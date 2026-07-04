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Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Kimi Antonelli completó su sábado perfecto con la pole de F1 en Silverstone, la del GP de Gran Bretaña.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Después de dejarse sorprender en la qualy sprint del viernes por apenas 11 milésimas, Andrea Kimi Antonelli completó su sábado perfecto con la pole position del GP de Gran Bretaña de F1 2026 después de haber ganado la carrera sprint horas antes. Es la quinta pole de Antonelli en F1, todas este año.

George Russell estuvo a solo 96 milésimas en el primer intento y parecía que los Mercedes bloquearían la primera fila sobre los Ferrari, pero en el intento definitivo, mientras Antonelli bajaba hasta el mejor tiempo del fin de semana, Russell veía cómo se le colaban por delante, sin poder mejorar él, tanto Charles Leclerc, clasificado segundo, como Lewis Hamilton, tercero y esta vez por detrás de su compañero.

También fue noticia que Isack Hadjar fue el Red Bull más rápido, quinto, con Max Verstappen séptimo. Entre ellos estuvo Lando Norris, en un sandwich de los McLaren con los de las bebidas energéticas (Oscar Piastri fue octavo).

Estuvieron en Q3 los mismos 10 pilotos (es decir, también los mismos cinco equipos) que en la SQ3 de la qualy sprint del día anterior, y de hecho en Q2 solo cambiaron de posición Gabriel Bortoleto, clasificado 11º, por Pierre Gasly, esta vez 12º.

No hubo milagros en Aston Martin, y Fernando Alonso vio frenarse su histórico récord de sesiones de clasificación imbatido, cuando fue 22º y por fin Lance Stroll quedó por delante de él, 21º y separados por solo 25 milésimas.

Apunta:

Carlos Sainz repitió la 15ª plaza de la clasificación sprint, otra vez por delante de Alex Albon, cerrando ambos Williams la tabla en una Q2 en la que no pudo estar Franco Colapinto, eliminado a las primeras de cambio tras un trompo a alta velocidad.

La carrera, el domingo a las 15:00h locales, 16:00h de España, 08:00h de México y 11:00 de Argentina.

Resultados de la clasificación de F1 en Silverstone

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'28.111

   240.691
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.175

1'28.286

   240.214
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.347

1'28.458

   239.747
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.370

1'28.481

   239.685
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+0.635

1'28.746

   238.969
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.766

1'28.877

   238.617
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+0.782

1'28.893

   238.574
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.921

1'29.032

   238.201
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+1.194

1'29.305

   237.473
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.605

1'29.716

   236.385
Ver resultados

Así fue la Q2 de la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026

La Q2 arrancó con retraso mientras los comisarios limpiaban la grava que había quedado en la pista tras la salida de Colapinto. Cuando por fin arrancó, los Red Bull fueron los primeros en romper el silencio y salir, con Hadjar rodando más rápido que Verstappen. Cuando todos menos habían marcado tiempo, Hamilton estaba en la primera plaza por 56 milésimas sobre Russell y 0.179s sobre Antonelli. 

Después de esa primera parte de la Q2, estaban en posición de eliminados, además un Nico Hulkenberg que todavía no había salido, los Williams, Bearman, Gasly y Piastri, que no encontró grip en su primer intento. Después de nuevamente no poder superar a Hadjar, Verstappen dijo que el coche era "un desastre, increíble".

Antonelli tenía guardada una gran vuelta, un 1:28.493 para cerrar la Q2 al frente, y Piastri mejoró para ser séptimo, dejando eliminados a los Audi, Gasly, Bearman y los Williams.

Resultados de la Q2 de la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'28.493

   S 239.652
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.133

1'28.626

 0.133 S 239.293
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

+0.371

1'28.864

 0.238 S 238.652
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.427

1'28.920

 0.056 S 238.502
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.576

1'29.069

 0.149 S 238.103
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.620

1'29.113

 0.044 S 237.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.725

1'29.218

 0.105 S 237.705
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 14

+0.831

1'29.324

 0.106 S 237.423
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.890

1'29.383

 0.059 S 237.266
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.936

1'29.429

 0.046 S 237.144
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+0.968

1'29.461

 0.032 S 237.059
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.570

1'30.063

 0.602 S 235.475
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+1.583

1'30.076

 0.013 S 235.441
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+2.008

1'30.501

 0.425 S 234.335
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.130

1'30.623

 0.122 S 234.020
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+2.250

1'30.743

 0.120 S 233.710
Ver resultados

Así fue la Q1 de la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026

La primera ronda empezó con los pilotos saliendo de manera escalonada y un fuerte viento que provocó una ligera salida de pista de Sainz. Charles Leclerc se colocó al frente en los primeros compases, y mayor que el de Sainz fue el susto de George Russell, que se salió en la curva 7 (Luffield) sin poder controlar el Mercedes. Aunque el toque contra el muro fue leve, se le dañó el alerón delantero y tuvo que volver al box.

Tras los primeros intentos, además de él, estaban en posiciones de eliminación los Cadillac, los Aston Martin y un Bortoleto que aún no tenía tiempo. Russell salvó la papeleta sin problema subiendo al seto lugar, bajando a Franco Colapinto a la zona roja.

Los últimos instantes fueron de mucha tensión, y Colapinto trompeó a gran velocidad en las curvas 12 y 13, arruinando su intento de mejorar, mientras su compañero mejoraba mucho para ser 12º. Ese error del argentino dejó el duelo entre Bortoleto y Sainz, que acompañarían a los Cadillac, los Aston Martin y Colapinto. El madrileño mejoró, y cuando Bortoleto por fin dio su vuelta cronometrada, el piloto que cayó eliminado fue Esteban Ocon

Resultados de la Q1 de la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

1'29.276

   S 237.550
2 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.024

1'29.300

 0.024 S 237.487
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.258

1'29.534

 0.234 S 236.866
4 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 9

+0.263

1'29.539

 0.005 S 236.853
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'29.549

 0.010 S 236.826
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+0.368

1'29.644

 0.095 S 236.575
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 8

+0.385

1'29.661

 0.017 S 236.530
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.443

1'29.719

 0.058 S 236.378
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.695

1'29.971

 0.252 S 235.715
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.709

1'29.985

 0.014 S 235.679
11 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 5

+0.910

1'30.186

 0.201 S 235.154
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 4

+0.993

1'30.269

 0.083 S 234.937
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.069

1'30.345

 0.076 S 234.740
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.286

1'30.562

 0.217 S 234.177
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+1.294

1'30.570

 0.008 S 234.157
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+1.362

1'30.638

 0.068 S 233.981
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.404

1'30.680

 0.042 S 233.872
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+1.951

1'31.227

 0.547 S 232.470
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 5

+2.045

1'31.321

 0.094 S 232.231
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.664

1'31.940

 0.619 S 230.667
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+3.587

1'32.863

 0.923 S 228.375
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+3.612

1'32.888

 0.025 S 228.313
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