20 años del título que cambió la vida de Hamilton: "Ese fue el momento"

Mientras el McLaren de Kimi Raikkonen está colocado en su cajón de la pole position en Monza, un Lewis Hamilton de 21 años mira a lo lejos mientras acompaña al jefe del equipo, Ron Dennis, hasta la parrilla de salida del Gran Premio de Italia de 2006.

Con la mirada puesta en la distancia, hacia la cerrada primera curva de Monza, Hamilton imagina cómo sería estar allí en 2007, ocupando la pole position en Fórmula 1 para el equipo al que estaba vinculado desde sus tiempos en el karting.

El día anterior, Hamilton se había proclamado campeón de la GP2 Series tras una temporada convulsa, marcada por momentos difíciles, un contrato con McLaren roto y dos fines de semana deslumbrantes en Silverstone y Estambul que presentaron al joven británico ante el mundo.

El jefe de equipo de Hamilton por aquel entonces es también su actual jefe. Ahora en Ferrari, Fred Vasseur unió fuerzas con Nicolas Todt para transformar su equipo francés ASM en ART Grand Prix, compitiendo en las diferentes categorías de monoplazas de la FIA cuando Hamilton, respaldado por McLaren, se cruzó en su camino mientras corría para Manor en la Fórmula Renault y la Fórmula 3.

Hamilton no tardó demasiado en dejar una impresión duradera al terminar cuarto en la F3 Euro Series en su temporada de debut. Pero cuando se anunció la creación de la nueva GP2 Series para sustituir a la F3000 como último peldaño antes de la F1, Hamilton y su padre y representante, Anthony, querían dar el salto directamente.

Preguntado recientemente por Motorsport.com sobre sus recuerdos de aquella época, el ahora siete veces campeón del mundo explicó: "Fue un periodo interesante de mi vida. Como cualquier joven, tenía prisa por llegar a la Fórmula 1, esperando poder conseguirlo algún día y sin saber nunca cuándo llegaría esa oportunidad".

Lewis Hamilton, Art Grand Prix Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Llamaba a Martin [Whitmarsh] todas las semanas para preguntarle cuándo podía subirme al coche. En 2005, cuando apareció la GP2, presioné para ir porque pensé que existía la oportunidad de ganarla en la primera temporada, al tratarse de una categoría nueva".

Sin embargo, McLaren quería que permaneciera un año más en la F3, lo que llevó al director Martin Whitmarsh a romper el contrato de Hamilton. El británico calificó aquel episodio como "uno de los periodos más difíciles de mi vida". Pero junto al equipo de Vasseur hizo lo que McLaren le había pedido: desarrollarse como piloto dominando la competición en F3.

"Conseguí llegar a las siguientes carreras de Fórmula 3, las gané y recuperé el contrato", explicó Hamilton.

Su impresionante título de la F3 Euro Series en 2005, con 15 victorias y 13 poles en 20 carreras, hizo que Vasseur se diera cuenta de que tenía entre manos un talento especial. ART acababa de ganar el campeonato inaugural de GP2 con un viejo amigo —y rival— de Hamilton en el karting, Nico Rosberg, por lo que continuar con el equipo en 2006 fue una decisión sencilla.

"Recuerdo el primer test con Fred en Jerez", contó Hamilton. "Volví al box y vi su reacción, obviamente estaba muy satisfecho. Sabía que todo lo que él viera acabaría llegando a Ron".

Después del arrollador rendimiento de Hamilton en F3, Vasseur esperaba un desenlace similar en 2006.

"Estaba convencido de que lo haríamos bien en GP2 porque habíamos ganado el campeonato con otro debutante, Nico", explicó Vasseur a Motorsport.com. "Pero fue un poco más difícil porque pasamos de neumáticos lisos a neumáticos con surcos. No era un salto sencillo entre la F3 y la GP2. En GP2, los test y el tiempo en pista eran limitados en comparación con la F3".

"Sufrimos al principio de la temporada, estábamos muy lejos. Recuerdo que Imola fue duro, cuando Lewis fue descalificado por adelantar al coche de seguridad. Perdimos muchos puntos respecto a [Nelson] Piquet [Jr.]. Pero después de tres o cuatro carreras empezamos a ganar y encadenó una racha espectacular".

Lewis Hamilton, Art Grand Prix Foto de: Darren Heath - Getty Images

Hamilton empezó a tomar el control con victorias en Alemania y Mónaco, pero fue especialmente su fin de semana de casa en Silverstone el que llamó la atención, después de adelantar a Piquet para completar un pleno de victorias, incluida la carrera con parrilla invertida. Sin embargo, tres fines de semana más tarde, Piquet respondió en Hungría, mientras Hamilton sufría con un par de accidentes, dejando abierta la lucha por el campeonato.

"Después de Silverstone todavía no era oficial que fuera a ir a la F1. Yo lo sabía, pero no sé si él lo sabía", recordó Vasseur. "Llegamos a Budapest y fue un auténtico desastre. Se accidentó en la primera vuelta de los entrenamientos libres y en la primera vuelta de la clasificación. Tuvimos que ir a hablar con los comisarios. Fue un fin de semana muy difícil".

Pero Hamilton reaccionó en Turquía, el penúltimo fin de semana de la temporada, y allí se presentó definitivamente ante el mundo del automovilismo. Tras hacer un trompo en la segunda vuelta de la carrera sprint con una configuración de baja carga aerodinámica, Hamilton inició una remontada extraordinaria, abriéndose paso por el pelotón con una precisión impresionante, incluido un adelantamiento sobre Piquet. Hamilton terminó segundo, por detrás de Andreas Zuber, frenando así el impulso de su rival en el campeonato.

"Fue una carrera especial poder remontar después de aquel trompo", recordó Hamilton. "¡Aquel año fue increíble!".

A día de hoy, Vasseur sigue considerando la remontada de Hamilton en Estambul como la mejor actuación que jamás ha visto en un circuito.

"Turquía fue, diría, la carrera más impresionante que he visto en mi vida", insistió el francés. "Con Lewis teníamos esa sensación desde el muro de que no podía pasarle nada. En 15 vueltas adelantó a todo el mundo, pero nosotros estábamos siempre tranquilos. Fue la carrera más impresionante que he visto".

Hamilton dejó sentenciado el título en la última cita de la temporada, en Monza, y el resto, como suele decirse, es historia. Pero cuando, 20 años después, le preguntaron por el recuerdo más especial de aquel año, Hamilton señaló aquel paseo por la parrilla de Monza junto a Dennis, cuando se dio cuenta de que el coche de Raikkonen sería suyo al año siguiente.

"Siempre recordaré estar con Ron en la parrilla de Monza, delante del coche de Kimi", explicó Hamilton. "Ese fue el momento en el que mi vida cambió de verdad".

Lewis Hamilton, Art Grand Prix, Frederic Vasseur, ART Grand Prix Foto de: Formula 1

Vasseur también acabó llegando a la F1, primero con Renault y después con Sauber, antes de fichar por Ferrari en 2023, donde resultó decisivo para conseguir el fichaje de Hamilton y reavivar así su relación profesional.

Pero, como auténtico hombre de carreras, está claro que Vasseur recuerda con cariño sus días en ART: desde el dominio en la crucial F3 Euro Series hasta arrasar en los primeros años de la recién creada GP2 Series con Rosberg y Hamilton. Todo ello con un equipo mucho más pequeño, lejos de los focos y de las intrigas políticas de la Fórmula 1.

Aquella racha de éxitos consolidó a ART como el equipo de referencia en el panorama europeo de monoplazas durante varios años, sirviendo de trampolín para futuros pilotos de F1 como Paul di Resta, Romain Grosjean, Jules Bianchi y Nico Hulkenberg.

"Nos mantuvimos así durante cinco temporadas, quizá", recordó Vasseur. "Esas dos primeras temporadas de GP2 con Nico y Lewis lo cambiaron todo para nosotros, trabajando con Williams, McLaren y demás".

"Fue un gran viaje. ¡Un viaje realmente fantástico!".

Lewis Hamilton, Art Grand Prix, Frederic Vasseur, ART Grand Prix Foto de: Formula 1