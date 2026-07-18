Alonso penaliza en Spa F1 tras un cambio de batería y saldrá último

Fernando Alonso partirá último, desde el fondo de la parrilla, en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de este fin de semana. Si bien es cierto que esta noticia por desgracia no resulta una novedad, habida cuenta del pobre desempeño de Aston Martin, que condena al español y a Lance Stroll a ocupar continuamente la última fila, y especialmente en Spa-Francorchamps, sí lo es más el motivo.

Y es que el piloto español penalizará en la carrera del domingo al acometer un cambio de batería en su monoplaza. Cabe recordar que Aston Martin ya superó hace tiempo las unidades máximas permitidas de este componente, por los problemas de fiabilidad del motor Honda a principio de curso.

Como consecuencia, el cambio de la batería y de las distintas partes de la parte eléctrica de la unidad de potencia para la carrera de este domingo en Spa supone tantas posiciones de sanción que los comisarios han confirmado que partirá desde el fondo de la parrilla.

Los comisarios de la FIA indicaron este sábado en un comunicado que Alonso ha montado una nueva unidad de "acumulador de energía (batería, denominada ES), la quinta de las tres nuevas unidades permitidas para toda la temporada 2026 del Mundial de Fórmula 1, una nueva unidad de control electrónico (PU-CE), también la quinta de las tres permitidas, y un nuevo componente auxiliar del motor (PU-ANC), el séptimo de los seis nuevos componentes auxiliares" para todo el año.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Cabe recordar que Alonso, sin embargo, no estará solo en el fondo de la parrilla. Le acompañará Isack Hadjar, también sancionado con un cambio de motor. El francés de Red Bull ha montado su quinto motor de combustión interna, además del quinto turbocompresor y sistema de escape. Como se presupone que el galo clasificará mejor que el asturiano, será Hadjar quien esté posicionado por delante del #14.

Delante de ellos estará el otro Aston Martin, el de Lance Stroll, que también será sancionado, pero solamente con 10 posiciones, por instalar un nuevo motor eléctrico, una unidad MGU-K de Honda. Por último, Lando Norris también fue sancionado con 10 puestos extra al montar su quinta batería de la temporada, aunque no completa.