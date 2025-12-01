Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Artículo especial
Fórmula 1

Los pilotos con las carreras más largas de F1 además de Alonso

Fernando Alonso disputa en 2025 su 22ª temporada en F1, en un lapso de 24 años. ¿Qué otros pilotos han tenido carreras largas de muchas temporadas?

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso y Tarso Marques, Minardi PS01

Por todos es sabido que Fernando Alonso es el piloto con mayor número de carreras en Fórmula 1, pero... ¿cómo se traduce eso en lapso de tiempo? ¿y cuántas temporadas son? El asturiano está en 2025 en su campeonato de F1 número 22, habiendo pasado más de 24 años y medio desde su debut en 2001. Mira cuál es el top histórico en número de temporadas y en tiempo transcurrido entre la primera y la última carrera en la categoría reina del automovilismo.

Pilotos con más temporadas disputadas en Fórmula 1

Fernando Alonso, Minardi

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Rubens Barrichello, Jordan

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Michael Schumacher, Jordania

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Kimi Raikkonen, Sauber

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Graham Hill, Ferrari 250GTO con su esposa Bette Hill

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Jenson Button celebra su tercera posición en la clasificación

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Riccardo Patrese, Shadow, habla con Don Nichols, propietario del equipo Shadow

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Jack Brabham, Cooper T51-Climax

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Jo Bonnier y Reine Wisell.

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Maurice Trintignant, Gordini 16

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Andrea De Cesaris,Sauber Mercedes C13

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Nigel Mansell Lotus (Derecha) debutó en la F1. Se retiró de la carrera en la vuelta 41 con el motor fundido y sufrió quemaduras leves por una fuga de combustible. Aquí habla con Nigel Stroud, ingeniero de Lotus.

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
David Coulthard, con su familia

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Jarno Trulli

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Felipe Massa en el pitlane del circuito Albert Park de Melbourne

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Chris Amon se sienta con su novia en el muro de boxes

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Mario Andretti, Lotus 49B

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Nelson Piquet, Brabham BT49

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Michele Alboreto, Tyrrell Ford, 1ª posición, John Watson, McLaren Ford, 3ª posición en el podio

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Podio: Ganador de la carrera Gerhard Berger, Benetton

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Giancarlo Fisichella, Minardi Team saluda al público

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Daniel Ricciardo, HRT

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Sergio Pérez, Sauber C30 Ferrari

Pilotos de F1 con más temporadas disputadas
Fórmula 1
25
  1. Fernando Alonso: 21 temporadas en F1 (la 22º en curso)
  2. Rubens Barrichello: 19 temporadas en F1
  3. Michael Schumacher: 19 temporadas en F1
  4. Kimi Raikkonen: 19 temporadas en F1
  5. Lewis Hamilton: 18 temporadas en F1 (la 19º en curso)
  6. Graham Hill: 18 temporadas en F1
  7. Jenson Button: 18 temporadas en F1
  8. Riccardo Patrese: 17 temporadas en F1
  9. Jack Brabham: 16 temporadas en F1
  10. Jo Bonnier: 16 temporadas en F1
  11. Sebastian Vettel: 16 temporadas en F1
  12. Maurice Trintignant: 15 temporadas en F1
  13. Andrea de Cesaris: 15 temporadas en F1
  14. Nigel Mansell: 15 temporadas en F1
  15. David Coulthard: 15 temporadas en F1
  16. Jarno Trulli: 15 temporadas en F1
  17. Felipe Massa: 15 temporadas en F1
  18. Chris Amon: 14 temporadas en F1
  19. Mario Andretti: 14 temporadas en F1
  20. Nelson Piquet: 14 temporadas en F1
  21. Michele Alboreto: 14 temporadas en F1
  22. Gerhard Berger: 14 temporadas en F1
  23. Giancarlo Fisichella: 14 temporadas en F1
  24. Daniel Ricciardo: 14 temporadas en F1
  25. Sergio Pérez: 14 temporadas en F1
  26. Nico Hulkenberg: 14 temporadas en F1 

El último piloto que entró en esta lista fue Nico Hulkenberg, que en el GP de Australia 2025 arrancó su temporada número 14 en F1.

El hecho de que Alonso estuviera dos años fuera de la F1, en 2019 y 2020, hace que el tiempo en el que ha estado en la categoría (más de 24 años y medio ya) sea superior al número de temporadas. Pero si cumple su contrato con Aston Martin, en 2026 habrán pasado 25 años, o lo que es lo mismo, un cuarto de siglo, entre su primera y última carrera en F1.

Recuerda:

Pilotos con más tiempo en F1: años, meses y días entre la primera y última carrera

(En cursiva, los pilotos en activo)

  1. Fernando Alonso: 24 años, y 8 meses y 26 días entre su primera y última carrera en F1
  2. Michael Schumacher: 21 años y 3 meses entre su primera y última carrera en F1
  3. Kimi Raikkonen: 20 años, 9 meses y 8 días entre su primera y última carrera en F1
  4. Rubens Barrichello: 18 años, 8 meses y 13 días entre su primera y última carrera en F1
  5. Lewis Hamilton: 18 años, 8 meses y 12 días entre su primera y última carrera en F1
  6. Jenson Button: 17 años, 2 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
  7. Graham Hil: 16 años, 8 meses y 8 días entre su primera y última carrera en F1
  8. Riccardo Patrese: 16 años, 5 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
  9. Luca Badoer: 16 años, 5 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
  10. Felipe Massa: 15 años, 8 meses y 23 días entre su primera y última carrera en F1
  11. Nico Hulkenberg: 15 años, 8 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
  12. Sebastian Vettel: 15 años, 5 meses y 3 días entre su primera y última carrera en F1
  13. Jack Brabham: 15 años, 3 meses y 9 días entre su primera y última carrera en F1
  14. Robert Kubica: 15 años, 1 mes y 6 días entre su primera y última carrera en F1
  15. Jo Bonnier: 15 años, 1 mes y 1 día entre su primera y última carrera en F1
  16. Nigel Mansell: 14 años, 8 meses y 27 días entre su primera y última carrera en F1
  17. Jarno Trulli: 14 años, 8 meses y 18 días entre su primera y última carrera en F1
  18. David Coulthard: 14 años, 5 meses y 4 días entre su primera y última carrera en F1
  19. Maurice Trintignant: 14 años, 3 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
  20. Niki Lauda: 14 años, 2 meses y 19 días entre su primera y última carrera en F1
  21. Andrea de Cesaris: 14 años y 18 días entre su primera y última carrera en F1
  22. Mario Andretti: 13 años, 11 meses y 19 días entre su primera y última carrera en F1
  23. Alain Prost: 13 años, 9 meses y 25 días entre su primera y última carrera en F1
  24. Jan Lammers: 13 años, 9 meses y 18 días entre su primera y última carrera en F1
  25. Pedro de la Rosa: 13 años, 8 meses y 18 días entre su primera y última carrera en F1

Esta clasificación hay que tomarla con pinzas, porque por ejemplo Pedro de la Rosa ocupa el 25º lugar con 13 años, 8 meses y 18 días pero realmente tuvo una etapa más corta que Sergio Pérez, que con una distancia de 13 años, 8 meses y 11 días disputó 38 carreras más y un total de 14 temporadas (por 9 de Pedro de la Rosa).

O quizá el ejemplo más claro sea el de Luca Badoer, con más de 15 años y medio entre su primera y última carrera, la novena marca más larga, pero con solo 51 carreras en cinco temporadas.

Los siguientes en colarse en ese top 25 podrían ser Carlos Sainz y Max Verstappen, aunque aún les queda, ya que llevan 10 años y algo más de 8 meses.

Si completa la temporada 2025, Nico Hulkenberg se acercará mucho al top 10 de esta lista, y de hecho si cumpliera su contrato, sí entrará entre los 10 pilotos con mayor intervalo de tiempo entre su primera y última carrera en F1. 

Relacionado:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Galería: los 137 podios de España en la historia de la Fórmula 1
Siguiente artículo Todos los McLaren-Mercedes de Fórmula 1: ¿cuál es tu favorito?

Mejores comentarios
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
¡La Fórmula E se verá en abierto en España! Sigue gratis el debut de Pepe Martí

¡La Fórmula E se verá en abierto en España! Sigue gratis el debut de Pepe Martí

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
¡La Fórmula E se verá en abierto en España! Sigue gratis el debut de Pepe Martí
Todos los McLaren-Mercedes de Fórmula 1: ¿cuál es tu favorito?

Todos los McLaren-Mercedes de Fórmula 1: ¿cuál es tu favorito?

Fórmula 1
Fórmula 1
Todos los McLaren-Mercedes de Fórmula 1: ¿cuál es tu favorito?
Galería: los 137 podios de España en la historia de la Fórmula 1

Galería: los 137 podios de España en la historia de la Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Galería: los 137 podios de España en la historia de la Fórmula 1
Jenson Button
Más de
Jenson Button
Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos

Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos
Button comparte los mejores momentos de su carrera y sus F1 favoritos

Button comparte los mejores momentos de su carrera y sus F1 favoritos

WEC
WEC
Bahrein
Button comparte los mejores momentos de su carrera y sus F1 favoritos
Button critica a Elkann por señalar a Leclerc y Hamilton

Button critica a Elkann por señalar a Leclerc y Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
Button critica a Elkann por señalar a Leclerc y Hamilton

Últimas noticias

Williams celebra un "sueño hecho realidad": quinto en el Mundial de Constructores 2025

Williams celebra un "sueño hecho realidad": quinto en el Mundial de Constructores 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Williams celebra un "sueño hecho realidad": quinto en el Mundial de Constructores 2025
Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"

Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"
Por qué el podio de Qatar pesa distinto para Sainz que el de Bakú

Por qué el podio de Qatar pesa distinto para Sainz que el de Bakú

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué el podio de Qatar pesa distinto para Sainz que el de Bakú
Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril

Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros