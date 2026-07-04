Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Después de dejarse sorprender en la qualy sprint del viernes por apenas 11 milésimas, Andrea Kimi Antonelli completó su sábado perfecto con la pole position del GP de Gran Bretaña de F1 2026 después de haber ganado la carrera sprint horas antes. Es la quinta pole de Antonelli en F1, todas este año.

George Russell estuvo a solo 96 milésimas en el primer intento y parecía que los Mercedes bloquearían la primera fila sobre los Ferrari, pero en el intento definitivo, mientras Antonelli bajaba hasta el mejor tiempo del fin de semana, Russell veía cómo se le colaban por delante, sin poder mejorar él, tanto Charles Leclerc, clasificado segundo, como Lewis Hamilton, tercero y esta vez por detrás de su compañero.

También fue noticia que Isack Hadjar fue el Red Bull más rápido, quinto, con Max Verstappen séptimo. Entre ellos estuvo Lando Norris, en un sandwich de los McLaren con los de las bebidas energéticas (Oscar Piastri fue octavo).

Estuvieron en Q3 los mismos 10 pilotos (es decir, también los mismos cinco equipos) que en la SQ3 de la qualy sprint del día anterior, y de hecho en Q2 solo cambiaron de posición Gabriel Bortoleto, clasificado 11º, por Pierre Gasly, esta vez 12º.

No hubo milagros en Aston Martin, y Fernando Alonso vio frenarse su histórico récord de sesiones de clasificación imbatido, cuando fue 22º y por fin Lance Stroll quedó por delante de él, 21º y separados por solo 25 milésimas.

Carlos Sainz repitió la 15ª plaza de la clasificación sprint, otra vez por delante de Alex Albon, cerrando ambos Williams la tabla en una Q2 en la que no pudo estar Franco Colapinto, eliminado a las primeras de cambio tras un trompo a alta velocidad.

La carrera, el domingo a las 15:00h locales, 16:00h de España, 08:00h de México y 11:00 de Argentina.

Resultados de la clasificación de F1 en Silverstone

Así fue la Q2 de la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026

La Q2 arrancó con retraso mientras los comisarios limpiaban la grava que había quedado en la pista tras la salida de Colapinto. Cuando por fin arrancó, los Red Bull fueron los primeros en romper el silencio y salir, con Hadjar rodando más rápido que Verstappen. Cuando todos menos habían marcado tiempo, Hamilton estaba en la primera plaza por 56 milésimas sobre Russell y 0.179s sobre Antonelli.

Después de esa primera parte de la Q2, estaban en posición de eliminados, además un Nico Hulkenberg que todavía no había salido, los Williams, Bearman, Gasly y Piastri, que no encontró grip en su primer intento. Después de nuevamente no poder superar a Hadjar, Verstappen dijo que el coche era "un desastre, increíble".

Antonelli tenía guardada una gran vuelta, un 1:28.493 para cerrar la Q2 al frente, y Piastri mejoró para ser séptimo, dejando eliminados a los Audi, Gasly, Bearman y los Williams.

Resultados de la Q2 de la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Así fue la Q1 de la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026

La primera ronda empezó con los pilotos saliendo de manera escalonada y un fuerte viento que provocó una ligera salida de pista de Sainz. Charles Leclerc se colocó al frente en los primeros compases, y mayor que el de Sainz fue el susto de George Russell, que se salió en la curva 7 (Luffield) sin poder controlar el Mercedes. Aunque el toque contra el muro fue leve, se le dañó el alerón delantero y tuvo que volver al box.

Tras los primeros intentos, además de él, estaban en posiciones de eliminación los Cadillac, los Aston Martin y un Bortoleto que aún no tenía tiempo. Russell salvó la papeleta sin problema subiendo al seto lugar, bajando a Franco Colapinto a la zona roja.

Los últimos instantes fueron de mucha tensión, y Colapinto trompeó a gran velocidad en las curvas 12 y 13, arruinando su intento de mejorar, mientras su compañero mejoraba mucho para ser 12º. Ese error del argentino dejó el duelo entre Bortoleto y Sainz, que acompañarían a los Cadillac, los Aston Martin y Colapinto. El madrileño mejoró, y cuando Bortoleto por fin dio su vuelta cronometrada, el piloto que cayó eliminado fue Esteban Ocon.

Resultados de la Q1 de la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026