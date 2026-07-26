Así queda el Mundial de F1 2026 tras Hungría: puntos y posiciones

La carrera del Gran Premio de Hungría 2026 de F1 se desarrolló de una forma un tanto atípica, ya que los Mercedes estuvieron lejos de la lucha, con protagonismo para los McLaren, Max Verstappen y los Ferrari, con victoria final para Oscar Piastri, con su compañero Lando Norris segundo y Lewis Hamilton tercero.

Mira cómo quedan los mundiales de pilotos y constructores tras la prueba de Hungaroring antes de entrar de lleno en el parón de verano.

Resumen y resultados de la carrera: Fórmula 1 Norris rompe la sequía de McLaren en 2026 y gana en Hungría; Aston Martin sale del pozo

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras Hungría: puntos, posiciones y diferencias

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras Hungría: puntos, posiciones y diferencias

¿Quién llega líder del mundial de F1 2026 en pilotos y constructores al parón de verano?

Aunque el rendimiento de Mercedes no estuvo a la altura en Hungaroring, Andrea Kimi Antonelli minimizó daños al terminar tercero con un podio inesperado y se mantiene al frente del campeonato con un total de 219 puntos, lo que le da una ventaja de 50 unidades sobre Lewis Hamilton y 59 sobre su compañero George Russell, que es el tercero.

En constructores la lucha poco a poco se aprieta, con Ferrari y McLaren recortando puntos a Mercedes, que lidera con 379 unidades en total, mientras que en segunda posición están los de Maranello con 307 puntos y terceros son los de Woking (218).

En qué posición está Alonso en el Mundial de F1 tras Hungría

Si bien Fernando Alonso pudo luchar de tú a tú con otros coches de la zona media por primera vez en toda la temporada, no fue capaz de alcanzar la zona de puntos y, por lo tanto, llega al parón ocupando la 19ª posición con un total de 1 punto y la esperanza de sumar algo más tras las vacaciones.

En qué posición está Sainz en el Mundial de F1 tras Hungría

El de Hungría fue probablemente el punto más bajo de Williams en lo que llevamos de curso, con un Carlos Sainz que no pudo hacer nada para salir de las últimas posiciones, saliendo de Hungaroring de vacío pero manteniendo su 15º puesto con seis puntos en su casillero tras una primera parte de la temporada para olvidar.

En qué posición está Colapinto en el Mundial de F1 tras Hungría

El Alpine de Pierre Gasly luchó por los puntos durante casi toda la carrera, pero Franco Colapinto no pudo hacer lo mismo y tuvo que salir de Hungría con cero puntos, lo que le deja 12º en la clasificación de pilotos con 19 puntos.

En qué posición está Pérez en el Mundial de F1 tras Hungría

Tras el gran paso adelante de Aston Martin, Cadillac ha vuelto a ser claramente el coche más lento de toda la parrilla, pero tampoco les habría servido ser competitivos, ya que Valtteri Bottas abandonó tras 13 vueltas y Sergio Pérez lo hizo en la 50, por lo que mantiene su casillero a cero.