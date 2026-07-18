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A qué hora es la carrera de F1 en Spa (GP de Bélgica) y cómo verla

Apunta los horarios de la Fórmula 1 este domingo en Spa, el GP de Bélgica 2026, y mira cómo puedes verlo, además de la final del mundial de fútbol.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Este domingo, además de por supuesto la Final del Mundial entre España y Argentina (que ojalá acabe en la segunda estrella) que se disputa a las 21:00h, la Fórmula 1 celebra unas ahoras su décima ronda del curso 2026, el GP de Bélgica en Spa-Francorchamps

A qué hora es la carrera de Bélgica F1 (Spa) en España

  • A qué hora es la carrera del GP de Bélgica (en Spa) de F1 en España: a las 15:00h.

Después de que la anterior carrera de F1 fuera a las 16:00h de España, como Bélgica y España mantienen el mismo huso horario, la carrera de este domingo es a las 15:00h locales y 15:00h de España, cuando en México sean las 07:00h de la mañana y en Argentina, las 10:00h (la final del Mundial de fútbol es a las 16:00h de Argentina).

Cómo ver por la tele la carrera del domingo de F1 en Spa

  • Cómo ver la carrera del GP de Bélgica de F1 en España:en  DAZN F1, desde las 13:00h.

Un domingo más, en DAZNF1 es el único lugar donde legalmente podrás ver la F1, el GP de Bélgica, aunque tendrás que estar suscrito a su Plan Motor o al Plan Premium. Ambos, eso sí, te dan acceso también a la Final del Mundial de fútbol, que será en su canal normal, DAZN.

En Latam, la opción mayoritaria seguirá siendo ESPN mediante Disney+, pero en Argentina también podrás verlo mediante Fox Sports, y en México podrás en Sky Sports o con suscripción en Izzi Sports. Allí también puedes contratar F1 TV, el servicio en inglés de la propia categoría, que no se puede contratar en España.

Como siempre, en tu web de confianza, aquí, en Motorsport.com, tendremos un Directo para seguir la carrera de F1 en Bélgica, además de todas las declaraciones, noticias e información de este fin de semana.

Orden de salida en la carrera de F1 en Spa (GP de Bélgica)

s

A cuántas vueltas se disputa el GP de Bélgica 2026 de F1, la carrera de Spa

Como Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario de F1, con una longitud de 7.004 kilómetros, los pilotos darán "solo" 44 vueltas en carrera, para un total de 308,176 kilómetros.

Aventurar cuánto puede durar la carrera de Bélgica de F1 es arriesgado, porque puede haber Safety Car o banderas rojas que trastoquen los planes. Aun así, llevamos unos años estables con carreras de F1 en Spa entre 1 hora y 19 minutos y 1 hora y 29 minutos.

¿Salir desde la pole garantiza ganar en Spa-Francorchamps?

Si quieres la estadística, en 58 ediciones del GP de Bélgica de F1 disputados en Spa, en el 37,93% de las carreras ha ganado el piloto que salía desde la pole (en 22), mientras que en más del 60% ha ganado un piloto que salía fuera de la pole.

Sin embargo, con este reglamento, en 2026, en seis carreras de nueve ha ganado el autor de la pole position y en tres de nueve carreras ha ganado un piloto que salía desde otra posición (Antonelli saliendo segundo en Canadá, Hamilton saliendo segundo en Barcelona y Leclerc saliendo segundo en Silverstone).

Qué pilotos de F1 han ganado en Spa-Francorchamps

Ningún otro piloto ha ganado tantas veces en Spa como Michael Schumacher, con seis, una más que Ayrton Senna. Pero si te preguntas de los pilotos en activo quién ha ganado en Bélgica, el más triunfador es Lewis Hamilton, con cinco primeros puestos como Senna.

Luego, tiene tres victorias (y seguidas) Max Verstappen (en aquel fraude de 2021, y en 2022 y 2023) , una Charles Leclerc en 2019 (allí estrenó su casillero en F1) y otra Oscar Piastri, último ganador el año pasado. Pero aunque solo cuentan tres victorias de Verstappen en Bélgica, realmente ha ganado cinco carreras allí ,ya que también se impuso al sprint en Spa en 2023luego en la de 2025.

Así está el campeonato de pilotos y equipos de 2026 de F1 antes de Spa-Francorchamps

Después de nueve rondas, más otras cuatro carreras sprint, Andrea Kimi Antonelli está al frente del campeonato, aunque ya su ventaja es de "solo" 25 puntos sobre su compañero de equipo.

Clasificación del mundial de pilotos de F1  2026 antes de Spa (haz click aquí para ver toda la tabla)

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 179
2 United KingdomG. RussellMercedes 154
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 147
4 MonacoC. LeclercFerrari 108
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 97
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 82
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 76
8 FranceI. HadjarRed Bull 52
9 FranceP. GaslyAlpine 42
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 39

Clasificación del campeonato de equipos de F1 2026 antes de Spa (haz click aquí para ver toda la tabla

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 333
2 ItalyFerrari 255
3 United KingdomMcLaren 179
4 AustriaRed Bull 128
5 FranceAlpine 60

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