de F1 2026 tras la sprint en Silverstone: puntos y posisciones

A qué hora fue la clasificación de F1 en Silverstone y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
A qué hora fue la clasificación de F1 en Silverstone y cómo verla

Por qué McLaren no tendrá el nuevo motor de Mercedes en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Por qué McLaren no tendrá el nuevo motor de Mercedes en Silverstone

Últimas noticias

Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone: filas y posiciones

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone: filas y posiciones

A qué hora es la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo ver

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
A qué hora es la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo ver

Race of Champions Ducati: Márquez, con cautela; pole de Bulega (Parrilla de salida)

MotoGP
Race of Champions Ducati: Márquez, con cautela; pole de Bulega (Parrilla de salida)