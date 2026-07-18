Sainz resume el drama de Williams: "Salir de la Q1 ya es un buen día"

El alivio llegó demasiado tarde como para cambiar el destino de su sábado, pero al menos sirvió para despejar las dudas. Carlos Sainz cerró la clasificación del GP de Bélgica de Fórmula 1 2026 con un discreto 15º puesto, un resultado que, paradójicamente, en Williams ya se considera positivo.

Después de un fin de semana entero perdido entre la parte baja de la tabla, el madrileño confesó que el equipo encontró justo antes de la clasificación el problema que le había hecho rodar entre tres y cinco décimas más lento de lo habitual. El coche "despertó", aunque solo lo suficiente para volver a la realidad actual del equipo: pasar a Q2 y pelear por superar a un Haas F1.

Hasta ese momento, la situación había sido especialmente preocupante. Mientras Alex Albon se mantenía en posiciones habituales de la zona media, Sainz aparecía 17º o 18º en prácticamente todas las sesiones, incluso mezclado con los Cadillac, algo completamente fuera de la tendencia que había mostrado durante el resto de la temporada.

"Ha sido un fin de semana muy duro. He estado 17º o 18º todo el fin de semana peleando con un problema en el coche que no podíamos encontrar ni solucionar. Estaba entre tres y cinco décimas por detrás de Alex en cada vuelta y prácticamente luchando con los Cadillac cada vez que salía a pista", explicó.

La frustración fue creciendo porque ni el piloto ni el equipo conseguían entender el origen del problema. Solo antes de la clasificación decidieron cambiar numerosos reglajes y componentes de la puesta a punto, una apuesta que terminó funcionando.

"Cambiamos muchas cosas antes de la clasificación y el coche despertó. Volví a hacer más o menos lo que llevo haciendo todo el año: haces una buena vuelta, pasas la Q1, llegas a la Q2 y, con otra buena vuelta, igual ganas a Bearman por dos milésimas. Y ese, por desgracia, es tu buen día".

Una frase que resume perfectamente el momento que atraviesa Williams. Después de varias carreras sin mejoras y con un monoplaza que ha perdido terreno respecto al resto de la zona media, el objetivo ya no pasa por aspirar regularmente a la Q3, sino simplemente por sobrevivir al primer corte de la clasificación.

Sainz reconoció que encontrar el problema le devolvió la tranquilidad, aunque sigue preocupado porque el equipo todavía no sabe exactamente qué provocó esa pérdida de rendimiento.

"Estoy contento de que hayamos encontrado el problema. No tan contento de que no podamos explicarlo muy bien todavía. Tenemos que seguir investigando".

Del alivio a recuperar la confianza

El español admitió que el comportamiento del coche era tan extraño que incluso llegó a cuestionarse a sí mismo. Toda la pérdida de tiempo se concentraba en el segundo sector, donde la carga aerodinámica resulta decisiva.

"Todo estaba en el segundo sector, en todo lo relacionado con la carga aerodinámica. Por primera vez este año estaba realmente muy lejos y no entendía por qué. Cuando estás tan lejos empiezas a dudar, pero yo estaba convencido de que algo no iba bien. Por eso forzamos muchísimos cambios antes de la clasificación. Y gracias a que los hicimos, tuvimos un coche completamente diferente".

Pensando ya en la carrera, Sainz anticipó otro domingo complicado en Spa, especialmente por la gestión de la energía del nuevo reglamento y por una primera vuelta que considera especialmente delicada.

"Va a ser complicado. Creo que la gestión de la energía será un gran desafío. Y la primera vuelta, subiendo Eau Rouge y Kemmel con todo lo que va a pasar allí, también será delicada. Habrá que estar despiertos, ser inteligentes y jugar bien nuestras cartas".

Antes de abandonar la zona mixta, Sainz también quiso cerrar definitivamente la polémica con Andrea Kimi Antonelli tras el incidente del viernes. El piloto de Mercedes fue a buscarle por la mañana para disculparse personalmente.

"Nos encontramos en el ascensor y me pidió perdón. Me dijo que había visto la repetición y que se había dejado llevar por el momento. Cuando alguien viene directamente a darte la cara y pedirte disculpas, para mí demuestra que es un gran tipo. No tengo otra cosa que hacer que agradecérselo y desearle lo mejor".