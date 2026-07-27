El triple error que provocó la sanción a Hamilton en Hungría

La Fórmula 1 es un deporte complejo en el que todo se decide por pequeños detalles, y no hay mejor ejemplo de ello que la penalización de cinco segundos que recibió Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría por exceso de velocidad en el pitlane.

El siete veces campeón del mundo iba segundo en el Hungaroring antes de entrar en boxes en la vuelta 56, bajo condiciones de coche de Virtual Safety Car, debido a un fallo en la caja de cambios que obligó a Oscar Piastri a detenerse antes de la curva 4.

Fue una parada costosa por dos razones: en primer lugar, provocó que Hamilton saliera por detrás de Max Verstappen y Kimi Antonelli, que no entraron en boxes, y, en segundo lugar, lo que hizo el piloto de Ferrari al salir de boxes le valió la penalización.

Ferrari reveló que el británico pulsó el botón del limitador de velocidad del pitlane demasiado pronto, lo que le llevó a superar el límite en tan solo 0,1 km/h, lo que le hizo caer al quinto puesto en la clasificación, por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, tras cruzar la línea de meta en cuarta posición. Pero es que antes de eso, había bloqueado neumáticos al entrar al pitlane, y luego colocó mal el coche en la 'caja' del pitlane donde sus mecánicos esperaban para cambiarle las ruedas.

"Este no es un buen resultado en absoluto", declaró el director de Ferrari, Frederic Vasseur, a Canal+. "No podemos estar satisfechos con esto. Hoy hemos cometido demasiados errores, empezando por las dos salidas".

"Después perdimos una posición en pista frente a Verstappen y cometimos errores durante las paradas en boxes. El limitador de velocidad en boxes se activó demasiado pronto. Al final, no ha sido nada bueno".

El domingo se sumó a la larga lista de sanciones que Hamilton ha recibido en las últimas tres jornadas de carrera, empezando por Silverstone, donde sufrió cinco segundos adicionales por una salida en falso.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

El piloto de 41 años también fue sancionado con cinco segundos por un toque con George Russell en Les Combes en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica, el mismo día en que Ferrari fue multada por un unsafe release de Hamilton, que derribó a un mecánico en la calle de boxes.

En la clasificación de Hungría, Hamilton obstaculizó a Piastri en la curva 1 —el piloto de Ferrari lo calificó de "error de comunicación"—, lo que le supuso un retroceso de tres puestos en la parrilla para salir quinto en lugar de segundo.

Cuando se le preguntaron a Vasseur por esos incidentes, respondió: "Es difícil meter todas las sanciones en el mismo saco".

"Para mí, el accidente con Russell es un incidente de carrera. Si tuviera que volver a hacerlo, le pediría que hiciera exactamente lo mismo, porque no puede subirse al bordillo".

"Hoy probablemente ha sido una sucesión de errores: que bloqueara las ruedas en la parada en boxes, que perdiéramos un par de décimas durante la parada y, después, probablemente intentara salir de forma óptima del pit ane, pero lo hizo un poco antes de lo óptimo".

"Creo que, cuando empiezas a cometer un error, es bastante fácil cometer más de uno, y este fin de semana es un buen ejemplo de ello".

"Cuando intentábamos apretar durante la parada en boxes, perdíamos algo. A la salida de boxes, estábamos dos décimas de segundo por detrás de alguien, y es una sucesión de hechos".

"El ritmo era aceptable, pero fuimos totalmente incapaces de adelantar a Max al principio, luego a Piastri, y… hemos aprendido la lección para el resto de la temporada".