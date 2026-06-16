Stroll asegura que las mejoras de Aston Martin podrían llegar antes del verano

La carrera de Lance Stroll duró apenas cuatro vueltas. Lo justo para comprobar que el Aston Martin seguía siendo tan lento como durante el resto del fin de semana y para sufrir un nuevo problema de fiabilidad que acabó definitivamente con su domingo. Pero entre la frustración de otro Gran Premio para olvidar apareció un detalle que no pasó desapercibido.

Porque mientras explicaba el abandono y el complicado momento que atraviesa Aston Martin, el canadiense dejó caer algo que podría ser una de las noticias más importantes para el equipo desde el inicio de la temporada: las esperadas mejoras podrían llegar antes de lo previsto.

Hasta ahora, el discurso dentro de Aston Martin había sido prácticamente unánime. Fernando Alonso, Mike Krack y otros responsables del equipo habían apuntado repetidamente a la segunda mitad del año, después del parón veraniego, como el momento en el que aparecería el esperado AMR26B, una profunda evolución del actual monoplaza en la que Adrian Newey lleva meses trabajando.

Sin embargo, Stroll introdujo un matiz diferente. "Estamos en esta posición ahora mismo. Solo estamos esperando a que llegue la mejora", explicó tras su abandono en Barcelona. "Va a haber más fines de semana como este. Tenemos que ser pacientes y esperar a Spa, Budapest, cuando llegue".

La frase puede parecer inocente. Pero hasta ahora nadie dentro de Aston Martin había situado públicamente las mejoras en Bélgica o Hungría, las dos últimas carreras antes del descanso estival. El mensaje dominante siempre había sido otro: aguantar como se pudiera hasta después del verano.

Una situación cada vez más difícil de sostener

La realidad es que Aston Martin necesita respuestas urgentes.

Barcelona fue probablemente el punto más bajo de la temporada. El equipo llegó al Circuit de Barcelona-Catalunya sabiendo que iba a sufrir y terminó confirmando todos los peores pronósticos. Alonso fue último en clasificación, Stroll apenas pudo completar cuatro vueltas por un problema en la caja de cambios y el propio asturiano acabó abandonando más tarde por una avería eléctrica.

"No teníamos tercera ni cuarta marcha durante dos vueltas", explicó Stroll sobre su abandono. "Decidimos entrar para comprobarlo y ahí terminó nuestra carrera".

El problema es que la falta de fiabilidad se suma a una crisis de rendimiento mucho más profunda. Aston Martin lleva meses reconociendo que el AMR26 tiene carencias prácticamente en todas las áreas: motor, aerodinámica, gestión de energía y comportamiento general del coche.

Por eso las mejoras se han convertido en la única esperanza real dentro del equipo.

La gran incógnita es si Aston Martin intentará adelantar parte de ese paquete para aliviar una situación que empieza a ser difícil de sostener o si, por el contrario, mantendrá el plan original y esperará al regreso de las vacaciones para introducir el coche que debe marcar el inicio de una nueva etapa.

Las palabras de Stroll no confirman nada. Pero sí abren una puerta que hasta ahora permanecía cerrada. Y en Silverstone, después de meses mirando al calendario, cualquier señal de que las soluciones puedan llegar antes es una noticia que merece atención.