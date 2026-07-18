Alonso se aferra a la esperanza tras otro sábado para olvidar: "Estamos más preparados"

Fernando Alonso saldrá desde la última fila de la parrilla una vez más en el Gran Premio de Bélgica de este domingo, ya que el Aston Martin volvió a ser, con mucha diferencia, el coche más lento de toda la parrilla, dos segundos incluso por detrás de Cadillac. Y, además, él tenía una sanción de 20 segundos por cambios en su motor Honda.

Pese a todo, Alonso sacó aspectos positivos que podrían ser beneficiosos de cara al próximo fin de semana en Hungría, cuando se espera que llegue el 'AMR26 B'.

"Como he dicho, creo que desde Austria somos constantes en cuanto al despliegue y a las cosas que son normales para todos los demás. A nuestro equipo le llevó cinco o seis grandes premios tenerlo todo a punto".

"Creo que ahora estamos más preparados; esperemos que el coche gane velocidad", dijo.

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En cuanto a la clasificación de Spa-Francorchamps, el piloto asturiano de Fórmula 1 de Aston Martin admitió que aunque ya sabían antes de empezar cuál sería su resultado, hacen todo lo posible para conseguir el mejor resultado.

"Nosotros vamos a la clasificación, montamos los tres juegos de neumáticos, apretamos al máximo en las tres vueltas e intentamos sacar el máximo partido a todo. Estamos aprendiendo en el proceso".

"Seguimos intentando dar lo mejor de nosotros mismos y ser lo más profesionales posible cada fin de semana".

De cara a la carrera, Alonso sabe que no podrá remontar posiciones salvo por problemas o abandonos de los rivales, pero su objetivo está claro: hacerlo todo perfecto.

"Así ha sido en los últimos diez grandes premios y mañana será igual. Quizá no tengamos el ritmo necesario, pero tenemos que acertar con la salida, la estrategia, la primera vuelta, la conducción y las paradas en boxes".

"Tenemos que estar al máximo nivel durante toda la carrera. Aunque no tengamos el ritmo necesario, eso no afecta a la profesionalidad de todos los miembros del equipo", finalizó.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images