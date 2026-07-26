Honda estrenará antes de lo previsto su nuevo motor de F1

Honda ha anunciado que estrenará su nueva unidad de potencia de Fórmula 1 durante un filming day de Aston Martin este miércoles en el Hungaroring.

Después de un Gran Premio de Hungría muy positivo, en el que Aston Martin estrenó el AMR26 'B' y mostró una clara mejora de rendimiento tanto en clasificación como en carrera, Honda aprovechará el filming day del equipo en el mismo circuito para poner por primera vez en pista su motor actualizado.

Inicialmente, Honda había previsto introducir la evolución de su unidad de potencia en el primer gran premio tras el parón veraniego, el GP de los Países Bajos, donde iba a estrenar las primeras mejoras permitidas bajo la normativa ADUO.

Sin embargo, ahora ha confirmado que el debut oficial se producirá en el Hungaroring, antes de que el nuevo motor dispute su primera sesión oficial de Fórmula 1 en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto.

"En Hungría hemos estado apoyando al equipo con la integración de la unidad de potencia. También hemos podido recopilar datos muy importantes, que nos ayudarán de cara a la próxima carrera", explicó Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista y jefe de ingeniería de Honda.

"Ahora daremos el importante paso de introducir nuestra nueva especificación de unidad de potencia en los Países Bajos."

"Antes de eso, durante el filming day del miércoles, haremos funcionar el nuevo motor por primera vez en el AMR26, antes de que comience el parón de verano."

Shintaro Orihara, Trackside General Manager and Chief Engineer of Honda Racing Corporation Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En Budapest, Lance Stroll terminó 13º, justo por delante de su compañero Fernando Alonso, que logró acceder a la Q2 por primera vez esta temporada. Ambos resultados permitieron a Aston Martin superar en rendimiento a Cadillac, Williams y Haas F1 durante el fin de semana.

"Creo que ha sido un buen paso adelante, tanto en clasificación como en carrera, así que sí, tenemos una nueva base sobre la que trabajar para la segunda parte del año", afirmó Alonso.

Las palabras de Alonso: Fórmula 1 Alonso, esperanzado en que sea un nuevo comienzo de año para Aston Martin

"La correlación es buena y las ganancias de rendimiento están ahí, son las que esperábamos. Evidentemente, todavía estamos en una fase muy temprana con este coche nuevo. Es un coche completamente nuevo, un concepto nuevo, así que quizá todavía podamos encontrar más rendimiento con la puesta a punto, la optimización y otros aspectos."

"Así que la próxima carrera, además con la mejora del motor, será una prueba muy interesante en Zandvoort para comprobar dónde estamos y por qué posiciones podemos luchar."