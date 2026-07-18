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Parrilla de salida del GP de Bélgica de F1 en Spa: filas y posiciones

Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para el GP de Gran Bretaña 2026 de la F1 en Silverstone, con el orden de las filas, posiciones, tiempos y más.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
El Safety Car en la parrilla

El Safety Car en la parrilla

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Con hasta cuatro pilotos penalizados antes de arrancar la clasificación del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1, la sesión más rápida del fin de semana en Spa-Francorchamps no pudo ser más emocionante.

Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para este domingo, con filas y posiciones.

Resumen y resultados:

La parrilla de salida de la F1 para el GP de Bélgica en Spa: filas y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

*Fernando Alonso sanciona 20 puestos por montar su quinta batería.
**Lance Stroll penaliza 10 posiciones por instalar un nuevo motor eléctrico
***Isack Hadjar ha sido sancionado con 20 plazas por varios cambios en el motor
****Lando Norris, 10 posiciones de penalización por usar su quinta batería en 2026

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¿Qué piloto ha hecho la pole del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa?

Andrea Kimi Antonelli se colocó como el gran favorito para conseguir la pole position en Spa-Francorchamps durante los entrenamientos y finalmente no falló, ya que su mejor tiempo en la Q3, un 1:44.361 fue imbatible. Por detrás, Max Verstappen acabó segundo a 0.317s y Lando Norris fue tercero a 0.440s, aunque con 10 posiciones de sanción.

¡Apunta!:

¿Cuándo es la carrera del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa?

  • Cuándo es la carrera principal del GP de Bélgica (Spa) de F1 en España: domingo a las 15:00h

Como España y Hungría comparten horario, la carrera de Hungaroring arrancará a la hora habitual en Europa, es decir, a las 15:00h de la tarde del domingo 19 de julio de 2026, exactamente seis horas antes de la final del Mundial entre España y Argentina.

Parrilla de salida para el GP de Bélgica de F1 según los tiempos

En elaboración...

¿En qué posición sale Alonso en el GP de Bélgica 2026 de F1?

Fernando Alonso registró el 21º tiempo en la Q1, pero debido a su sanción de 20 puestos por montar una nueva batería en su motor Honda, el piloto español saldrá este domingo en Spa-Francorchamps desde la última posición (22º).

¿En qué posición sale Sainz en el GP de Bélgica 2026 de F1?

Para Williams la clasificación volvió a ser un sufrimiento, con Alex Albon cayendo en la Q1 y Carlos Sainz acabando 15º en la Q2, aunque debido a la sanción de Hadjar, el piloto madrileño saldrá este domingo 14º en Spa.

¿En qué posición inicia Checo Pérez en el GP de Bélgica 2026 de F1?

Sergio Pérez acabó la clasificación del GP de Bélgica 20º, pero ganó una posición y saldrá 19º en Spa gracias a la sanción de Isack Hadjar por cambiar varios componentes de la unidad de potencia de su Red Bull.

¿En qué posición inicia Colapinto en el GP de Bélgica 2026 de F1?

Franco Colapinto exprimió su Alpine todo lo que pudo, pero no pudo pasar de la 13ª posición en la Q2, aunque se aprovechará de las sanciones de Norris y Hadjar para empezar la carrera desde el 11º puesto.

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