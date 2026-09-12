Ferrari se ilusiona en Madrid, pero no quiere repetir Monza: "No sirve de nada ir bien en libres"

Ferrari necesitaba una reacción después del golpe de Monza y, al menos de momento, Madrid le ha devuelto algo de optimismo. Charles Leclerc terminó segundo en la FP2, a sólo 113 milésimas de Andrea Kimi Antonelli, mientras Lewis Hamilton fue tercero a apenas 36 milésimas de su compañero.

Un viernes muy distinto al italiano. Pero en Maranello saben también que los viernes llevan tiempo engañándoles.

El SF-26 ha demostrado durante la temporada que puede ser especialmente competitivo en carrera, pero que le cuesta bastante más encontrar ese mismo nivel de rendimiento a una vuelta. Y precisamente ahí puede decidirse buena parte del primer Gran Premio de España en Madring.

"Las sensaciones han sido bastante buenas hasta ahora, pero es verdad que Mercedes parece fuerte", reconoció Leclerc tras bajarse del coche.

El monegasco, eso sí, tampoco quiso extraer demasiadas conclusiones de las primeras dos sesiones en un circuito completamente nuevo.

"No hemos mirado demasiado lo que nos decía la FP1 porque no sabemos qué estaban haciendo nuestros rivales. El objetivo era maximizar el kilometraje, recoger tantos datos como fuera posible y sentirnos cómodos de cara a la clasificación. Creo que hemos hecho un buen trabajo".

Y ahí aparece la gran obsesión de Ferrari para el sábado: la clasificación. Leclerc lo comprobó personalmente durante las tandas del viernes. "Las clasificaciones serán seguramente el momento clave del fin de semana porque, sobre todo en la FP2, intenté adelantar y, incluso con una gran diferencia de ritmo, era extremadamente difícil o imposible", explicó.

"Así que gran parte del rendimiento de este fin de semana dependerá de la clasificación".

Ferrari tiene que acertar con una pista que todavía cambiará mucho

El problema es que acertar en clasificación no será simplemente cuestión de encontrar unas décimas más durante la noche.

Madring todavía está evolucionando a enorme velocidad. El asfalto ya ofreció más agarre del esperado durante el viernes, pero todo apunta a que seguirá mejorando en FP3 y también vuelta tras vuelta durante la propia clasificación.

Ese cambio puede afectar incluso a la gestión de la energía. Una curva que el viernes no se puede tomar a fondo puede convertirse en plana el sábado, alterando el despliegue eléctrico y, con ello, el equilibrio de toda la vuelta.

Por eso Frederic Vasseur dejó claro que Ferrari no está preparando el coche para brillar en los entrenamientos. "Creo que el mejor setup es aquel con el que trabajaremos en clasificación, no en los libres", explicó el jefe de la Scuderia.

"Sabemos que habrá una gran evolución de la pista, incluso durante la propia sesión. Lo más importante es anticipar cuál será el grip en Q3 y estar preparados para Q3".

Y remató con una frase que resume perfectamente el enfoque de Ferrari: "No sirve de nada ser el mejor en los entrenamientos si después no lo eres en clasificación".

Leclerc comparte esa preocupación. "Será muy, muy complicado. Sinceramente, me ha impresionado bastante la cantidad de agarre que hemos encontrado teniendo en cuenta que es una pista completamente nueva y que todavía no había mucha goma. Creo que la evolución de la pista será muy importante".

Todo ello obliga además a encontrar un compromiso especialmente delicado en un circuito que mezcla prácticamente de todo: zonas lentas, apoyos rápidos, muros cercanos y sectores en los que el comportamiento del coche cambia por completo.

Ferrari, al menos, empieza desde una buena base. Leclerc está a poco más de una décima de Antonelli y Hamilton prácticamente calcó su tiempo. Después de la decepción de Monza, la SF-26 parece tener armas para plantar batalla en Madrid.

Ahora llega la parte que más se le ha atragantado durante buena parte del año: convertir un buen viernes en una gran vuelta cuando llegue la Q3.