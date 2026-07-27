Explicado: la versión de McLaren sobre el enfado de Piastri por radio en Hungría
McLaren asegura que entiende el enfado de Oscar Piastri por radio durante el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, pero insiste en que su estrategia de paradas fue la correcta.
El jefe de McLaren, Andrea Stella, explicó el razonamiento del equipo de Fórmula 1 detrás de la secuencia de la segunda parada en boxes durante el Gran Premio de Hungría, en medio de la frustración de Oscar Piastri tras su incidente con el doblado Carlos Sainz.
En su intento por conseguir la primera victoria de la temporada, tanto Piastri como su compañero Lando Norris mostraron su frustración en el calor del momento, reflejando la urgencia del vigente campeón del mundo por reengancharse a la lucha en esta campaña 2026.
Mercedes, dominador del inicio de temporada, había empezado a verse amenazado por el resurgir de Ferrari y su monoplaza profundamente evolucionado. Mientras tanto, McLaren, el equipo dominante del año pasado, había arrancado 2026 un paso por detrás, por lo que cuando una importante actualización del suelo pareció devolver al MCL40 a la pelea, ni Norris ni Piastri necesitaron demasiados incentivos para aprovecharla al máximo.
Después de hacer el trabajo más difícil al lograr la pole con el MCL40, Norris no podía permitirse errores en la primera vuelta, pero precisamente los cometió al abrirse demasiado y pisar la parte sucia de la pista en la curva 2. Piastri, que había tenido una clasificación decepcionante pero se benefició de varias sanciones para salir tercero, aprovechó la oportunidad para adelantar a su compañero y colocarse líder.
Con los adelantamientos prácticamente imposibles sin una diferencia de neumáticos, ese movimiento arruinó la carrera de Norris. Aunque intentó presionar a Piastri para forzar un error, pronto empezó a insinuar por radio que podía rodar mucho más rápido con aire limpio. La situación se mantuvo hasta el segundo stint, cuando Norris pidió entrar primero en boxes.
"No podemos", respondió su ingeniero de carrera, Will Joseph. La norma habitual es que el coche que lidera tenga prioridad en las paradas, y en este caso Piastri se había ganado ese derecho tras superar limpiamente a Norris en la primera vuelta.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Clive Mason / Getty Images
Cuando en la vuelta 34 Lewis Hamilton, que ya había parado varias vueltas antes, estaba a 25 segundos del líder y recortando la diferencia, McLaren entendió que debía cubrir la amenaza de Ferrari.
"Cuando Hamilton para, está en condiciones de hacer un undercut a los dos McLaren, así que necesitábamos responder", explicó Stella. "Oscar iba primero y pensamos que era el coche correcto para detener en ese momento".
Piastri volvió a pista con cuatro segundos de ventaja, dejando además el hueco justo para que Norris también pudiera reincorporarse. Sin embargo, una combinación del tiempo perdido por Piastri detrás del Williams de Carlos Sainz y el gran ritmo de Norris en aire limpio permitió al británico completar un poco habitual overcut y arrebatarle el liderato, para desesperación del australiano.
"¡Quítate de una p*** vez, idiota! ¡Dios mío!", gritó Piastri por radio a Sainz, antes de dirigir parte de esa frustración hacia su propio equipo cuando vio cómo se escapaban sus opciones de victoria.
"Qué bien que hayáis tenido eso en cuenta, por cierto. Gracias", dijo con evidente sarcasmo.
Después de la carrera, Piastri admitió que McLaren realmente no tenía otra opción que detenerle cuando lo hizo y reconoció que, en el calor del momento, habló más con el instinto de piloto que con la cabeza, esperando que el equipo pudiera de algún modo corregir lo que él consideraba una injusticia.
"Cuando vi que Lando salió por delante, supe que no tenía ritmo para atacarle, así que entendí que mis opciones de ganar la carrera habían terminado ahí", reconoció Piastri. "Pensé que quizá el equipo podía no haber parado a Lando si solo estuviéramos nosotros dos, pero sé que no es así. No pueden dejar de parar a Lando por algo que está fuera de su control y también fuera del mío".
El australiano, además, terminó abandonando la carrera poco después debido a un fallo en la caja de cambios.
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Desde ese punto de vista, lo entiendo. Simplemente estaba muy, muy enfadado en ese momento por lo que había pasado. Si no me hubieran golpeado, habría seguido por delante de Lando".
Esa es también la interpretación que hizo Andrea Stella, quien reveló que Piastri aclaró sus comentarios por radio nada más terminar la carrera.
"Inmediatamente después de la carrera, Oscar dejó claro que aquello fue un comentario fruto del enfado", explicó Stella cuando Motorsport.com le preguntó por el asunto.
"Hubo un par de episodios desafortunados. Evidentemente, el más importante fue la colisión de Oscar con un doblado. Y, al mismo tiempo, cuando Lando tuvo aire limpio, su ritmo fue simplemente espectacular. Creo que encontró medio segundo por vuelta. Ese ritmo hizo posible que Lando terminara por delante de Oscar".
El italiano añadió: "Creo que Oscar lo entendió enseguida. Es completamente normal que, cuando lideras la carrera durante casi la mitad de la prueba y luego pierdes el liderato por un incidente con un doblado, tengas un momento de rabia y hagas un comentario fruto de la frustración. Pero no hay absolutamente ningún problema".
Del mismo modo, McLaren tampoco podía hacer demasiado con un Norris que era intrínsecamente más rápido hasta ese momento. Stella explicó que el muro "evaluó todas las opciones" por si la presión desde atrás hubiera aumentado, incluida la posibilidad de intercambiar posiciones para permitir a Norris abrir hueco y devolver después el liderato si el equipo seguía controlando un doblete.
Sin embargo, el jefe de McLaren consideró que Piastri también "merecía la oportunidad de intentar ganar la carrera" tras haber adelantado limpiamente a Norris en la salida y defender después esa posición.
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Estamos evaluando constantemente todas las opciones", añadió Stella. "Puedes pensar cuál es la mejor forma de sumar el mayor número de puntos para el equipo, pero también existe una forma de ser coherentes con nuestra manera de competir.
"Creo que hasta el momento en que Oscar hizo su parada, se había ganado el liderato de forma justa con su maniobra en las curvas 1 y 2, así que merecía tener la oportunidad de intentar ganar la carrera. En otros circuitos, probablemente Lando habría podido adelantarle, pero aquí era muy difícil".
Con McLaren claramente como el coche más rápido el domingo, finalmente no fue necesario dar órdenes de equipo. Eso sí, el equipo sí intentó calmar a un rapidísimo Norris mientras gestionaba diversos problemas de fiabilidad, tanto cuando perseguía a Piastri como cuando ya lideraba la carrera. El posterior abandono de Piastri por un fallo en la caja de cambios demostró que aquellas precauciones no eran exageradas.
"Lo principal con Lando es que estábamos gestionando un par de aspectos relacionados con la fiabilidad, así que no había ninguna necesidad de usar los pianos, algo que le pedimos de forma muy clara en varias ocasiones", explicó Stella. "Pero Lando no estaba intentando demostrar nada. Iba líder, tenía aire limpio y simplemente disponía de muchísimo ritmo".
En cualquier caso, la primera victoria de McLaren esta temporada volvió a recordar los numerosos dilemas de órdenes de equipo que marcaron su campaña hacia el título el año pasado. A la frustración de Piastri por haber tenido que esperar hasta los terceros entrenamientos libres del sábado para disponer de la nueva especificación de suelo, se sumó ahora todo lo ocurrido en carrera, situando nuevamente bajo los focos el mantra de igualdad de trato que defiende McLaren.
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