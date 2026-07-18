Cómo ven Alonso, Colapinto y Sainz el España - Argentina del mundial de fútbol

Una Copa del Mundo de fútbol lo paraliza todo, y aunque la Fórmula 1 disputa este fin de semana su décima ronda, el GP de Bélgica, allí también parte de la mente está puesta en Nueva York, donde este domingo (a las 21:00h de España, 16:00h de Argentina) se disputa la final del mundial.

En general, los pilotos de F1 son muy futboleros, y concretamente tres de la actual parrilla están deseando saber si al final del partido es Rodri por España o Messi por Argentina el que levanta el trofeo más preciado. Por España están Fernando Alonso y Carlos Sainz, ambos madridistas, y por Argentina tienen a Franco Colapinto, fan de Boca Juniors.

Tal vez por juventud, o por cultura, Colapinto ha sido el que más emocionado se ha mostrado, y el jueves al llegar al circuito lucía la camiseta de la selección con el 10 a la espalda. Y dijo: "Hacía mucho tiempo que no jugábamos contra Inglaterra y estamos muy contentos de haber conseguido la victoria. Contentos por el equipo, contentos por Messi. Muy orgullosos de mi país. Lo han dado todo, y la forma en que nos representan y demuestran su espíritu argentino es realmente impresionante. La semifinal fue un partido lleno de emociones. Estoy sumamente feliz de ser argentino. Estoy muy orgulloso de ellos. Estoy orgulloso de que no se rindieran".

"Este es el tipo de partido que demuestra por qué Argentina es una de las selecciones más grandes de la historia del fútbol. Fue como el partido de 1986. Es en los partidos importantes donde se demuestra de qué estás hecho y por qué estamos por delante de selecciones como Inglaterra y otros países. Muy feliz de ser argentino. Y, por supuesto, han hecho un trabajo increíble y un Mundial espectacular. Tuvieron situaciones muy complicadas y momentos difíciles en los que no jugaron bien. Pero no se rindieron. Hasta que no se acaba, no se acaba".

En el escenario de los pilotos, bromeó con George Russell y la presentadora, y pidió a Andrea Kimi Antonelli, tras admitir el líder del mundial que es fan de Messi, que cantara una canción.

Sobre la final del domingo contra España, Colapinto dijo: "Será complicado. Sin duda, estaré mucho más nervioso por el partido que por la carrera". Y añadió: "Siento que es un partido del que estar orgullosos, Argentina y España están en la final. Dos países latinoamericanos. Es la mejor final que podíamos pedir".

"Es cierto que la rivalidad ha crecido en los últimos años, pero eso se debe principalmente a que se habla de los españoles contra Messi y los jugadores de Argentina. Se ha vuelto un poco más importante en la prensa y en los comentarios de la gente. Son dos países que hablan el mismo idioma, se entenderán las palabrotas que se dicen así que va a ser bastante gracioso. Ojalá sea un muy buen partido".

Colapinto admitió no tener 100% claro dónde lo va a ver, aunque dijo: "Supongo que en Bélgica".

¿Y cómo lo vivirán Fernando Alonso y Carlos Sainz? Alonso admitió que estaba más tranquilo porque prefería a Argentina en la final que a Inglaterra, aunque aseguró que por su puesto no será fácil.

Y comparándolo con la de 2010, que le pilló en el GP de Gran Bretaña, declaró: "Será diferente porque no esperamos mucho este fin de semana y, sinceramente, el objetivo principal del domingo será volver a casa y ver el partido".

"En esos momentos de la carrera, esas dos horas, te desconectas por completo del resto del mundo y estás ahí dentro del cockpit disfrutando y luego fuera del coche, seguro, la atención se centrará en ver el partido si puedo".

Cuando le preguntaron cómo vive el mundial, continuó: "Como todos los españoles, seguimos al equipo, lo apoyamos desde la distancia y le damos fuerza y ​​ánimo cuando lo necesita. Saben que todo el país los respalda. Vi la mayoría de los partidos, a veces la segunda parte porque tenía otros compromisos en casa. Pero sí, el domingo, como decía, creo que es a las nueve, ¿no? Va a ser complicado porque volamos de regreso a casa. Así que quizás el domingo, la segunda parte sea el momento en que vea el partido y me pierda por completo la primera".

Sobre su predición, solo contestó: "Creo que va a estar muy igualado. Pero obviamente todos esperamos que gane España".

El mismo problema de agenda tiene Sainz. "Mi vuelo sale a las nueve, así que probablemente no pueda ver el partido", explicó el madrileño de Williams. "Pero espero que el avión tenga wifi y pueda verlo, o al menos ver la segunda parte o algo así".

"Quizás pueda ver media hora si es posible, pero vuelo con Charles y las reuniones de Ferrari son largas, especialmente cuando ganan y suben al podio. Tardan más en volver, así que tengo que negociar".

No quiso dar un pronóstico: "Creo que España está jugando muy bien. En cuanto a fútbol, ​​estamos jugando el mejor fútbol, ​​pero Argentina tiene un ataque potente, y es un Mundial, así que a veces el fútbol es fútbol. Ya veremos, creo que va a ser un buen partido".

Por último, negó que fuera a apostar nada con Colapinto: "No. No. Franco apoyará a Argentina, yo apoyaré a España, y cinco días después ya no nos importará quién ganó el Mundial. Un día te importa mucho, pero cinco días después te da igual".

No estamos de acuerdo :D

De hecho, en otra entrevista con un medio inglés, ante la pregunta de si ganará Argentina, respondió: "No, obviamente España, porque nosotros jugamos a fútbol...".

¡Vamos, España!