Llevaba una escopeta: detienen a Ecclestone, ex jefe de la F1, en el aeropuerto

El exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue detenido en el aeropuerto de Cascais, en Portugal, según informan los medios portugueses. El curioso motivo: en su equipaje se encontró una escopeta, que fue descubierta durante un control rutinario.

Ecclestone acababa de aterrizar con su jet privado —un Dassault Falcon 7X valorado en unos 40 millones de euros— en el Aeródromo de Tires cuando las fuerzas de seguridad del lugar realizaron un control rutinario del equipaje del hombre de 95 años.

Durante el registro se descubrió precisamente una escopeta, para la que Ecclestone no pudo presentar ninguna licencia oficial, por lo que fue puesto bajo custodia. La detención fue llevada a cabo por agentes de la división aeroportuaria de la PSP (Polícia de Segurança Pública).

No es la primera infracción de este tipo que comete Ecclestone: ya en 2022, el británico fue detenido en el aeropuerto de São Paulo (Brasil) por haber sido sorprendido con un arma en su equipaje.

En aquella ocasión, Ecclestone declaró ante los investigadores brasileños que no sabía que el arma se encontraba en su equipaje. Sin embargo, no negó ser el propietario del arma. Ecclestone, que se disponía a volar a Suiza en su jet privado, pudo salir en libertad bajo fianza.

Por el momento se desconoce si esta vez será puesto a disposición judicial o si simplemente figurará oficialmente como imputado.

Recientemente se ha reforzado la seguridad en ese aeródromo: la PSP y la Policía Judicial trabajan de forma permanente en las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento para imponer y garantizar una vigilancia estricta.

El aeropuerto se encuentra cerca de su finca en Portugal, valorada en 40 millones de euros y con una superficie de 2.000 metros cuadrados.

Según se ha podido saber, la operación fue gestionada por la esposa de Ecclestone, Fabiana Flosi, quien adquirió la propiedad a Marco Galinha, empresario y expresidente del Global Media Group. La transacción se considera la mayor venta de una vivienda privada en la historia de Portugal hasta la fecha.

Ecclestone, que cumplirá 96 años en octubre, también posee propiedades inmobiliarias en Suiza y en Brasil.