¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

El doblete de Mercedes en el Gran Premio de Italia dejó una imagen difícil de olvidar con Andrea Kimi Antonelli convirtiéndose en el héroe de Monza tras una gran remontada. Sin embargo, no todo el mundo considera que el resultado reflejara lo que ocurrió en pista, y Juan Pablo Montoya ha puesto el foco directamente en la estrategia.

El expiloto de Fórmula 1 considera que Mercedes favoreció al italiano en perjuicio de George Russell durante el coche de seguridad virtual que apareció a mitad de carrera. Mientras Antonelli aprovechaba el VSC para entrar en boxes, Russell permaneció en pista y terminó perdiendo la posición con su compañero.

"Iba en cabeza y debería haber tenido prioridad en la parada en boxes. Cuando apareció el coche de seguridad virtual, en ese momento, es más rápido parar que quedarse en pista", explicó Montoya a F1 TV tras la carrera.

"Deberían haberle hecho parar, deberían haberle dado prioridad y debería haber parado antes que Antonelli", añadió el colombiano.

A pesar de ello, Montoya no considera que Russell habría ganado con esa estrategia, ya que Antonelli tenía ritmo suficiente para terminar imponiéndose, pero sostiene que la decisión estratégica de Mercedes privó a los aficionados de una batalla mucho más apretada por la victoria.

"Y no digo que Antonelli no le hubiera alcanzado de todos modos y ganado la carrera, pero habría sido una lucha muy reñida, como la que vimos al principio. Habría sido una carrera realmente emocionante al final para todos nosotros", concluyó.

Wolff defiende la estrategia de Mercedes

Toto Wolff, director de Mercedes, tuvo que responder después de la carrera a las dudas sobre si la estrategia favorecido a Antonelli. El austriaco reconoció que la estrategia de dos paradas era la opción más rápida, aunque explicó que el equipo no había previsto inicialmente ese escenario.

"La estrategia de dos paradas era la mejor, pero no creíamos que fuera así, así que, en realidad, eso le vino bien a él", dijo a Sky Sports F1.

Además, aseguró que Russell tuviera realmente otra alternativa en ese momento. El británico llevaba neumáticos duros y el planteamiento estaba construido alrededor de una única parada, por lo que cambiar el plan no era una opción: "George llevaba los neumáticos duros y teníamos que optar por una sola parada, así que no, no había posibilidad alguna".

"Hoy no había nada que pudiera haber detenido [a Antonelli]. George luchó con unos neumáticos muy desgastados al final, así que estoy muy contento con el doblete", concluyó Toto Wolff.