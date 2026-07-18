Antonelli no falla y se impone para la pole de F1 en Spa

Hubo cierta tensión en los instantes finales de la clasificación del GP de Bélgica 2026 de F1, pero nadie pudo con Andrea Kimi Antonelli, el más rápido del fin de semana, quien pese a no haber podido mejorar en el tercer sector, batió a todos por más de tres décimas.

Segundo fue, gracias por supuesto al rebufo que le dio su compañero Hadjar que tenía sanción, Max Verstappen, que pasó de cuarto a alcanzar la primera fila de parrilla.

Pese a sus diez posiciones de penalización por cambio de motor, Lando Norris fue a lo suyo y no dio rebufo a Oscar Piastri. El inglés, muy competitivo todo el fin de semana hasta ahora, fue el más rápido en el primer intento de la Q3, y luego abortó en el segundo tras un error en la curva 13, teniendo que conformarse con clasificarse tercero, lo que le deja 13º en parrilla.

La Q3 estuvo detenida varios minutos con bandera roja para limpiar la pista tras una excursión de Piastri por la grava. La tercera plaza de Norris la hereda George Russell, que sin embargo estuvo a medio segundo de su compañero Antonelli.

De hecho Russell estuvo más lejos de sus rivales de delante que del os Ferrari, clasificados quinto y sexto pero que ganan también una posición con Norris.

Los Aston Martin volvieron a ser los más lentos, a 4.1 y 4.3 segundos del más rápido en Q1, y de hecho a dos segundos del siguiente equipo, el recién llegado Cadillac. Lance Stroll, con sanción, saldrá 20º, ya que detrás de él estarán, por cambio de motor, Isack Hadjar y Fernando Alonso, que batió a su compañero pero arrastra penalización por cambiar varios componentes de su unidad de potencia.

Sí llegaron a Q2 pero ahí cayeron Carlos Sainz, que superó la primera ronda como no había hecho su compañero Alex Albon, pero que se clasificó 15º. Justo en ese mismo lado de la parrilla y delante, 13º, estará Franco Colapinto, detrás de Pierre Gasly, 12º con el otro Alpine.

Resultados de la clasificación de F1 en Spa 2026

Así fue la Q1 de la clasificación de F1 en Spa 2026

Los Cadillac y Stroll fueron los primeros en salir a pista cuando arrancó la clasificación. Bottas le dio rebufo a Pérez, y rápidamente empezaron a salir los demás. En el primer intento y sin rebufo, Verstappen fue el más veloz, delante de un Antonelli que con algún tipo de error se quedó lejos.

Sin embargo, Lando Norris batió a los dos por apenas milésimas, y llegó al primer parón en cabeza. En ese momento, los pilotos en posiciones de eliminación, además de los Aston Martin (últimos) y Cadillac (penúltimos) estaban Esteban Ocon 18º y Franco Colapinto 17º.

Faltaban cinco minutos, muchos mejoraron. Lo hizo Colapinto, que se metió 13º detrás de Gasly, y Sainz pasó 15º, metiendo ambos en zona de eliminación a Alex Albon.

Resultados de la Q1 de la clasificación de F1 en Spa 2026

Así fue la Q2 de la clasificación de F1 en Spa 2026

Pese al silencio inicial, pronto se animaron las cosas en el inicio de la Q2. Antonelli no quiso dejar dudas y pronto marcó un 1:45.142 del que Verstappen se quedó a medio segundo. Russell, con el otro Mercedes, también estuvo a esa distancia, aunque la pista mejoraba y Leclerc se puso segundo a menos de tres décimas y Norris tercero a algo más de tres.

Nadie movería esos tiempos, así que la atención se centró a la parte trasera, donde los Alpine lucharon por pasar a la Q3, sin éxito. Cayeron junto a ellos Hulkenberg, cuyo coche se detuvo luego en pista con una fuga hidráulica antes de volver al box, Bearman, Sainz y Lawson.

Resultados de la Q2 de la clasificación de F1 en Spa 2026