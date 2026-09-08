Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Lando Norris, piloto de McLaren, aceptó que su batalla en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con Oscar Piastri, en la que llegó a meter dos ruedas en la hierba, fue "justa".

El australiano y el inglés convergieron hacia el final de la carrera de 53 vueltas, con Piastri sin poder mantener a Max Verstappen detrás en la lucha por la cuarta posición, mientras Norris se abría paso por delante de Lewis Hamilton por la quinta y ponía rumbo hacia su compañero de equipo.

Norris adelantó por primera vez al australiano en la vuelta 48, lo que fue el inicio de una prolongada batalla de toma y daca que caracterizó el espectáculo de adelantamientos impulsados por la batería en torno al Templo de la Velocidad de Monza.

Piastri recuperó la cuarta plaza en el giro siguiente, con Norris intentando por segunda vez adelantar a su compañero de equipo a falta de tres vueltas en la segunda chicane de Monza. Piastri cubrió el interior, con Norris sin amilanarse para meterse en un hueco que se cerraba por el lado izquierdo. Al quedarse sin espacio, el vigente campeón del mundo metió dos ruedas en la hierba, sugiriendo que Piastri "me empujó fuera".

Con la perspectiva que da el tiempo y unas pulsaciones más bajas, Norris reconoció rápidamente después de la carrera que Piastri no había hecho nada malo. "No, estuvo bien", explicó el inglés. "Todavía tengo que revisar las cosas, pero creo que es simplemente la percepción de cuando estás en el coche, cuando alguien abre un poco el hueco y luego va recto. Tienes esa percepción cuando vas a 300 km/h, así que eso es todo".

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Pero creo que lo que hizo fue justo, es simplemente que cuando estás en el momento y estás medio en la hierba, te das cuenta de lo rápido que las cosas pueden acabar bastante mal, así que simplemente fue algo en caliente. Pero no, por ese lado estuvo bien, y fue una buena batalla y un buen resultado de una carrera dura".

La batalla interna en McLaren continuó hasta la última vuelta, con los dos pilotos recibiendo la instrucción desde el muro de boxes de asegurar una "carrera limpia". Norris pareció esperar su momento para realizar un adelantamiento perfecto, asegurándose de que no le devolvieran la pasada, y se benefició de ir detrás de su compañero para mantener más altos sus niveles de batería mientras finalmente consolidaba la maniobra en la Variante Ascari.

Usando el rebufo, Piastri intentó responder en la aceleración hacia la línea de meta, pero tuvo que corregir una gran derrapada al salir de la Parabolica mientras se conformaba con la quinta plaza, con los dos coches papaya viendo la bandera a cuadros en formación.

"Fue una buena batalla", consideró Piastri. "Hubo mucho ida y vuelta, y en el último giro nunca sabes realmente qué hacer con la energía. Creo que fuimos con estrategias diferentes con eso y él me adelantó, y pensé que tendría una oportunidad de volver a pasarle otra vez, pero al final no llegué del todo".

Información adicional de Stuart Codling y Ronald Vording

Más de la F1: FÓRMULA 1 ¿Qué sentido tiene la guerra entre Leclerc y Hamilton?