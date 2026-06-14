Así queda el mundial de F1 2026 tras el KO de Antonelli en Barcelona: puntos y posicones

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 de la Fórmula 1 estuvo marcado por las estrategias y la degradación de los neumáticos, un aspecto en el que brilló sobre todo Lewis Hamilton para conseguir su primera victoria con Ferrari y el primer triunfo de un piloto que no fuese de Mercedes esta temporada. Además, hubo drama total para Andrea Kimi Antonelli. Mira cómo quedan tanto el mundial de pilotos como el de constructores tras la séptima ronda del curso.

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Así ha sido la carrera: Fórmula 1 Hamilton conquista Barcelona y se estrena con Ferrari F1; drama para Antonelli

Mundial de pilotos de F1 2026: puntos, posiciones y diferencias después del GP de Barcelona

Mundial de constructores de F1 2026: puntos, posiciones y diferencias después del GP de Barcelona

¿Qué piloto lidera el mundial de pilotos de la F1 2026 tras el GP de Barcelona?

Andrea Kimi Antonelli parece que iba a tener que conformarse con el tercer puesto en el Gran Premio de Barcelona, pero adelantó a su compañero en las últimas vueltas, antes de tener que abandonar por un problema en su Mercedes. Pese a todo, mantiene el liderato del mundial de pilotos, pero con una ventaja que se ha reducido. El joven italiano cuenta con 156 puntos, mientras que Lewis Hamilton le sigue a 41 y George Russell a 50.

¿Qué escudería va primera en el campeonato de constructores de F1 2026 tras Canadá?

Mercedes, gracias a sus 262 puntos sigue siendo el líder del campeonato tras la prueba en territorio catalán con una amplia ventaja sobre Ferrari, que se mantiene segundo con sus 190 unidades. McLaren es tercero pero lejos con 141 puntos, mientras que Red Bull solo tiene 89 unidades.

¿En qué posición está Alonso en el mundial de F1 2026 tras Barcelona?

Después de un nuevo abandono por un problema con la batería de la unidad de potencia Honda, Fernando Alonso sigue ocupando la 18ª posición del campeonato, la cual consiguió en Mónaco gracias a un punto absolutamente milagroso.

¿En qué posición está Sainz en el mundial de F1 2026 tras Barcelona?

El ritmo de Williams no permitió a Carlos Sainz luchar por los puntos, pero ninguno de los pilotos que tenía por detrás pudo acabar dentro del top 10, así que el piloto madrileño sale de Barcelona con un total de seis puntos en la 14ª posición del campeonato de pilotos.

¿En qué posición está Colapinto en el mundial de F1 2026 tras Barcelona?

Franco Colapinto logró sumar cuatro puntos en la carrera catalana al terminar 8º con su Alpine, justo por detrás de su compañero Pierre Gasly. Tras este resultado, el piloto argentino asciende al 11º puesto con 19 puntos en su casillero.

¿En qué posición está Pérez en el mundial de F1 2026 tras Barcelona?

Sergio Pérez pudo acabar la carrera del GP de Barcelona-Catalunya 2026 al volante de su Cadillac, pero se quedó lejos de la zona de puntos y por lo tanto se mantiene 21º y sin puntos en su casillero.