Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Vídeo: ¡Un Red Bull F1 por las vías del metro de Madrid!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vídeo: ¡Un Red Bull F1 por las vías del metro de Madrid!

Llevaba una escopeta: detienen a Ecclestone, ex jefe de la F1, en el aeropuerto

Fórmula 1
Fórmula 1
Llevaba una escopeta: detienen a Ecclestone, ex jefe de la F1, en el aeropuerto

Así es el circuito de Madring F1: curvas, dónde adelantar, longitud, vueltas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Así es el circuito de Madring F1: curvas, dónde adelantar, longitud, vueltas y más

Cómo llegar a MADRING para el GP de España de F1: accesos, Metro, Cercanías, buses y cortes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Cómo llegar a MADRING para el GP de España de F1: accesos, Metro, Cercanías, buses y cortes

GP Italia 1963: el primer título de Lotus y Jim Clark

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
GP Italia 1963: el primer título de Lotus y Jim Clark

Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Bultaco acaba de ser resucitada por China

Otras motos
Otras motos
Bultaco acaba de ser resucitada por China

Cómo Monza introdujo en la F1 carreras de rebufos al estilo de los óvalos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Cómo Monza introdujo en la F1 carreras de rebufos al estilo de los óvalos
Fórmula 1

Llevaba una escopeta: detienen a Ecclestone, ex jefe de la F1, en el aeropuerto

Bernie Ecclestone fue detenido en un aeropuerto de Portugal porque llevaba una escopeta en su equipaje: no es el primer incidente de este tipo para el ex propietario de la F1.

Norman Fischer
Editado:
Detenido Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone schreibt wieder einmal Schlagzeilen

Foto de: circuitpics.de

El exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue detenido en el aeropuerto de Cascais, en Portugal, según informan los medios portugueses. El curioso motivo: en su equipaje se encontró una escopeta, que fue descubierta durante un control rutinario.

Ecclestone acababa de aterrizar con su jet privado —un Dassault Falcon 7X valorado en unos 40 millones de euros— en el Aeródromo de Tires cuando las fuerzas de seguridad del lugar realizaron un control rutinario del equipaje del hombre de 95 años.

Durante el registro se descubrió precisamente una escopeta, para la que Ecclestone no pudo presentar ninguna licencia oficial, por lo que fue puesto bajo custodia. La detención fue llevada a cabo por agentes de la división aeroportuaria de la PSP (Polícia de Segurança Pública).

No es la primera infracción de este tipo que comete Ecclestone: ya en 2022, el británico fue detenido en el aeropuerto de São Paulo (Brasil) por haber sido sorprendido con un arma en su equipaje.

En aquella ocasión, Ecclestone declaró ante los investigadores brasileños que no sabía que el arma se encontraba en su equipaje. Sin embargo, no negó ser el propietario del arma. Ecclestone, que se disponía a volar a Suiza en su jet privado, pudo salir en libertad bajo fianza.

Por el momento se desconoce si esta vez será puesto a disposición judicial o si simplemente figurará oficialmente como imputado.

Recientemente se ha reforzado la seguridad en ese aeródromo: la PSP y la Policía Judicial trabajan de forma permanente en las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento para imponer y garantizar una vigilancia estricta.

El aeropuerto se encuentra cerca de su finca en Portugal, valorada en 40 millones de euros y con una superficie de 2.000 metros cuadrados.

Según se ha podido saber, la operación fue gestionada por la esposa de Ecclestone, Fabiana Flosi, quien adquirió la propiedad a Marco Galinha, empresario y expresidente del Global Media Group. La transacción se considera la mayor venta de una vivienda privada en la historia de Portugal hasta la fecha.

Ecclestone, que cumplirá 96 años en octubre, también posee propiedades inmobiliarias en Suiza y en Brasil.

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Así es el circuito de Madring F1: curvas, dónde adelantar, longitud, vueltas y más

Mejores comentarios
Más de
Norman Fischer

Por qué Jackie Stewart cree que la F1 actual permite a los pilotos ser más agresivos

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Jackie Stewart cree que la F1 actual permite a los pilotos ser más agresivos

En Mercedes están "confundidos" con un aspecto del W17 antes de viajar a Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
En Mercedes están "confundidos" con un aspecto del W17 antes de viajar a Monza

Verstappen promete volver a Zandvoort aunque la Fórmula 1 diga adiós

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Verstappen promete volver a Zandvoort aunque la Fórmula 1 diga adiós
Más de
Bernie Ecclestone

La anécdota de Ecclestone con una reportera de F1 que quizás no esperabas

Fórmula 1
Fórmula 1
La anécdota de Ecclestone con una reportera de F1 que quizás no esperabas

Ecclestone, convencido: McLaren quiere que Norris gane el mundial de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ecclestone, convencido: McLaren quiere que Norris gane el mundial de F1

Ecclestone cree que Hamilton "tuvo suerte" para ganar sus títulos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Ecclestone cree que Hamilton "tuvo suerte" para ganar sus títulos de F1

Últimas noticias

Vídeo: ¡Un Red Bull F1 por las vías del metro de Madrid!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Vídeo: ¡Un Red Bull F1 por las vías del metro de Madrid!

Llevaba una escopeta: detienen a Ecclestone, ex jefe de la F1, en el aeropuerto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Llevaba una escopeta: detienen a Ecclestone, ex jefe de la F1, en el aeropuerto

Así es el circuito de Madring F1: curvas, dónde adelantar, longitud, vueltas y más

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Así es el circuito de Madring F1: curvas, dónde adelantar, longitud, vueltas y más

Cómo llegar a MADRING para el GP de España de F1: accesos, Metro, Cercanías, buses y cortes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Cómo llegar a MADRING para el GP de España de F1: accesos, Metro, Cercanías, buses y cortes