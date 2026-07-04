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Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone: filas y posiciones

Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para el GP de Gran Bretaña 2026 de la F1 en Silverstone, con el orden de las filas, posiciones, tiempos y más.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Salida de la carrera

Salida de la carrera

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Una vez completados los eventos "al sprint", los pilotos salieron a la pista de Silverstone en la tarde del sábado para disputar la clasificación que confeccionaría la parrilla de salida para la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de F1.

Mira cómo saldrá cada piloto este domingo, en qué posición, desde qué fila e incluso el tiempo que mejor tiempo que marcó en Q1, Q2 o Q3.

Resumen y resultados de la clasificación:

La parrilla de salida de la F1 para el GP de Gran Bretaña en Silverstone: filas y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin
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¿Qué piloto ha hecho la pole del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Si bien Lewis Hamilton consiguió el mejor tiempo en la clasificación al sprint des viernes en Silverstone, la pole position estaba reservada para el piloto más rápido del sábado, que finalmente fue Andrea Kimi Antonelli con un crono de 1:28.111, por lo que mañana tendrá el privilegio de empezar la carrera liderando la primera fila de la parrilla.

¡Apunta!:

¿Cuándo es la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

  • Cuándo es la carrera principal del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de F1 en España: domingo a las 16:00h

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1 arrancará a la hora habitual en el horario local de Silverstone, es decir, a las 15:00h, pero debido a la diferencia horaria de una hora con España, en territorio peninsular la carrera será un poco más tarde de lo normal, ya que empezará a las 16:00h de la tarde.

Parrilla de salida para el GP de Gran Bretaña de F1 según tiempos

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'28.111

   240.691
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.175

1'28.286

   240.214
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.347

1'28.458

   239.747
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.370

1'28.481

   239.685
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+0.635

1'28.746

   238.969
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.766

1'28.877

   238.617
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+0.782

1'28.893

   238.574
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.921

1'29.032

   238.201
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+1.194

1'29.305

   237.473
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.605

1'29.716

   236.385
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.350

1'29.461

   237.059
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.952

1'30.063

   235.475
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.965

1'30.076

   235.441
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+2.390

1'30.501

   234.335
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+2.512

1'30.623

   234.020
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.230

1'31.341

   232.180
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.569

1'30.680

   233.872
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.116

1'31.227

   232.470
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+3.210

1'31.321

   232.231
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+3.340

1'31.451

   231.901
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+4.752

1'32.863

   228.375
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+4.914

1'33.025

   227.977
Ver resultados

¿En qué posición sale Alonso en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1?

Al igual que sucedió en la clasificación al sprint, los Aston Martin cerraron la tabla de tiempos al término de la Q1, peor en esta ocasión Fernando Alonso fue ligeramente más lento que Lance Stroll, por lo que saldrá último (22º).

¿En qué posición sale Sainz en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1?

Para Williams la clasificación del sábado fue idéntica a la del viernes, con ambos coches pasando a la Q2 para acabar últimos en dicha ronda, con Carlos Sainz 15º y Alex Albon 16º, ocupando así la octava fila de la parrilla en Silverstone.

¿En qué posición inicia Checo Pérez en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1?

Sergio Pérez pudo derrotar a los Aston Martin, pero cayó en su enfrentamiento personal con Valtteri Bottas, por lo que sólo pudo ser 20º, posición desde la que saldrá mañana domingo en Silverstone, cerrando la penúltima fila.

¿En qué posición inicia Colapinto en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1?

Franco Colapinto tenía potencial en su Alpine para llegar a la Q2 como hizo su compañero Pierre Gasly, pero un trompo a más de 250 km/h en la parte final de la Q1 le impidió mejorar y acabó cayendo hasta la 19º posición, desde donde empezará.

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