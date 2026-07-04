Antonelli revela por qué la pole en Silverstone le dejó más satisfecho que otras

Andrea Kimi Antonelli sigue viviendo un 2026 prácticamente perfecto. El líder del Mundial firmó en Silverstone uno de esos sábados que empiezan a definir una temporada: victoria en la carrera sprint por la mañana y quinta pole position del año unas horas después, confirmando que, cuando Mercedes necesita una vuelta perfecta, el italiano casi siempre responde.

Y esta vez, además, lo hizo en unas condiciones que no eran precisamente las que más le gustan.

El piloto de Mercedes tuvo que abrir la pista en el último intento de la Q3, una estrategia poco habitual para él y que confesó que le generó cierta inquietud antes incluso de comenzar la vuelta definitiva.

"Estaba un poco estresado porque nunca me gusta salir primero en el último intento", admitió entre risas. "Durante la vuelta de salida intenté no pensar demasiado y centrarme únicamente en lo que tenía que hacer. Por suerte funcionó".

Y funcionó de la mejor manera posible. Antonelli completó una vuelta que calificó como una de las más completas del fin de semana para superar a los dos Ferrari, que parecían llegar muy fuertes tras dominar gran parte de la clasificación.

"La última vuelta fue muy limpia. Tengo que ser sincero, por fin conseguí juntar todo. Durante toda la clasificación había pequeñas cosas que no terminaban de salir, especialmente en el primer sector, donde fui bastante inconsistente. Pero en los sectores dos y tres me sentí realmente muy cómodo y pude completar una vuelta muy buena".

El viento fue uno de los grandes condicionantes de la sesión. Las fuertes rachas cambiaban constantemente el equilibrio del coche y obligaban a los pilotos a improvisar en cada intento.

"Era muy complicado porque el viento era muy racheado e impredecible. Fuimos construyendo la clasificación poco a poco y traer la pole a casa así es muy satisfactorio".

Mercedes encontró el camino... sin tocar el coche

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Mercedes no introdujo cambios importantes entre la sprint y la clasificación. Mientras otros equipos aprovecharon la reapertura del parque cerrado para modificar reglajes, Antonelli explicó que el salto llegó por otro camino.

"No cambiamos el coche en absoluto", aseguró. "Todo fue cuestión de trabajar con el diferencial, la migración de frenada y mi forma de pilotar. Encontramos unos reglajes que me ayudaron a ir mejorando durante la clasificación".

Ese trabajo también fue clave para solucionar uno de los problemas que sufrió en la Q2, cuando un bloqueo de la rueda delantera casi arruinó su vuelta.

"Nuestro coche tiende a bloquear un poco el tren delantero. Con viento de cola en la curva 3 era muy fácil que ocurriera. Además, tuve un pequeño problema con el pedal del freno, que no respondió inmediatamente cuando frené. Eso retrasó toda la frenada y llegué con demasiada velocidad a la curva. Después hicimos algunos ajustes y recuperé la confianza".

Con la pole ya asegurada, Antonelli ya piensa en el domingo. Sabe que tendrá a Charles Leclerc y Lewis Hamilton justo detrás y que la salida volverá a ser determinante, aunque las sensaciones de la sprint invitan al optimismo.

"Lo más importante será hacer una buena salida, como esta mañana, y encontrar pronto el ritmo. Tengo a dos pilotos muy rápidos detrás, así que tendré que centrarme en hacer mi carrera y maximizar el resultado".

Y, preguntado por si Mercedes volverá a tener ventaja sobre Ferrari, el líder del campeonato dejó una respuesta que también sirve de aviso para sus rivales. "En la sprint sí teníamos un coche más rápido. Sobre todo parecíamos gestionar mejor los neumáticos. Espero que mañana podamos mantener esa ventaja", concluyó.