La diferente reacción de Sainz y Bearman a la mejora de Aston Martin: ¿positivo o negativo?

Aston Martin ha pasado de caer eliminado en la Q1 a más de dos segundos de distancia de Haas, Williams y Cadillac, a dar un impresionante paso adelante con un completamente renovado AMR26 'B' en Hungría y clasificar a la Q2 superando con crees a Williams y Cadillac, además de vencer también a uno de los Haas (el de Oliver Bearman).

El salto adelante que ha supuesto un coche con hasta 16 cambios a nivel aerodinámico y técnico, ha sorprendido a sus rivales, que han reaccionado de una forma muy diferente.

En el caso de Haas, Oliver Bearman se frustró tras verse eliminado en la Q1 por detrás de Fernando Alonso y criticó el rendimiento de su equipo, que tras un buen inicio de año parece ir cayendo poco a poco hacia atrás en el orden jerárquico de la zona media.

"Hasta ahora ha sido un fin de semana duro. Los Aston han utilizado tres juegos de neumáticos en la Q1 y eso sin duda les ha ayudado, pero no deberíamos estar luchando con ellos, esa es la verdad".

"Es realmente doloroso y demuestra que, en estos momentos, estamos sufriendo y pasando apuros de verdad. Pero, al mismo tiempo, probablemente sea el circuito con las rectas más cortas. Así que no creo que esto vaya a seguir así, digamos, para siempre. Pero nos sirve de recordatorio de que tenemos que mejorar nuestro rendimiento", concluyó el joven piloto británico de la academia de Ferrari.

Sin embargo, Carlos Sainz, consciente de los problemas de Williams desde que arrancó la actual temporada, prefirió ver el salto adelante de Aston Martin como una especie de inspiración y motivación para todos en la fábrica de Grove.

El piloto español cree que si se hacen las cosas bien, Williams podría hacer algo similar.

"Aston ha pasado de tener una carga aerodinámica peor y un peor chasis que nosotros en Spa, a tener la mejor carga aerodinámica en toda la zona media ahora mismo".

"Así que están ahí para impulsarnos a que busquemos la solución, a que intentemos añadir carga aerodinámica y encontrar la evolución. Así que lo veo de forma positiva, en cierto modo, el equipo debería mirar eso y decir, sí, es posible si haces las cosas bien", dijo.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images