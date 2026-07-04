A qué hora es la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo ver

¡Llega el punto y final de este emocionante Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de F1, que ya repartió sus primeros puntos en la carrera al sprint del sábado! Ahora, sólo falta por disputarse la carrera principal este domingo; apunta la hora de inicio y la forma de ver toda la acción de Silverstone en vivo y en directo por la TV u online desde España.

A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en España

A qué hora fue la carrera del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de Fórmula 1 2026 en España: domingo 5 de julio a las 16:00h.

Al ser una hora menos en Gran bretaña respecto a España, la carrera principal de Silverstone arrancará en la hora local habitual, es decir, a las 15:00h, pero en España serán las 16:00h de la tarde cuando el semáforo de la recta de meta de por iniciada una prueba que promete fuertes emociones.

Los aficionados de Latinoamérica deberán madrugar un poco más, ya que en México, donde estarán deseando ver a Sergio Pérez, la carrera arrancará a las 08:00h, mientras que en Argentina tendrán que conectarse a las 11:00h para animar a Franco Colapinto.

En los últimos años, la carrera del GP de Gran Bretaña ha durado algo menos de una hora y media, pero se espera que este año sí se alcance la 1h y 30min debido que los coches han perdido varios segundos por vuelta con la nueva reglamentación.

Cómo se puede ver por TV la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1

Dónde se puede ver la carrera del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de F1 en España: DAZN F1, desde las 14:00h.

Como viene siendo habitual, para ver la carrera principal de este domingo en Silverstone desde España hay que tener contratado DAZNF1, un servicio de streaming que se puede disfrutar desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ya sea una Smart TV, un ordenador, una tablet o un móvil.

Por supuesto, la retransmisión arrancará dos horas antes del inicio de la carrera, es decir, a las 14:00h de España, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella haciendo un previo lo más completo posible.

Para la mayoría de los fans de la Fórmula 1 en Latinoamérica será ESPN a través de Disney+ quien retransmita la carrera de Silverstone, aunque en Argentina también se podrá ver por Fox Sports, mientras que en México los derechos de TV son de Sky Sports e Izzi Sports. Obviamente, desde cualquier país de Latam se puede contratar el servicio oficial de la categoría que no está disponible en España; F1 TV.

Y te recordamos que aquí, en Motorsport.com, te contaremos todo lo que ocurra antes, durante y después de la carrera con un directo con tiempos y posiciones, noticias, declaraciones, fotos, vídeos y mucho más.

¿A cuántas vueltas es la carrera principal de Silverstone en la F1 2026?

Después de la carrera al sprint del sábado a 17 vueltas, la carrera principal de este domingo en el GP de Gran Bretaña se llevará a cabo a 52 vueltas, por lo que todos los pilotos que logren cruzar la bandera a cuadros el mítico de Silverstone habrán llegado a completar un total de de 306,332 km.

¿Qué pistas nos dejó la carrera al sprint en Silverstone?

Después de ver la carrera corta del sábado, los equipos y pilotos deben tener varias cosas claras de cara a la carrera larga de este domingo, ya que pese a que Lewis Hamilton fue el más rápido en la claisficación al sprint, en ritmo de carrera fue superado por Andrea Kimi Antonelli al volante de un Mercedes que voló una vez pudo rodar en aire limpio.

A su vez, parece que debido a las complicaciones de Silverstone para la recarga de la batería, es prácticamente imposible adelantar a un coche y rápidamente escaparte, lo que hará que los duelos en pista sean muy tensos y duraderos.

En ese sentido, los undercut pueden jugar un papel clave, aunque las oportunidades serán mínimas después de ver el bajo desgaste de los neumáticos medios y blandos durante la sprint, que provocarán seguramente una carrera a una sola parada.

¿Quién ha ganado más veces el GP de Gran Bretaña en Silverstone?

Lewis Hamilton es el rey absoluto de Silverstone con nueve victorias en su palmarés, seguido por las cinco de Alain Prost. Con tres triunfos hay varios pilotos: Jim Clarck, Michael Schumacher y Nigel Mansell.

De los pilotos en activos en este 2026, Fernando Alonson ha ganado dos veces en este trazado británico, al igual que Max Verstappen, mientras que son Carlos Sainz y Lando Norris los que lo han conseguido una vez cada uno.

¿Cómo llega el Mundial de F1 2026 a la carrera principal de Silverstone?

Clasificación del Mundial de pilotos:

Clasificación de constructores: