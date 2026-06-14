Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Antonelli avisa a Mercedes: "Estamos perdiendo muchos puntos así"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Antonelli avisa a Mercedes: "Estamos perdiendo muchos puntos así"

Verstappen: "Nos falta un poco en todos los aspectos"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Verstappen: "Nos falta un poco en todos los aspectos"

Wolff, duro tras Barcelona F1: "Hemos perdido por no dar una orden de equipo"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Wolff, duro tras Barcelona F1: "Hemos perdido por no dar una orden de equipo"

Russell cuestiona a Mercedes F1: "Deberíamos haber seguido nuestra propia estrategia"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Russell cuestiona a Mercedes F1: "Deberíamos haber seguido nuestra propia estrategia"

Sainz, muy crítico con Williams: "No es donde prometimos estar"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Sainz, muy crítico con Williams: "No es donde prometimos estar"

Leclerc explica su abandono en Barcelona F1 y el problema en el Ferrari

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Leclerc explica su abandono en Barcelona F1 y el problema en el Ferrari

Alonso resume la crisis de Aston F1: "Piezas que cambiamos son las que se rompieron"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Alonso resume la crisis de Aston F1: "Piezas que cambiamos son las que se rompieron"

Hamilton se emociona tras ganar con Ferrari: "Me habéis ayudado a cumplir un sueño"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton se emociona tras ganar con Ferrari: "Me habéis ayudado a cumplir un sueño"
Resultados
Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Así queda el mundial de F1 2026 tras el KO de Antonelli en Barcelona: puntos y posicones

Mira cómo queda el campeonato de pilotos de F1 2026 y el de equipos tras el GP de Barcelona-Catalunya. Puntos, posiciones y diferencias en el mundial.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 de la Fórmula 1 estuvo marcado por las estrategias y la degradación de los neumáticos, un aspecto en el que brilló sobre todo Lewis Hamilton para conseguir su primera victoria con Ferrari y el primer triunfo de un piloto que no fuese de Mercedes esta temporada. Además, hubo drama total para Andrea Kimi Antonelli. Mira cómo quedan tanto el mundial de pilotos como el de constructores tras la séptima ronda del curso.

(¡Y eh! ¿Aún no has hecho esto? Es muy simple y rápido, y nos favorecerá a ti y a nosotros. Haz click aquí y márcanos como fuente preferente, ¡y gracias!)

Así ha sido la carrera:

Mundial de pilotos de F1 2026: puntos, posiciones y diferencias después del GP de Barcelona

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 156
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 115
3 United KingdomG. RussellMercedes 106
4 MonacoC. LeclercFerrari 75
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 73
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 68
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 55
8 FranceP. GaslyAlpine 41
9 FranceI. HadjarRed Bull 34
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 26
11 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
12 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 12
14 SpainC. SainzWilliams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin  

Mundial de constructores de F1 2026: puntos, posiciones y diferencias después del GP de Barcelona

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 262
2 ItalyFerrari 190
3 United KingdomMcLaren 141
4 AustriaRed Bull 89
5 FranceAlpine 60
6 ItalyRacing Bulls 38
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac  

¿Qué piloto lidera el mundial de pilotos de la F1 2026 tras el GP de Barcelona?

Andrea Kimi Antonelli parece que iba a tener que conformarse con el tercer puesto en el Gran Premio de Barcelona, pero adelantó a su compañero en las últimas vueltas, antes de tener que abandonar por un problema en su Mercedes. Pese a todo, mantiene el liderato del mundial de pilotos, pero con una ventaja que se ha reducido. El joven italiano cuenta con 156 puntos, mientras que Lewis Hamilton le sigue a 41 y George Russell a 50.

¿Qué escudería va primera en el campeonato de constructores de F1 2026 tras Canadá?

Mercedes, gracias a sus 262 puntos sigue siendo el líder del campeonato tras la prueba en territorio catalán con una amplia ventaja sobre Ferrari, que se mantiene segundo con sus 190 unidades. McLaren es tercero pero lejos con 141 puntos, mientras que Red Bull solo tiene 89 unidades.

¿En qué posición está Alonso en el mundial de F1 2026 tras Barcelona?

Después de un nuevo abandono por un problema con la batería de la unidad de potencia Honda, Fernando Alonso sigue ocupando la 18ª posición del campeonato, la cual consiguió en Mónaco gracias a un punto absolutamente milagroso.

¿En qué posición está Sainz en el mundial de F1 2026 tras Barcelona?

El ritmo de Williams no permitió a Carlos Sainz luchar por los puntos, pero ninguno de los pilotos que tenía por detrás pudo acabar dentro del top 10, así que el piloto madrileño sale de Barcelona con un total de seis puntos en la 14ª posición del campeonato de pilotos.

¿En qué posición está Colapinto en el mundial de F1 2026 tras Barcelona?

Franco Colapinto logró sumar cuatro puntos en la carrera catalana al terminar 8º con su Alpine, justo por detrás de su compañero Pierre Gasly. Tras este resultado, el piloto argentino asciende al 11º puesto con 19 puntos en su casillero.

¿En qué posición está Pérez en el mundial de F1 2026 tras Barcelona?

Sergio Pérez pudo acabar la carrera del GP de Barcelona-Catalunya 2026 al volante de su Cadillac, pero se quedó lejos de la zona de puntos y por lo tanto se mantiene 21º y sin puntos en su casillero.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Vídeo: Alonso abandona en Barcelona por una avería en su nueva batería
Siguiente artículo Hamilton conquista Barcelona y se estrena con Ferrari F1; drama para Antonelli

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Vídeo: Alonso abandona en Barcelona por una avería en su nueva batería

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Vídeo: Alonso abandona en Barcelona por una avería en su nueva batería

Gran variedad de estrategias en Barcelona F1: ¿dos paradas aseguradas?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Gran variedad de estrategias en Barcelona F1: ¿dos paradas aseguradas?

A qué hora fue la carrera de F1 en Barcelona y cómo se vio gratis

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
A qué hora fue la carrera de F1 en Barcelona y cómo se vio gratis
Más de
Fernando Alonso

F1 en DIRECTO: la carrera del GP de Barcelona (con live timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
F1 en DIRECTO: la carrera del GP de Barcelona (con live timing)

Alonso resume la crisis de Aston F1: "Piezas que cambiamos son las que se rompieron"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Alonso resume la crisis de Aston F1: "Piezas que cambiamos son las que se rompieron"

Hamilton conquista Barcelona y se estrena con Ferrari F1; drama para Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Hamilton conquista Barcelona y se estrena con Ferrari F1; drama para Antonelli
Más de
McLaren

El misterio de McLaren: ¿dónde se ha quedó el ritmo de los entrenamientos?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El misterio de McLaren: ¿dónde se ha quedó el ritmo de los entrenamientos?

Piastri asegura que Barcelona ha mostrado que McLaren está por detrás de Mercedes y Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Piastri asegura que Barcelona ha mostrado que McLaren está por detrás de Mercedes y Ferrari

Norris y el problema de McLaren: "No tenemos un coche bueno en todas partes"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Norris y el problema de McLaren: "No tenemos un coche bueno en todas partes"

Últimas noticias

Antonelli avisa a Mercedes: "Estamos perdiendo muchos puntos así"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Antonelli avisa a Mercedes: "Estamos perdiendo muchos puntos así"

Verstappen: "Nos falta un poco en todos los aspectos"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Verstappen: "Nos falta un poco en todos los aspectos"

Wolff, duro tras Barcelona F1: "Hemos perdido por no dar una orden de equipo"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Wolff, duro tras Barcelona F1: "Hemos perdido por no dar una orden de equipo"

Russell cuestiona a Mercedes F1: "Deberíamos haber seguido nuestra propia estrategia"

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Russell cuestiona a Mercedes F1: "Deberíamos haber seguido nuestra propia estrategia"