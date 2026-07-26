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Mejores estrategias y neumáticos para Hungría F1: dos paradas con opción a una

Estas son las mejores estrategias para la carrera de este domingo en el GP de Hungría de F1 2026, cuántas paradas habrá y qué neumáticos hay disponibles.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

¡Llega la última carrera antes del parón de verano! El Gran Premio de Hungría 2026 promete fuertes emociones después de la igualdad vista a lo largo de todo el fin de semana en Hungaroring. Mira aquí cuáles podrían ser las mejores estrategias y qué neumáticos tienen disponibles cada piloto de la parrilla.

Apunta para hoy:

¿Cuáles son las mejores estrategias para la carrera de F1 hoy domingo en Hungría?

Los pilotos de Fórmula 1 afrontarán este domingo un Gran Premio de Hungría 2026 que promete fuertes emociones, una carrera en la que la degradación podría tener un papel clave a lo largo de 70 vueltas, pero... ¿cuáles son las mejores estrategias según Pirelli?

El suministrador oficial de neumáticos del Gran Circo cree que la opción más rápida para este domingo en Hungaroring será hacer dos paradas, empezando con el compuesto medio, parando entre las vueltas 15 y 22 para montar los duros y volviendo a boxes nuevamente entre los giros 40 y 46 para volver a poner otro juego de duros.

Sin embargo, la opción favorita siempre de los equipos, la de hacer una sola parada, también entra en juego como la segunda mejor opción. En la salida, se apostaría por el medio y sólo se haría una parada entre las vueltas 26 y 32 para montar los duros. En esta opción, obviamente, se necesitaría ser mucho más cuidadoso con las gomas.

Hay dos opciones de dos paradas algo más agresivas, en las que entra en juego el neumático blando en la salida o hacia el final de la carrera, dependiendo de cada situación y el momento en que se necesite apretar al máximo.

Nº PARADAS NEUMÁTICO DE INICIO PRIMERA PARADA SEGUNDA PARADA
Dos paradas Medio (amarillo) Entre la vuelta 16-22 (duro) Entre la vuelta 40-46 (duro)
Una parada Medio (amarillo) Entre la vuelta 26-32 (duro) Sin segunda parada
Dos paradas Blando (rojo) Entre la vuelta 13-19 (duro) Entre la vuelta 45-51 (medio)
Dos paradas Medio (amarillo) Entre la vuelta 17-23 (duro) Entre la vuelta 50-56 (blando)

¿Qué neumáticos le queda a cada piloto de F1 en Barcelona 2026?

En cuanto a los neumáticos disponibles para este caluroso domingo en Hungría, todos los pilotos de la parrilla cuentan al menos con un juego de neumáticos duros tanto nuevos como usados, por lo que no debería haber ningún problema en ese aspecto.

En el caso del compuesto medio, hay alguna diferencia, ya que Charles Leclerc y Lewis Hamilton son los únicos que no se han guardado ninguna goma amarilla sin usar, pero tienen un juego usado. El resto de la parrilla tiene uno nuevo y cero usados, con la excepción de los Cadillac y los Williams, que tienen dos medios nuevos todavía.

Aunque la posibilidad de que entre en juego el compuesto más blando es baja, hay varios pilotos que con uno o dos juegos sin estrenar: Lewis Hamilton, Alex Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

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