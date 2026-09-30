La FIA y el ACO anuncian un acuerdo de 10 años para el WEC tras los rumores de separación

La FIA y el Automobile Club de l’Ouest han anunciado un acuerdo histórico de 10 años para promover conjuntamente el Campeonato Mundial de Resistencia, garantizando así el futuro a largo plazo de esta categoría de carreras de coches deportivos.

Como parte del acuerdo, la colaboración entre el organismo rector del automovilismo , la FIA, y el organizador de las 24 Horas de Le Mans, el ACO, se prolongará hasta el final de la temporada 2037.

El anuncio se produce apenas unas semanas después de que la reconocida publicación alemana «Auto Motor und Sport» informara de tensiones entre ambas organizaciones, llegando incluso a sugerir que existía la posibilidad de que tomaran caminos separados el año que viene.

Sin embargo, tanto la FIA como el ACO emitieron de inmediato un comunicado aclaratorio, en el que señalaban que el acuerdo vigente expira después de 2027 y no en 2026, como habían informado algunos medios de comunicación.

El nuevo acuerdo, anunciado este miércoles, añade otra década al acuerdo vigente.

"No se trata simplemente de un acuerdo, sino de un paso adelante fundamental para el mundo del automovilismo que garantizará el futuro del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA durante los próximos años", afirmó Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

"Se trata de un acuerdo pensado para el futuro, un acuerdo del siglo, que refuerza la colaboración entre la FIA y la ACO, una relación que se remonta a más de 120 años, y que prepara al campeonato para una década de crecimiento sin precedentes que reportará beneficios reales a los aficionados, los pilotos, los equipos y los fabricantes".

"Ha sido un gran honor para la FIA haber participado en esta colaboración que ha contribuido a dar paso a esta edad de oro de las carreras de resistencia. Espero con interés seguir trabajando junto al presidente Pierre Fillon y su equipo para aprovechar este impulso y forjar un futuro aún más sólido".

Vista general Foto de: Jakob Ebrey

Pierre Fillon, presidente del Automobile Club de l’Ouest, añadió: ·Estamos encantados de que se haya prorrogado el acuerdo entre la FIA y el ACO, lo que refuerza la sólida y duradera relación que ha sido el núcleo del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA desde su creación en 2012. Esta colaboración se ha forjado sobre la base de la confianza, la ambición compartida y un compromiso común con el desarrollo de las carreras de resistencia·.

·Juntos, la FIA y el ACO han creado una base sólida para el éxito continuado y el crecimiento internacional del campeonato, y esperamos escribir el próximo capítulo de esta extraordinaria colaboración. Por último, me gustaría dar las gracias al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, por la excelente relación que hemos forjado·.

En un comunicado conjunto, el Campeonato de Resistencia de la FIA ( ) y la ACO afirmaron que la prórroga del acuerdo ·garantiza una ambición común de ampliar la colaboración e impulsar el éxito comercial·.

Cuando la prórroga entre en vigor, todos los procesos normativos serán supervisados por el Grupo de Trabajo de la FIA y el Campeonato de Resistencia de la FIA, mientras que el Consejo Mundial del Deporte del Motor se encargará de ratificar todas las decisiones.

La FIA y el ACO también supervisarán la homologación de todos los coches que compitan en la categoría Hypercar como parte de un nuevo proceso simplificado.

Como era de esperar, la FIA disfrutará de una mayor presencia de su marca en los circuitos como parte del acuerdo, lo que incluye una mayor visibilidad en el parque cerrado, en los podios, en los coches de seguridad, así como durante las retransmisiones televisivas.