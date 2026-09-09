Fernando Alonso no anunciará su futuro en Madrid; Aston Martin, paciente

Fernando Alonso aún no ha confirmado públicamente si seguirá pilotando para Aston Martin en la categoría reina durante la próxima temporada de Fórmula 1 de 2027. Aunque lo más lógico sería que lo anunciara este fin de semana, con motivo de la próxima carrera en casa, en Madrid, el español insiste en que no habrá ningún anuncio en los próximos días.

"No", responde de forma tajante a la pregunta de si los aficionados pueden esperar un anuncio sobre su futuro este fin de semana en Madring. Es decir: el futuro del piloto de 45 años sigue por tanto en el aire.

Mientras tanto, en Aston Martin se toman la situación con calma: "Respetamos que Fernando pida tiempo para reflexionar y asegurarse de tomar la decisión correcta para él", subraya el director de competición, Mike Krack. "Creo que, con un piloto con tanta experiencia y un historial tan brillante, lo más respetuoso es simplemente reconocerlo y esperar".

Una renovación con Alonso sería la opción preferida de la escudería, que está pasando por un mal trago en 2026. El equipo había comenzado la temporada con grandes ambiciones bajo el nuevo reglamento, pero ha sufrido un golpe sin precedentes.

Aunque últimamente ha logrado mejorar gracias a la actualización de Hungría y ha sumado dos puntos en Zandvoort, en Monza volvió a quedarse por detrás de Cadillac en cuanto a rendimiento.

No se vislumbra ningún milagro para 2027, por lo que surge la pregunta de si Alonso querrá pasar otra temporada en Aston Martin —aunque hasta ahora ha dado a entender que se retiraría tras una temporada exitosa—.

"Sabemos adónde queremos llegar", afirma Krack sobre la pareja de pilotos para la próxima temporada, en la que Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, Lawrence Stroll, sigue siendo una apuesta segura. "Estoy bastante seguro de que encontraremos una buena solución, y entonces estaremos bien posicionados de cara al futuro".

Alonso es el plan A para el equipo. Pero, ¿qué pasaría si al final no se concretara? "Si el plan A no funciona, buscaremos el plan B", afirma Krack.

Fernando Alonso se incorporó a Aston Martin antes de la temporada de Fórmula 1 de 2023 y cosechó éxitos, sobre todo en su primer año, con varios podios. Sin embargo, desde entonces, el equipo ha ido en declive.

Hasta el momento no se ha anunciado ningún cambio de pilotos para la temporada de Fórmula 1 de 2027.