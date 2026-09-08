Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"

Debacle de Ferrari en Monza: ¿está en peligro Fred Vasseur?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Debacle de Ferrari en Monza: ¿está en peligro Fred Vasseur?

¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

¿Qué sentido tiene la guerra entre Leclerc y Hamilton?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Qué sentido tiene la guerra entre Leclerc y Hamilton?

Cómo las desgracias de Toyota y BMW en Austin han abierto por completo el WEC 2026

WEC
WEC
COTA
Cómo las desgracias de Toyota y BMW en Austin han abierto por completo el WEC 2026

Los mensajes que esconde la foto del hombro de Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
Los mensajes que esconde la foto del hombro de Marc Márquez

En Bakú llegará la última actualización de Aston Martin: toda la atención puesta en 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
En Bakú llegará la última actualización de Aston Martin: toda la atención puesta en 2027
Fórmula 1 GP de Italia

¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

Juan Pablo Montoya cuestiona la estrategia de Mercedes en Monza y cree que Russell debió tener prioridad sobre Antonelli en la parada bajo el VSC.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El doblete de Mercedes en el Gran Premio de Italia dejó una imagen difícil de olvidar con Andrea Kimi Antonelli convirtiéndose en el héroe de Monza tras una gran remontada. Sin embargo, no todo el mundo considera que el resultado reflejara lo que ocurrió en pista, y Juan Pablo Montoya ha puesto el foco directamente en la estrategia.

El expiloto de Fórmula 1 considera que Mercedes favoreció al italiano en perjuicio de George Russell durante el coche de seguridad virtual que apareció a mitad de carrera. Mientras Antonelli aprovechaba el VSC para entrar en boxes, Russell permaneció en pista y terminó perdiendo la posición con su compañero.

"Iba en cabeza y debería haber tenido prioridad en la parada en boxes. Cuando apareció el coche de seguridad virtual, en ese momento, es más rápido parar que quedarse en pista", explicó Montoya a F1 TV tras la carrera.

"Deberían haberle hecho parar, deberían haberle dado prioridad y debería haber parado antes que Antonelli", añadió el colombiano.

A pesar de ello, Montoya no considera que Russell habría ganado con esa estrategia, ya que Antonelli tenía ritmo suficiente para terminar imponiéndose, pero sostiene que la decisión estratégica de Mercedes privó a los aficionados de una batalla mucho más apretada por la victoria.

"Y no digo que Antonelli no le hubiera alcanzado de todos modos y ganado la carrera, pero habría sido una lucha muy reñida, como la que vimos al principio. Habría sido una carrera realmente emocionante al final para todos nosotros", concluyó.

Wolff defiende la estrategia de Mercedes

Toto Wolff, director de Mercedes, tuvo que responder después de la carrera a las dudas sobre si la estrategia favorecido a Antonelli. El austriaco reconoció que la estrategia de dos paradas era la opción más rápida, aunque explicó que el equipo no había previsto inicialmente ese escenario.

"La estrategia de dos paradas era la mejor, pero no creíamos que fuera así, así que, en realidad, eso le vino bien a él", dijo a Sky Sports F1.

Además, aseguró que Russell tuviera realmente otra alternativa en ese momento. El británico llevaba neumáticos duros y el planteamiento estaba construido alrededor de una única parada, por lo que cambiar el plan no era una opción: "George llevaba los neumáticos duros y teníamos que optar por una sola parada, así que no, no había posibilidad alguna".

"Hoy no había nada que pudiera haber detenido [a Antonelli]. George luchó con unos neumáticos muy desgastados al final, así que estoy muy contento con el doblete", concluyó Toto Wolff.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Qué sentido tiene la guerra entre Leclerc y Hamilton?

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Sainz solo pudo ser 13º en Mona pese a "una ejecución perfecta" de Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Sainz solo pudo ser 13º en Mona pese a "una ejecución perfecta" de Williams

Verstappen salva un podio en Monza y señala las carencias de Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Verstappen salva un podio en Monza y señala las carencias de Red Bull

F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
F1 en DIRECTO: la carrera de Monza (GP de Italia) con live timing
Más de
George Russell

Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Russell 'ni siquiera piensa' en remontar el Mundial de F1: "Kimi lo tiene bajo control"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Russell 'ni siquiera piensa' en remontar el Mundial de F1: "Kimi lo tiene bajo control"

Wolff, sobre Antonelli y Russell en Monza: "Habríamos quedado como idiotas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Wolff, sobre Antonelli y Russell en Monza: "Habríamos quedado como idiotas"
Más de
Mercedes

Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Cómo intentó Verstappen compensar el sentirse "como una tortuga" ante Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Cómo intentó Verstappen compensar el sentirse "como una tortuga" ante Mercedes

Quién durmió mejor anoche tras Monza: Marco Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Quién durmió mejor anoche tras Monza: Marco Antonelli

Últimas noticias

Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Norris quita hierro a su queja contra Piastri en Monza F1: "Fue en caliente"

Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"

Debacle de Ferrari en Monza: ¿está en peligro Fred Vasseur?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Debacle de Ferrari en Monza: ¿está en peligro Fred Vasseur?

¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree