Sainz responde a Piastri: "Tengo una justificación bastante válida de lo ocurrido"
Sainz responde a las críticas de Piastri tras el toque entre ambos, mientras Oscar intentaba adelantar a Carlos y a Alonso.
Para ver a Oscar Piastri perder los estribos hemos tenido que esperar tres temporadas y media de Fórmula 1. El impasible e inescrutable australiano de McLaren estalló al final del Gran Premio de Hungría, una vez que regresó al paddock tras abandonar la carrera debido a un problema con la caja de cambios de su MCL40 en la vuelta 56.
Lo que desencadenó el nerviosismo de Piastri fue una maniobra de Carlos Sainz. El madrileño, mientras se encontraba en plena lucha con el Aston Martin de Fernando Alonso entre la curva 1 y la curva 3, acabó golpeando el morro del McLaren de Piastri, justo cuando este último intentaba adelantar a los dos españoles.
Carlos, tras enterarse de las críticas y de que Piastri le había señalado directamente, dio su versión de los hechos, apuntando las circunstancias atenuantes que, en su opinión, le amparan en este asunto.
En primer lugar, el problema del sistema de banderas azules, que no funcionaba en el volante del monoplaza. Además, en la batalla con Alonso, Sainz no habría podido ver llegar a Piastri, ya que Oscar se encontraba en el ángulo muerto de su Williams.
"No teníamos las luces azules en el volante que, normalmente, cuando estamos en duelos como ese, nos ayudan a saber si nos van a doblar o no. ¡En ese momento no tenía ni la más mínima idea de que me iban a doblar! y, además, estaba en plena batalla con Fernando, intentando adelantarle por el interior al entrar en la curva. Por eso no esperaba que Oscar estuviera ahí".
"Aunque hubiera esperado que estuviera allí, se encontraba en mi ángulo muerto, así que, por mi parte, era sinceramente imposible evitarlo. Probablemente una mejor comunicación habría ayudado, pero al mismo tiempo son situaciones de carrera que a veces ocurren".
"Sinceramente, lo siento mucho por Oscar, pero esta vez creo que tengo una justificación bastante válida para lo que ha pasado. No sé, quizá él también podría haber sido un poco más prudente, ya que estaba luchando por el podio, colocándose de forma un poco más cautelosa, teniendo en cuenta todos los problemas que estábamos teniendo con las banderas azules".
"Dicho eso, no pasa nada. He aceptado los cinco segundos de penalización; no me cambia mucho cuando estoy luchando por el decimoctavo puesto. Así ha sido".
Además, tras defenderse, Sainz también lanzó otro mensaje. Esta vez, sin embargo, dirigido al equipo. Desde que compite en Fórmula 1, el expiloto de Ferrari no había sido doblado dos veces en el mismo gran premio. Un aspecto que le ha calado hondo y que, en cierto modo, le ha dolido.
"Sé que hoy había algo que no funcionaba en el sistema y ha sido un día muy difícil de gestionar en lo que respecta a las banderas azules. Pero también es cierto que tenemos que ser más rápidos para evitar que nos doblen dos veces. En toda mi vida nunca me habían doblado dos veces en la misma carrera, así que es una situación realmente negativa".
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