Leclerc sorprende a Hamilton con una broma y el vídeo se vuelve viral

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Leclerc sorprende a Hamilton con una broma durante una rueda de prensa y la reacción del siete veces campeón del mundo de F1 se hace viral.

Stephanie Aiglsberger
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Antes del Gran Premio de Hungría, Charles Leclerc y Lewis Hamilton acapararon toda la atención de las redes sociales con un momento muy divertido fuera del circuito, más concretamente en el motorhome de Ferrari, gracias a un vídeo de la escudería de Maranello que fue difundido millones de veces en muy poco tiempo.

En él se ve primero a Hamilton en una de sus citas habituales con los medios donde, entre otras cosas, firmaba gorras del equipo que luego iban a parar a sus aficionados. Pero justo en ese momento, Leclerc coge a escondidas un gran micrófono de pértiga y lo asoma por el marco de una puerta, justo por encima de la cabeza de su compañero de equipo, que estaba hablando en ese momento con más personal de la Scuderia.

Hamilton se da cuenta de la repentina interrupción y, en un primer momento, reacciona visiblemente molesto. Aparta el micrófono de un empujón antes de que Leclerc se dé a conocer al asomarse por detrás de la puerta. El enfado dio paso rápidamente a la risa.

 

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 responde en tono de broma a la travesura del monegasco y amenaza con utilizar la cámara que hay cerca para revelar públicamente uno de los ingredientes favoritos de Leclerc en la pizza.

Riendo, el monegasco se retira rápidamente y dice: "¡No delante de la cámara! Me llevo mi micrófono. ¡Todavía tengo que trabajar un poco, LH!".

Más sobre Ferrari:

Los aficionados reaccionan en masa ante dicha escena

La escena también ha suscitado numerosas reacciones en las redes sociales. "Al principio, Lewis parecía realmente enfadado, jaja. Ahora ya sé qué cara ponía debajo del casco el año pasado", escribe un usuario en Reddit. Otro comenta: "Si lo miras con más atención, es aún más divertido. Seguramente pensó que era el equipo de Netflix. Solo cuando se da cuenta de que es Charles, no puede evitar reírse".

Otro usuario escribe: "La forma en que simplemente aparta el micrófono y parece más molesto que realmente enfadado hace suponer que no es la primera vez que le pasa".

La reacción en tono de broma de Hamilton también tuvo buena acogida entre los fans de la F1: "Amenazar con hacer públicas sus cuestionables preferencias en materia de pizza en un edificio lleno de italianos es bastante cruel", se lee en otro comentario. Y otro usuario bromea: "Oh, no, esto seguro que va a dar pie a nuevas teorías sobre una conspiración. El “Pizzagate” de la F1".

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