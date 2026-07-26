Alonso, esperanzado en que sea un nuevo comienzo de año para Aston Martin

Fernando Alonso tuvo probablemente su mejor carrera del año en el GP de Hungría, 14º y lejos del 10º puesto de Mónaco, pero con un rendimiento bueno que le permitió batir a tres equipos y hacer varios adelantamientos, incluidos dos a Franco Colapinto.

Esto llega tras la primera gran actualización de Aston Martin, introducida en esta undécima cita después de arrancar la primera mitad del curso sin novedades, y el asturiano se mostró satisfecho con el nuevo monoplaza que el equipo le ha dado.

"Eso creo", contestó el bicampeón nada más terminar la carrera cuando le pidieron confirmar la mejora. "Creo que ha sido un buen paso adelante, tanto en clasificación como en la carrera, así que sí, una nueva base con la que trabajar para la segunda parte del año".

Tras haber batido a los Cadillac, Williams, Haas F1 y un Alpine, Alonso celebró haber podido batallar: "Creo que estuvo bien volver a sentir a los rivales.Sobre todo al principio creo que teníamos el ritmo para seguir más o menos a los de la zona media. Y eso estuvo bien y, con suerte, será una buena base de trabajo con este nuevo coche".

Alonso había sido pesimista el jueves sobre las mejoras de Aston Martin, asegurando que no había una actualización que diera un paso adelante tan grande como el que necesitaba su equipo. Sin embargo, ahora tiene claro que se ha logrado lo que se pretendía: "Creo que, más o menos, es lo esperado. La correlación es buena y la mejora en el rendimiento está ahí, tal y como esperábamos".

"Y, como he dicho, creo que obviamente aún es pronto con este nuevo coche.

Es un coche completamente nuevo, un nuevo concepto, así que quizá haya más novedades en cuanto a la puesta a punto, la optimización y cosas por el estilo.

Así que, en la próxima carrera también contaremos con la mejora del motor; será una prueba interesante en Zandvoort para ver dónde estamos y por qué podemos luchar".

En efecto, tanto Alonso como su compañero Lance Stroll esperan la nueva unidad de potencia que Honda estrenará en el regreso de las vacaciones, en el GP de Países Bajos del 21 al 23 de agosto: "Obviamente, estamos deseando que llegue Zandvoort e intentar ser un poco más competitivos en cuanto a velocidad en recta, que es donde ahora estamos sufriendo. Necesitamos esa velocidad extra en las rectas. Así que sí, esperemos que sea un nuevo comienzo de campeonato para nosotros, básicamente en la segunda parte".

Por último, se refirió a las oscilaciones que habían afectado a su coche el viernes, y detalló que se han resuelto con una sustitución del motor: "Sí, han mejorado. Han solucionado por completo las oscilaciones para el sábado. Y, obviamente, el sábado por la mañana cambiamos la unidad de potencia por una más nueva. Así que quizá se trate de que la unidad de potencia había llegado al final de su vida útil o algo así. Pero sí, el sábado y el domingo fueron bien".