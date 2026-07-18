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Antonelli no falla y se impone para la pole de F1 en Spa

Antonelli se llevó la pole delante de un Verstappen ayudado por Hadjar. El italiano metió medio segundo al otro Mercedes. Los Aston Martin, 'ultimísimos'.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hubo cierta tensión en los instantes finales de la clasificación del GP de Bélgica 2026 de F1, pero nadie pudo con Andrea Kimi Antonelli, el más rápido del fin de semana, quien pese a no haber podido mejorar en el tercer sector, batió a todos por más de tres décimas.

Segundo fue, gracias por supuesto al rebufo que le dio su compañero Hadjar que tenía sanción, Max Verstappen, que pasó de cuarto a alcanzar la primera fila de parrilla. 

Pese a sus diez posiciones de penalización por cambio de motor, Lando Norris fue a lo suyo y no dio rebufo a Oscar Piastri. El inglés, muy competitivo todo el fin de semana hasta ahora, fue el más rápido en el primer intento de la Q3, y luego abortó en el segundo tras un error en la curva 13, teniendo que conformarse con clasificarse tercero, lo que le deja 13º en parrilla.

La Q3 estuvo detenida varios minutos con bandera roja para limpiar la pista tras una excursión de Piastri por la grava. La tercera plaza de Norris la hereda George Russell, que sin embargo estuvo a medio segundo de su compañero Antonelli.

De hecho Russell estuvo más lejos de sus rivales de delante que del os Ferrari, clasificados quinto y sexto pero que ganan también una posición con Norris.

Apunta:

Los Aston Martin volvieron a ser los más lentos, a 4.1 y 4.3 segundos del más rápido en Q1, y de hecho a dos segundos del siguiente equipo, el recién llegado Cadillac. Lance Stroll, con sanción, saldrá 20º, ya que detrás de él estarán, por cambio de motor, Isack Hadjar y Fernando Alonso, que batió a su compañero pero arrastra penalización por cambiar varios componentes de su unidad de potencia.

Sí llegaron a Q2 pero ahí cayeron Carlos Sainz, que superó la primera ronda como no había hecho su compañero Alex Albon, pero que se clasificó 15º. Justo en ese mismo lado de la parrilla y delante, 13º, estará Franco Colapinto, detrás de Pierre Gasly, 12º con el otro Alpine.

Resultados de la clasificación de F1 en Spa 2026

Qualy de Spa

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

1'44.361

   S 241.607
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.317

1'44.678

 0.317 S 240.875
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.440

1'44.801

 0.123 S 240.593
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.508

1'44.869

 0.068 S 240.437
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.532

1'44.893

 0.024 S 240.382
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.534

1'44.895

 0.002 S 240.377
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.655

1'45.016

 0.121 S 240.100
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.782

1'45.143

 0.127 S 239.810
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.267

1'45.628

 0.485 S 238.709
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 13

+1.462

1'45.823

 0.195 S 238.269
Ver resultados

Así fue la Q1 de la clasificación de F1 en Spa 2026

Los Cadillac y Stroll fueron los primeros en salir a pista cuando arrancó la clasificación. Bottas le dio rebufo a Pérez, y rápidamente empezaron a salir los demás. En el primer intento y sin rebufo, Verstappen fue el más veloz, delante de un Antonelli que con algún tipo de error se quedó lejos.

Sin embargo, Lando Norris batió a los dos por apenas milésimas, y llegó al primer parón en cabeza. En ese momento, los pilotos en posiciones de eliminación, además de los Aston Martin (últimos) y Cadillac (penúltimos) estaban Esteban Ocon 18º y Franco Colapinto 17º.

Faltaban cinco minutos, muchos mejoraron. Lo hizo Colapinto, que se metió 13º detrás de Gasly, y Sainz pasó 15º, metiendo ambos en zona de eliminación a Alex Albon.

Resultados de la Q1 de la clasificación de F1 en Spa 2026

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

1'45.865

   S 238.175
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.065

1'45.930

 0.065 S 238.028
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.197

1'46.062

 0.132 S 237.732
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.259

1'46.124

 0.062 S 237.593
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.320

1'46.185

 0.061 S 237.457
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.326

1'46.191

 0.006 S 237.443
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.413

1'46.278

 0.087 S 237.249
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.439

1'46.304

 0.026 S 237.191
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.568

1'46.433

 0.129 S 236.903
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.636

1'46.501

 0.068 S 236.752
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.744

1'46.609

 0.108 S 236.512
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.814

1'46.679

 0.070 S 236.357
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.930

1'46.795

 0.116 S 236.100
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+1.028

1'46.893

 0.098 S 235.884
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+1.215

1'47.080

 0.187 S 235.472
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.248

1'47.113

 0.033 S 235.399
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.255

1'47.120

 0.007 S 235.384
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+1.936

1'47.801

 0.681 S 233.897
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+1.958

1'47.823

 0.022 S 233.849
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+2.106

1'47.971

 0.148 S 233.529
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+4.137

1'50.002

 2.031 S 229.217
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+4.312

1'50.177

 0.175 S 228.853
Ver resultados

Así fue la Q2 de la clasificación de F1 en Spa 2026

Pese al silencio inicial, pronto se animaron las cosas en el inicio de la Q2. Antonelli no quiso dejar dudas y pronto marcó un 1:45.142 del que Verstappen se quedó a medio segundo. Russell, con el otro Mercedes, también estuvo a esa distancia, aunque la pista mejoraba y Leclerc se puso segundo a menos de tres décimas y Norris tercero a algo más de tres.

Nadie movería esos tiempos, así que la atención se centró a la parte trasera, donde los Alpine lucharon por pasar a la Q3, sin éxito. Cayeron junto a ellos Hulkenberg, cuyo coche se detuvo luego en pista con una fuga hidráulica antes de volver al box, Bearman, Sainz y Lawson.

Resultados de la Q2 de la clasificación de F1 en Spa 2026

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

1'45.142

   S 239.812
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.255

1'45.397

 0.255 S 239.232
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.312

1'45.454

 0.057 S 239.103
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.401

1'45.543

 0.089 S 238.901
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.447

1'45.589

 0.046 S 238.797
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.487

1'45.629

 0.040 S 238.707
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.529

1'45.671

 0.042 S 238.612
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.547

1'45.689

 0.018 S 238.571
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 9

+0.681

1'45.823

 0.134 S 238.269
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.940

1'46.082

 0.259 S 237.687
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.978

1'46.120

 0.038 S 237.602
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.189

1'46.331

 0.211 S 237.131
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.250

1'46.392

 0.061 S 236.995
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.529

1'46.671

 0.279 S 236.375
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.635

1'46.777

 0.106 S 236.140
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.637

1'46.779

 0.002 S 236.136
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