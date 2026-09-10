Haas F1 tampoco nota una gran diferencia con el nuevo motor Ferrari

Oliver Bearman dice que la evolución ADUO 2 del motor de Ferrari representa "un paso mucho más pequeño" que el chasis actualizado introducido por Haas en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

La escudería del Cavallino Rampante introdujo su segunda y última evolución de motor de la temporada 2026, cortesía del sistema ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora), con uno de esos trenes motrices entregado a Haas para Monza. La unidad fue montada en el coche de Bearman.

Hubo un ligero progreso para el equipo estadounidense, ya que el joven británico se clasificó duodécimo, su mejor resultado desde el GP de China en marzo. Sin embargo, Haas aún sufrió su séptima cita consecutiva sin puntos, igualando su peor racha desde un 2021 para olvidar.

Bearman ocupó brevemente la octava posición en las primeras vueltas, pero posteriormente cayó en la clasificación al no poder seguir el ritmo de los Alpine y los Racing Bulls. Al no haber parado bajo el coche de seguridad virtual, acabó 15º.

El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, había dejado claro que el tren motriz ADUO 2 no iba a cambiar las reglas del juego, y Bearman estuvo de acuerdo después de la clasificación.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Es un paso mucho más pequeño que el que supuso la evolución [aerodinámica], digamos", comentó el corredor de 21 años. "Por supuesto, supone un poco más en esta pista, pero en términos de media de la temporada, no habría sido suficiente para sacarnos de la lucha por la Q1, para ser sincero, si hubiéramos tenido ese motor en Zandvoort. No creo que cambiara las reglas del juego".

"Por supuesto, más potencia siempre está bien, pero habéis leído las noticias sobre cuánto es. Sin duda es beneficioso, pero el mayor paso fue la evolución [aerodinámica], que fue más del doble o el triple de la cantidad de potencia que obtuvimos del motor, lo que demuestra el duro trabajo del equipo, y estoy muy, muy orgulloso de ellos por eso".

La evolución de Haas para Monza incluía, entre otras cosas, un fondo renovado y una carrocería revisada en los pontones y la cubierta motor. Aunque no contó con el nuevo motor, Esteban Ocon sí se benefició de las nuevas piezas aerodinámicas, pero aun así fue siete décimas más lento que su compañero en la Q2.

Sin embargo, eso no significa que el nuevo motor de Ferrari suponga siete décimas, ya que el francés sufrió la inconsistencia aerodinámica del VF-26, un problema que cree que le ha lastrado en 10 de los 13 grandes premios disputados hasta ahora este año.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Preguntado después del sábado si la inconsistencia del coche era mejor que en los entrenamientos libres, Ocon respondió: "No, no lo era, por desgracia. Probamos todo lo que pudimos, cogiendo todas las piezas del garaje para ponerlas en el coche. Hicimos todo lo que pudimos, pero no llegamos al fondo del problema".

"Por desgracia, seguimos perdiendo mucha carga en comparación con Bearman, especialmente en la parte trasera del coche. No es ideal, claramente, pero los chicos hicieron un trabajo tremendo intentándolo".

"Y estaba contento con mi vuelta. Al fin y al cabo, siento que hice una vuelta fuerte, estaba contento con ella. Pero el déficit de carga aerodinámica, más las pérdidas de motor, supone bastante aquí. Así que esto es lo máximo que podríamos haber hecho".

Al menos el veterano pudo encontrar consuelo en la eficiencia de las mejoras aerodinámicas en el coche hermano: "Funcionaron en el lado de Ollie, sí, funcionaron". Pero ambos coches todavía terminaron por detrás de los Audi, con la marca alemana a solo cinco puntos de distancia en el campeonato de constructores.