Norris y Piastri, frustrados con la "eficiencia" y el "agarre" de McLaren

Lando Norris y Oscar Piastri acabaron lejos de de los Mercedes y Ferrari, que pelearon por la pole position en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. Si bien visto el resto de curso no es una gran sorpresa, para ambos pilotos supone otra decepción que inevitablemente provoca cierta frustración interna.

El piloto británico, que logró acabar sexto, por detrás también de Isack Hadjar, reconoció que estaban perdiendo demasiado tiempo, mucho más del deseado, tanto en las curvas como sobre todo en las rectas.

"Estamos a siete décimas u ocho décimas de diferencia. Esto es simplemente muy mal trabajo por nuestra parte, pero un circuito como este depende al mismo tiempo de la eficiencia del coche".



"Estamos perdiendo en las curvas y también estamos perdiendo una cantidad de tiempo desorbitada en las rectas. Pero eso es solo eficiencia, es solo cuestión de entender este coche y su dinámica. Los dos equipos que lo entienden mejor que nadie, Ferrari y Mercedes, son los que están muy por delante".



"Así que no hay excusas, sabemos que no hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno, pero todos están trabajando duro y solo tenemos que ponernos al día", dijo.

Cuando se le preguntó qué fallaba principalmente, Norris aseguró que la debilidad es todo el paquete del McLaren MCL40 en su conjunto, por lo que necesitan mejoras que funcionen y lleguen a la pista cuanto antes.

"Es una combinación de muchas cosas; sigue siendo algo que llevará un tiempo. Tenemos que entender el coche ahora mismo y tenemos que incorporar piezas al coche lo más rápido posible, ese es el nivel al que tenemos que rendir", explicó.

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Su compañero, Oscar Piastri, fue mucho más breve y simplemente se limitó a decir que no pueden ir más rápido debido a una alarmante falta de agarre.

"Simplemente hemos tenido muchos problemas con el agarre trasero. Pensábamos que habíamos hecho unos ajustes bastante acertados para la clasificación, pero supongo que no han tenido el impacto que esperábamos".



"Así que sí, ha sido un poco sorprendente que haya sido tan complicado todo el fin de semana. Llevamos todo el gran premio sufriendo con el equilibrio del coche. Ha sido bastante complicado pilotar el coche", concluyó el piloto australiano de la Fórmula 1.

Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images