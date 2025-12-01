Los pilotos con las carreras más largas de F1 además de Alonso
Fernando Alonso disputa en 2025 su 22ª temporada en F1, en un lapso de 24 años. ¿Qué otros pilotos han tenido carreras largas de muchas temporadas?
Por todos es sabido que Fernando Alonso es el piloto con mayor número de carreras en Fórmula 1, pero... ¿cómo se traduce eso en lapso de tiempo? ¿y cuántas temporadas son? El asturiano está en 2025 en su campeonato de F1 número 22, habiendo pasado más de 24 años y medio desde su debut en 2001. Mira cuál es el top histórico en número de temporadas y en tiempo transcurrido entre la primera y la última carrera en la categoría reina del automovilismo.
Pilotos con más temporadas disputadas en Fórmula 1
- Fernando Alonso: 21 temporadas en F1 (la 22º en curso)
- Rubens Barrichello: 19 temporadas en F1
- Michael Schumacher: 19 temporadas en F1
- Kimi Raikkonen: 19 temporadas en F1
- Lewis Hamilton: 18 temporadas en F1 (la 19º en curso)
- Graham Hill: 18 temporadas en F1
- Jenson Button: 18 temporadas en F1
- Riccardo Patrese: 17 temporadas en F1
- Jack Brabham: 16 temporadas en F1
- Jo Bonnier: 16 temporadas en F1
- Sebastian Vettel: 16 temporadas en F1
- Maurice Trintignant: 15 temporadas en F1
- Andrea de Cesaris: 15 temporadas en F1
- Nigel Mansell: 15 temporadas en F1
- David Coulthard: 15 temporadas en F1
- Jarno Trulli: 15 temporadas en F1
- Felipe Massa: 15 temporadas en F1
- Chris Amon: 14 temporadas en F1
- Mario Andretti: 14 temporadas en F1
- Nelson Piquet: 14 temporadas en F1
- Michele Alboreto: 14 temporadas en F1
- Gerhard Berger: 14 temporadas en F1
- Giancarlo Fisichella: 14 temporadas en F1
- Daniel Ricciardo: 14 temporadas en F1
- Sergio Pérez: 14 temporadas en F1
- Nico Hulkenberg: 14 temporadas en F1
El último piloto que entró en esta lista fue Nico Hulkenberg, que en el GP de Australia 2025 arrancó su temporada número 14 en F1.
El hecho de que Alonso estuviera dos años fuera de la F1, en 2019 y 2020, hace que el tiempo en el que ha estado en la categoría (más de 24 años y medio ya) sea superior al número de temporadas. Pero si cumple su contrato con Aston Martin, en 2026 habrán pasado 25 años, o lo que es lo mismo, un cuarto de siglo, entre su primera y última carrera en F1.
Pilotos con más tiempo en F1: años, meses y días entre la primera y última carrera
(En cursiva, los pilotos en activo)
- Fernando Alonso: 24 años, y 8 meses y 26 días entre su primera y última carrera en F1
- Michael Schumacher: 21 años y 3 meses entre su primera y última carrera en F1
- Kimi Raikkonen: 20 años, 9 meses y 8 días entre su primera y última carrera en F1
- Rubens Barrichello: 18 años, 8 meses y 13 días entre su primera y última carrera en F1
- Lewis Hamilton: 18 años, 8 meses y 12 días entre su primera y última carrera en F1
- Jenson Button: 17 años, 2 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
- Graham Hil: 16 años, 8 meses y 8 días entre su primera y última carrera en F1
- Riccardo Patrese: 16 años, 5 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
- Luca Badoer: 16 años, 5 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
- Felipe Massa: 15 años, 8 meses y 23 días entre su primera y última carrera en F1
- Nico Hulkenberg: 15 años, 8 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
- Sebastian Vettel: 15 años, 5 meses y 3 días entre su primera y última carrera en F1
- Jack Brabham: 15 años, 3 meses y 9 días entre su primera y última carrera en F1
- Robert Kubica: 15 años, 1 mes y 6 días entre su primera y última carrera en F1
- Jo Bonnier: 15 años, 1 mes y 1 día entre su primera y última carrera en F1
- Nigel Mansell: 14 años, 8 meses y 27 días entre su primera y última carrera en F1
- Jarno Trulli: 14 años, 8 meses y 18 días entre su primera y última carrera en F1
- David Coulthard: 14 años, 5 meses y 4 días entre su primera y última carrera en F1
- Maurice Trintignant: 14 años, 3 meses y 16 días entre su primera y última carrera en F1
- Niki Lauda: 14 años, 2 meses y 19 días entre su primera y última carrera en F1
- Andrea de Cesaris: 14 años y 18 días entre su primera y última carrera en F1
- Mario Andretti: 13 años, 11 meses y 19 días entre su primera y última carrera en F1
- Alain Prost: 13 años, 9 meses y 25 días entre su primera y última carrera en F1
- Jan Lammers: 13 años, 9 meses y 18 días entre su primera y última carrera en F1
- Pedro de la Rosa: 13 años, 8 meses y 18 días entre su primera y última carrera en F1
Esta clasificación hay que tomarla con pinzas, porque por ejemplo Pedro de la Rosa ocupa el 25º lugar con 13 años, 8 meses y 18 días pero realmente tuvo una etapa más corta que Sergio Pérez, que con una distancia de 13 años, 8 meses y 11 días disputó 38 carreras más y un total de 14 temporadas (por 9 de Pedro de la Rosa).
O quizá el ejemplo más claro sea el de Luca Badoer, con más de 15 años y medio entre su primera y última carrera, la novena marca más larga, pero con solo 51 carreras en cinco temporadas.
Los siguientes en colarse en ese top 25 podrían ser Carlos Sainz y Max Verstappen, aunque aún les queda, ya que llevan 10 años y algo más de 8 meses.
Si completa la temporada 2025, Nico Hulkenberg se acercará mucho al top 10 de esta lista, y de hecho si cumpliera su contrato, sí entrará entre los 10 pilotos con mayor intervalo de tiempo entre su primera y última carrera en F1.
