Análisis de las tandas largas de F1 en Madrid: Mercedes asusta con una enorme ventaja

En el primer Gran Premio de España celebrado en Madrid, todo apunta a que en cabeza podría haber un dominador bastante claro. Mercedes no sólo lideró las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes, sino que también dio un importante golpe sobre la mesa en las cruciales tandas largas al final de la tarde.

George Russell fue el piloto más rápido en las tandas largas con una elevada carga de combustible. Su perseguidor más cercano fue, una vez corregidas las diferencias de compuestos y duración de los stints, el piloto de Red Bull Max Verstappen. El neerlandés fue apenas 0,13 segundos por vuelta más lento. El tercer piloto con mejor ritmo en tanda larga fue el líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, ya perdió 0,55 segundos por vuelta respecto a Russell.

Las simulaciones de carrera fueron decepcionantes en todos los sentidos para Ferrari y McLaren. Los dos Ferrari cedieron alrededor de nueve décimas por vuelta frente a Mercedes. Oscar Piastri fue incluso 1,51 segundos por giro más lento en su tanda larga. Su compañero Lando Norris no pudo completar ninguna tanda larga debido a problemas técnicos.

¿Mercedes todavía no ha enseñado todo?

Sin embargo, lo que probablemente resulte preocupante para sus rivales es echar un vistazo a lo sucedido el pasado fin de semana en Italia. Allí, Mercedes estaba igualada con Ferrari en las tandas largas del viernes, mientras que McLaren sólo perdía dos décimas. Sin embargo, el domingo de carrera, las Flechas de Plata acabaron siendo ocho décimas por vuelta más rápidas que ambos equipos.

Por tanto, Mercedes parece mostrar tradicionalmente menos que sus rivales los viernes. Eso podría ser un mal presagio de cara al resto del fin de semana. No obstante, también conviene ser prudentes: el circuito de Madrid es nuevo, por lo que se esperan grandes avances en la puesta a punto de los monoplazas de cara al sábado.

Además, a una vuelta parece que la competencia está más cerca de Mercedes. Sumando los mejores sectores de cada piloto, Charles Leclerc habría podido marcar teóricamente un tiempo de 1:33.478. Sin embargo, de los seis primeros pilotos, únicamente Arvid Lindblad fue capaz de juntar sus tres mejores sectores en una misma vuelta. Mercedes también tenía margen de mejora.

¿Gestiona Mercedes mejor la batería?

Aun así, la pregunta es de dónde procede la clara ventaja de Mercedes, especialmente en las tandas largas. Y la respuesta parece bastante evidente: sus rivales pierden demasiado tiempo en el último sector.

Mercedes ya fue capaz de marcar el mejor tiempo en el tercer sector durante las simulaciones de clasificación. Con más combustible en el depósito, parece que esa ventaja aumenta todavía más.

Un vistazo a los datos de telemetría muestra que Mercedes parece utilizar menos energía de la batería en el primer sector. A pesar de ello, el equipo sólo es marginalmente más lento que sus rivales en esa zona. En el último sector, en cambio, Mercedes dispone de una clara ventaja de velocidad punta que parece resultar especialmente beneficiosa con los mapas utilizados en las tandas largas.

Mientras Mercedes brilla en el último sector, Ferrari destaca en el primero. Max Verstappen y Red Bull, por su parte, son especialmente fuertes en el rápido segundo sector. McLaren es el único que se muestra constantemente demasiado lento en los tres sectores.

Zona media: ¿de dónde ha salido Haas?

Racing Bulls volvió a protagonizar los titulares de la zona media durante la jornada de entrenamientos del viernes, y lo hizo por dos motivos. Por un lado, Arvid Lindblad terminó cuarto en la segunda sesión, a sólo 0,228 segundos del mejor tiempo. Por otro, poco después el rookie sufrió un fuerte accidente que provocó una bandera roja.

Como consecuencia, Racing Bulls no pudo completar unas tandas largas realmente representativas. Su compañero Yuki Tsunoda también siguió un programa diferente y realizó sus simulaciones de clasificación y carrera en un único stint, probablemente con poca carga de combustible.

Así, Haas F1 fue realmente el equipo que mostró el mejor ritmo en tanda larga de la zona media. Esteban Ocon perdió únicamente 0,92 segundos por vuelta respecto al Mercedes de George Russell durante su stint. Eso situó al francés prácticamente al mismo nivel que los Ferrari.

Por detrás aparecen Alpine (+1,60), Audi (+2,20), Williams (+2,58), Cadillac (+4,00) y Aston Martin (+4,33), en algunos casos con diferencias considerables. Sin embargo, también aquí conviene ser prudentes debido al estreno de Madring. Los cambios de puesta a punto podrían alterar de forma importante el orden de fuerzas.

¿Se avecina una batalla de neumáticos en Madrid?

Durante la jornada de entrenamientos del viernes no sólo sorprendió el rendimiento de algunos equipos, sino también el comportamiento de los neumáticos. Al tratarse de un circuito urbano con un asfalto en principio liso, inicialmente no se esperaba una elevada degradación. Sin embargo, la realidad podría ser muy diferente.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó en Sky: "Al principio fue complicado, porque la pista tiene muchísimo agarre a pesar de que el asfalto es completamente nuevo. Y, curiosamente, tenemos el problema contrario al que esperábamos. No conseguimos llevar del todo el neumático a la temperatura adecuada. Tarda una vuelta y después mejora un poco. Pero, por supuesto, la degradación del neumático es increíble debido al agarre".

Cuando le preguntaron más concretamente, Wolff habló de "ocho décimas de degradación por vuelta" en la primera sesión de entrenamientos libres. "Nunca habíamos visto algo así", afirmó el austriaco. "Nuestro jefe de estrategia dijo seis paradas. Pero creo que al final será una parada".

Aun así, en la segunda sesión de entrenamientos libres la degradación durante las tandas largas fue de aproximadamente tres décimas por vuelta. En estos momentos, eso apunta más hacia una estrategia de dos paradas que de una sola. Sin embargo, el aumento de actividad en pista debería generar más agarre, lo que podría reducir la degradación de los neumáticos a medida que avance el fin de semana.

La incertidumbre que todavía existe alrededor de los neumáticos queda reflejada también en unas declaraciones en sentido contrario del responsable deportivo de Pirelli, Dario Marrafuschi, también en Sky: "El agarre del asfalto es realmente bueno, por lo que muy probablemente tendremos menos degradación de la esperada".