Red Bull admite que no le dio a Max "un coche con el que pudiera darlo todo"

Tras subir al podio en el Hungaroring, Max Verstappen se quedó con una duda durante la rueda de prensa posterior a la carrera: "¿Cómo demonios he acabado aquí? Me quedé alucinado, de hecho sigo alucinado".

El segundo puesto, como es lógico, satisfizo a Verstappen, pero subrayó de inmediato que los problemas de Red Bull aún no se han resuelto.

Al igual que el sábado, el cuatro veces campeón del mundo tuvo problemas con el equilibrio del coche —principalmente un sobreviraje durante todo el fin de semana— y, tras la carrera, Verstappen también reveló que había vuelto a detectar daños en su monoplaza, sin entrar en más detalles.

Mekies admitió que Red Bull no fue capaz de sacar todo el partido a su paquete en la última carrera antes del parón veraniego y que el equipo no logró proporcionar a sus pilotos las herramientas necesarias para luchar.

"Creo que nunca conseguimos dar a Max y a Isack un coche con el que pudieran darlo todo", admitió Mekies el domingo por la noche.

"Si echo la vista atrás a los comentarios de los pilotos en Spa o en Austria, probablemente habrían dicho que el coche estaba más o menos donde debía estar, en cuanto a cómo debía sentirse y lo que les permitía hacer".

"Pero este fin de semana no ha sido así en ningún momento. Sin duda, el viernes y el sábado fue peor que hoy, pero aun así tengo que decir que probablemente hoy tampoco les ha dado a los pilotos muy buenas sensaciones".

Verstappen se mostró sorprendido por su podio en Hungría e insiste en que los problemas de Red Bull no están, ni mucho menos, resueltos Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

A pesar de ello, Mekies calificó de esperanzador el hecho de que, en teoría, el ritmo absoluto esté ahí. Mientras Verstappen se preguntaba abiertamente cómo había conseguido subir al podio del Hungaroring a pesar de todos los problemas de Red Bull, Mekies insistió en que Verstappen era, de hecho, el segundo piloto más rápido en cuanto a ritmo absoluto.

"Creo que es justo decir que hoy solo Lando fue claramente más rápido que Max. Creo que al resto los habría igualado o superado. Así que supongo que es positivo, porque significa que tenemos margen de mejora con el paquete actual".

Eso no significa que Red Bull no tenga trabajo por delante, sino todo lo contrario.

Según Mekies, Red Bull debe comprender, de cara a Zandvoort, por qué el RB22 tiene un margen de funcionamiento tan estrecho, al tiempo que el equipo también necesita mejorar su consistencia.

"Intentaremos averiguar por qué estamos tan al límite en cuanto al equilibrio del coche, el equilibrio en las curvas, el rendimiento del coche y los momentos en los que no rinde".

"Ha sido un trabajo duro, sin duda para los pilotos, pero también para el equipo en estas últimas carreras, mantener el coche dentro de su margen de funcionamiento".

Según Mekies, Red Bull debe centrarse en el margen de funcionamiento del RB22 y en mejorar la consistencia Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

¿Red Bull, solo el cuarto equipo al llegar al parón de verano?

Debido a esa falta de consistencia, y a que Red Bull comenzó la temporada con un déficit significativo —en parte debido al exceso de peso del monoplaza—, el equipo ocupa actualmente el cuarto puesto en el campeonato de constructores. La diferencia con respecto al líder, Mercedes, ya ha aumentado a más de 200 puntos.

La diferencia con respecto al tercer clasificado, McLaren, es de "solo" 43 puntos, gracias a los problemas de fiabilidad del equipo de Woking, pero McLaren ha dado un importante paso adelante con sus mejoras en Hungría, tal y como también reconoció Mekies.

"Sí, creo que el paquete que han traído aquí les ha permitido dar un gran salto adelante. Sin duda, es impresionante", declaró el director del equipo Red Bull ante la pregunta de Motorsport.com.

"Ya veremos cómo rinde en un circuito diferente, pero si me fijo solo en Budapest y en el trabajo que han realizado, sin duda es bastante impresionante".

"Creo que es la primera carrera en la que hemos vencido tanto a Ferrari como a Mercedes, pero tengo que decir que McLaren ha hecho un muy buen trabajo con el ritmo que han mostrado hoy".