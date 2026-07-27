"Es la mejor actualización de la historia de este equipo"

Aston Martin estrenó por fin su gran actualización en Hungría, y el resultado, aunque fuera de los puntos, fue que por fin pudieron pelear con algunos equipos, superando a los dos Cadillac, los Haas F1, los Williams y al Alpine de Franco Colapinto.

Cuando le pidieron a Lance Stroll dar el veredicto tras la carrera, el canadiense celebró haber podido sobre todo acumular kilómetros con el nuevo paquete, y confirmó las buenas sensaciones: "Se trataba más bien de rodar con el coche y, tras una clasificación que no fue buena, donde no conseguimos encadenar una vuelta tras abortarme una en la Q1, fue estupendo sentirme bien en el coche y simplemente hacer una buena carrera".

Y añadió: "Hemos dado un gran paso este fin de semana y, aunque no estamos en la parte delantera del pelotón medio, sí que estamos en la lucha. Sabemos que tenemos que ganar mucha potencia y seguir mejorando el rendimiento: más carga aerodinámica, más potencia… y simplemente tenemos que seguir avanzando".

Tras haber parado muy pronto, después de menos de diez vueltas pese a salir con neumáticos blandos, Stroll encontró algo de aire libre, donde comprobar aún más de qué es capaz el nuevo Aston: "Cuantas más vueltas demos, mejor conoceremos el paquete, y creo que el lunes, tras esta semana, aprenderemos aún más sobre la puesta a punto y todo lo demás".

Lance Stroll celebró el "gran paso", pero insiste en que aún hay más que avanzar. De hecho, en Zandvoort, cuando la F1 regrese de sus vacaciones de verano el mes que viene, Honda introducirá su nuevo motor, que probará este miércoles en un filming day, y que se espera sea un gran empujón para Aston.

Sin embargo, no tiene claro que vaya a permitir luchar contra los rivales (y citó a Mercedes, el equipo de referencia) en circuitos de alta velocidad: "En Zandvoort veremos el avance que logramos con el motor y, a partir de ahí, seguirá dependiendo un poco del circuito. Creo que, aunque con la mejora del motor fuéramos tan rápidos como Mercedes, que es lo espero, probablemente no sea muy probable.... Así que Bakú, Monza… esos circuitos en los que prima la potencia serán más difíciles. Tenemos que intentar sacar partido de los circuitos donde no se trata tanto del motor como del agarre en las curvas".

Por último, y resumiendo cómo de grande ha sido el cambio con el Aston Martin mejorado respecto a la anterior versión, definió: "Muy bueno. Quiero decir que ha sido la mejora más esperanzadora que hemos tenido en mucho, mucho tiempo, quizá en toda la historia de este equipo".

Por otra parte, el padre de Lance, Lawrence Stroll, propietario del equipo, y en declaraciones a Martin Brundle, de Sky Sports F1, valoró: "Sin duda, hemos dado un gran paso adelante. Este es solo el primero de muchos pasos que vendrán. Por lo tanto, sí, estoy muy satisfecho con la situación actual".

"Quiero dar las gracias de todo corazón a todos nuestros empleados que han trabajado día y noche en la fábrica para llevar estas actualizaciones a la pista por el esfuerzo que han realizado".