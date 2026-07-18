Parrilla de salida del GP de Bélgica de F1 en Spa: filas y posiciones

Con hasta cuatro pilotos penalizados antes de arrancar la clasificación del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1, la sesión más rápida del fin de semana en Spa-Francorchamps no pudo ser más emocionante.

Mira cómo ha quedado la parrilla de salida para este domingo, con filas y posiciones.

Resumen y resultados: Fórmula 1 Antonelli no falla y se impone para la pole de F1 en Spa

La parrilla de salida de la F1 para el GP de Bélgica en Spa: filas y posiciones

*Fernando Alonso sanciona 20 puestos por montar su quinta batería.

**Lance Stroll penaliza 10 posiciones por instalar un nuevo motor eléctrico

***Isack Hadjar ha sido sancionado con 20 plazas por varios cambios en el motor

****Lando Norris, 10 posiciones de penalización por usar su quinta batería en 2026

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¿Qué piloto ha hecho la pole del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa?

Andrea Kimi Antonelli se colocó como el gran favorito para conseguir la pole position en Spa-Francorchamps durante los entrenamientos y finalmente no falló, ya que su mejor tiempo en la Q3, un 1:44.361 fue imbatible. Por detrás, Max Verstappen acabó segundo a 0.317s y Lando Norris fue tercero a 0.440s, aunque con 10 posiciones de sanción.

¿Cuándo es la carrera del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa?

Cuándo es la carrera principal del GP de Bélgica (Spa) de F1 en España: domingo a las 15:00h

Como España y Hungría comparten horario, la carrera de Hungaroring arrancará a la hora habitual en Europa, es decir, a las 15:00h de la tarde del domingo 19 de julio de 2026, exactamente seis horas antes de la final del Mundial entre España y Argentina.

Parrilla de salida para el GP de Bélgica de F1 según los tiempos

En elaboración...

¿En qué posición sale Alonso en el GP de Bélgica 2026 de F1?

Fernando Alonso registró el 21º tiempo en la Q1, pero debido a su sanción de 20 puestos por montar una nueva batería en su motor Honda, el piloto español saldrá este domingo en Spa-Francorchamps desde la última posición (22º).

¿En qué posición sale Sainz en el GP de Bélgica 2026 de F1?

Para Williams la clasificación volvió a ser un sufrimiento, con Alex Albon cayendo en la Q1 y Carlos Sainz acabando 15º en la Q2, aunque debido a la sanción de Hadjar, el piloto madrileño saldrá este domingo 14º en Spa.

¿En qué posición inicia Checo Pérez en el GP de Bélgica 2026 de F1?

Sergio Pérez acabó la clasificación del GP de Bélgica 20º, pero ganó una posición y saldrá 19º en Spa gracias a la sanción de Isack Hadjar por cambiar varios componentes de la unidad de potencia de su Red Bull.

¿En qué posición inicia Colapinto en el GP de Bélgica 2026 de F1?

Franco Colapinto exprimió su Alpine todo lo que pudo, pero no pudo pasar de la 13ª posición en la Q2, aunque se aprovechará de las sanciones de Norris y Hadjar para empezar la carrera desde el 11º puesto.