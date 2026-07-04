Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de F1 en Silverstone: filas y posiciones

Una vez completados los eventos "al sprint", los pilotos salieron a la pista de Silverstone en la tarde del sábado para disputar la clasificación que confeccionaría la parrilla de salida para la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de F1.

Mira cómo saldrá cada piloto este domingo, en qué posición, desde qué fila e incluso el tiempo que mejor tiempo que marcó en Q1, Q2 o Q3.

Resumen y resultados de la clasificación: Fórmula 1 Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

La parrilla de salida de la F1 para el GP de Gran Bretaña en Silverstone: filas y posiciones

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¿Qué piloto ha hecho la pole del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Si bien Lewis Hamilton consiguió el mejor tiempo en la clasificación al sprint des viernes en Silverstone, la pole position estaba reservada para el piloto más rápido del sábado, que finalmente fue Andrea Kimi Antonelli con un crono de 1:28.111, por lo que mañana tendrá el privilegio de empezar la carrera liderando la primera fila de la parrilla.

¿Cuándo es la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Cuándo es la carrera principal del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de F1 en España: domingo a las 16:00h

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1 arrancará a la hora habitual en el horario local de Silverstone, es decir, a las 15:00h, pero debido a la diferencia horaria de una hora con España, en territorio peninsular la carrera será un poco más tarde de lo normal, ya que empezará a las 16:00h de la tarde.

Parrilla de salida para el GP de Gran Bretaña de F1 según tiempos

¿En qué posición sale Alonso en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1?

Al igual que sucedió en la clasificación al sprint, los Aston Martin cerraron la tabla de tiempos al término de la Q1, peor en esta ocasión Fernando Alonso fue ligeramente más lento que Lance Stroll, por lo que saldrá último (22º).

¿En qué posición sale Sainz en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1?

Para Williams la clasificación del sábado fue idéntica a la del viernes, con ambos coches pasando a la Q2 para acabar últimos en dicha ronda, con Carlos Sainz 15º y Alex Albon 16º, ocupando así la octava fila de la parrilla en Silverstone.

¿En qué posición inicia Checo Pérez en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1?

Sergio Pérez pudo derrotar a los Aston Martin, pero cayó en su enfrentamiento personal con Valtteri Bottas, por lo que sólo pudo ser 20º, posición desde la que saldrá mañana domingo en Silverstone, cerrando la penúltima fila.

¿En qué posición inicia Colapinto en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1?

Franco Colapinto tenía potencial en su Alpine para llegar a la Q2 como hizo su compañero Pierre Gasly, pero un trompo a más de 250 km/h en la parte final de la Q1 le impidió mejorar y acabó cayendo hasta la 19º posición, desde donde empezará.