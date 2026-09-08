Debacle de Ferrari en Monza: ¿está en peligro Fred Vasseur?

¿Se le están acabando las opciones a Frederic Vasseur tras la desastrosa actuación de Ferrari en su carrera en casa, en Monza? El equipo de Maranello había viajado al 'Templo de la Velocidad' con una nueva versión del motor y grandes expectativas, pero al final solo se llevó un decepcionante sexto puesto a través de Lewis Hamilton.

"Todos tenemos la sensación de haber metido la pata", tuvo que admitir Vasseur tras la carrera. "Esperábamos poder ofrecer a todos los tifosi algo más que un simple 'gracias' por su apoyo y su entusiasmo este fin de semana".

Lo único que ofreció Ferrari fue un espectacular accidente de Charles Leclerc, que ya en la segunda vuelta se salió en la Parabolica y se estrelló violentamente contra las barreras de neumáticos. Por lo demás, Ferrari simplemente se dejó llevar.

Ser cuarto y quinto en la clasificación fue un resultado engañoso, ya que Max Verstappen y Lando Norris tuvieron que prescindir del rebufo en la decisiva Q3, mientras que Andrea Kimi Antonelli, debido a su sanción por el motor, solo realizó un intento a medias, completamente solo en la pista.

En la carrera, Lewis Hamilton quedó rezagado respecto a todos ellos y, como peor clasificado de los cuatro equipos punteros —aparte de un Liam Lawson que sigue reemplazando al lesionado Isack Hadjar—, tuvo que conformarse con ser sexto.

Vasseur: "Ya lo dije, el nuevo motor no aporta gran cosa"

Y eso que, precisamente antes de la carrera de casa, las esperanzas se centraban en la nueva versión del motor de combustión. Sin embargo, la decepción en el seno de la Scuderia no se hizo esperar.

Ante las críticas hacia esta especificación, que seguramente no fue el punto de inflexión que se esperaba, Vasseur reaccionó con su habitual sequedad: "Al menos en una cosa tenía razón".

Sin embargo, el jefe de equipo rechaza en parte la afirmación de que Ferrari, en comparación con Mercedes, carezca tanto de potencia pura del motor de combustión como de eficiencia en la entrega de energía —de lo que se había quejado Charles Leclerc tras la clasificación—. "No quiero entrar demasiado en detalles. Pero cuando te falta potencia pura, empiezas a jugar con la entrega de energía para compensarlo en las rectas", explica Vasseur sobre el dilema fundamental de Ferrari en ese aspecto.

"Quien extraiga más potencia en un punto, naturalmente dispondrá de menos en otro. Y así te ves envuelto en una espiral descendente cuando intentas manejarlo en un duelo".

"Sinceramente, no es culpa de la gestión de la energía. En mi opinión, estaba más o menos bien; incluso McLaren probó algo parecido viernes y el sábado por la mañana. Pero al final, simplemente nos falta potencia pura".

"La realidad es la siguiente: si en Zandvoort te falta un valor 'X', eso supone dos o tres décimas. Si en Monza te falta un valor de 'X menos', la diferencia con Mercedes es el doble", calculó el directivo francés.

No se vislumbra una mejora rápida y ya hay dudas con Vasseur

Por el momento no se vislumbra una mejora rápida, ya que los ajustes en la unidad de potencia son una tarea laboriosa en la era del límite de gastos. "El proceso con el motor lleva muchísimo tiempo. No es como con el chasis. En el chasis se puede introducir una mejora de un día para otro; ahí se recupera el ritmo muy rápido", señala Vasseur.

Los plazos de entrega de las piezas son largos y el límite presupuestario no facilita las cosas, ya que estas unidades de potencia deben fabricarse por adelantado para toda la temporada. Quien quiera poner en marcha un nuevo desarrollo debe producir un motor completamente nuevo, una tarea complicada y costosa.

"No esperábamos recuperar el déficit con el ADUO 1 o ADUO 2. Vamos dando pequeños pasos", afirma Vasseur. No obstante, se lucha por cada caballo de potencia: "Si se da un pequeño paso adelante con el motor —ayer teníamos márgenes de 0,010 segundos, luego de 0,030 y de 0,050—, eso se traduce en la clasificación: incluso si solo se ganan unos pocos caballos de potencia, supone un buen avance en la parrilla de salida".

La dirección del equipo no espera un cambio real hasta los próximos años. "El año que viene tendremos un nuevo motor. El objetivo es, por supuesto, recuperar todo el terreno, y hacerlo lo antes posible". Sin embargo, para la temporada actual, le quita presión a sus ingenieros: "No esperaba que recortáramos la diferencia con Mercedes en dos meses".

La pregunta es si alguien le quitará también la presión de encima a Vasseur... Que ya empieza a escuchar los cantos de sirena, que cada vez se acercan más.