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Vasseur reconoce y explica la "muy deficiente" actuación de Ferrari en Hungría

El potencial de Ferrari no se materializó en Hungaroring, ya que se quedaron fuera del podio debido a sus errores a pesar de tener el potencial para ello.

Benjamin Vinel Roberto Chinchero
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, ha reconocido la "muy deficiente" actuación de la Scuderia en el Gran Premio de Hungría, donde cometieron "demasiados errores" y "todo salió mal".

Ferrari esperaba conseguir su tercera victoria de la temporada 2026 tras liderar los entrenamientos del viernes y conseguir la segunda y tercera posición en la parrilla de salida, con Lewis Hamilton quedándose a solo 0,012s de la pole position, que fue para Lando Norris. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo en carrera acabó quinto, por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli completaron el podio junto al ganador, el británico de McLaren.

"No ha sido un buen domingo, porque cuando el viernes ocupas el primer y el segundo puesto, esperas mucho más que quedar cuarto y quinto", dijo Vasseur con naturalidad.

"Hemos cometido demasiados errores, empezando por la salida, la penalización, con el hecho de que Max nos adelantara en pista y con que cada vez que hacíamos una parada en boxes perdiéramos una posición por 0,2 o 0,3 segundos, porque luego te pasas toda la carrera detrás de los demás. Todo salió mal, pero sin duda tenemos que hacerlo mucho mejor los domingos".

Así fue la carrera:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frédéric Vasseur, Ferrari

Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

Frederic Vasseur se refería a que los pilotos de Ferrari fueron los únicos de cabeza que rodaron con neumáticos blandos durante la primera tanda, lo que debería haberles proporcionado una ventaja competitiva en la salida. Sin embargo, Leclerc cayó del segundo al quinto puesto, mientras que Hamilton —que salió desde quinto tras su penalización por obstaculizar a Oscar Piastri en la clasificación— solo pudo ganar una posición, a costa de su compañero de equipo.

Los cambios de neumáticos, realizados en un momento poco óptimo, hicieron que los Ferrari quedasen justo detrás de los monoplazas de Red Bull. Hamilton y Leclerc salieron de sus primeras paradas en boxes por detrás de Arvid Lindblad y Liam Lawson, pero luego ambos se encontraron también por detrás de Isack Hadjar tras su segundo pitstop.

Llamar a Hamilton a boxes durante la última salida del coche de seguridad virtual fue una apuesta arriesgada, como demostró su incapacidad para adelantar luego a Antonelli, y esa apuesta salió aún peor cuando recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane

En otras palabras, Ferrari simplemente no logró sacar el máximo partido al evidente potencial de su monoplaza.

"El ritmo puro del equipo fue probablemente mejor este fin de semana que en SpaSilverstone", dijo Vasseur. "Estábamos delante en FP1, estábamos en FP2, pudimos luchar por la pole con Lewis, la perdimos por 0,01 segundos. Y creo que hoy la ejecución ha sido muy deficiente. Pero si hacemos una buena salida, saliendo desde la primera fila, la carrera es completamente diferente. Hoy ha sido más una cuestión de ejecución que de ritmo puro del coche", añadió.

Te interesará:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

En cuanto a la sucesión de contratiempos de Hamilton a lo largo de la carrera, entre los que se encuentra el adelantamiento de Verstappen y la penalización por exceso de velocidad en el pitlane, Vasseur cree que se debió principalmente a que se forzó demasiado para recuperar el tiempo perdido

"Hoy probablemente ha sido una sucesión de errores", comentó el francés, "que bloqueara las ruedas en la parada en boxes, que perdiéramos un par de décimas durante la parada y luego probablemente intentara salir de forma rápida del pitlane, pero lo hizo un poco antes de lo óptimo".

"Creo que, cuando empiezas a cometer un error, es bastante fácil cometer más de uno, y este fin de semana es un buen ejemplo de que, cuando intentamos apretar durante la parada en boxes y cosas por el estilo, acabamos perdiendo algo".

"A la salida del pit lane, estábamos dos décimas por detrás de alguien siempre, y es una sucesión de hechos. El ritmo era aceptable, pero al principio nos fue totalmente imposible adelantar a Max y, después, a Piastri".

"Es una lección que tendremos en cuenta para el resto de la temporada", concluyó.

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