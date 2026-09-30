Entrevista a Carlos Sainz: cómo se recuperó de su peor golpe en F1

Para Carlos Sainz, Bakú no puede ser un lugar como cualquier otro. Cuando hablamos con él en vísperas del Gran Premio de Azerbaiyán, el español acaba de llegar a la ciudad y sus pensamientos se remontan inevitablemente a doce meses atrás, cuando precisamente en las calles de la capital azerbaiyana logró su primer podio con Williams.

Uno de los momentos que aún hoy considera uno de los más bonitos de su carrera y que, a la luz de las dificultades vividas en 2026, parece que fue hace mucho más de un año. De hecho, Sainz llegó a Bakú tras unos meses complicados, en los que el FW48 no le había permitido obtener los resultados esperados.

Sin embargo, a nivel personal, su percepción es casi opuesta: a sus 32 años siente que está cerca del punto álgido de su carrera y que pilota a un nivel muy alto.

Es precisamente ese contraste, entre las sensaciones al volante y la escasez de resultados, lo que hace que este momento resulte especialmente frustrante.

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Pregunta: Carlos, ¿cómo estás?

Carlos Sainz: "Bien. Aterricé ayer para el fin de semana. Es un lugar que me trae muchos buenos recuerdos del año pasado, de mi primer podio con Williams. Probablemente fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera, así que ahora Bakú es un lugar importante para mí".

P: ¿Cómo es este momento de tu vida y de tu carrera?

CS: "Es un momento especial porque, en cuanto a mi rendimiento personal, siento que estoy haciendo un buen año. Tengo 32 años y creo que estoy cerca del punto álgido de mi carrera. Siento que estoy pilotando bastante bien este año, pero al mismo tiempo ha sido una temporada muy frustrante, con muchos problemas en el coche que no nos han permitido conseguir buenos resultados. Siento que, en cierto sentido, está siendo un año un poco perdido en mi carrera, porque no estamos logrando alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado. Espero que simplemente sea un año extraño y que, a partir de la próxima temporada, consigamos situarnos en una mejor posición".

P: Llegaste a la escudería Williams en 2025, pero antes habías competido con Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari. ¿Qué crees que has aportado a este equipo y cuánto ha cambiado desde que llegaste?

CS: "En primer lugar, he aportado mi experiencia y mi velocidad como piloto. Después de doce años en la Fórmula 1, creo que más o menos todo el mundo conoce mis puntos fuertes. Pero, sobre todo, creo que he aportado experiencia y una forma determinada de trabajar, intentando ayudar a este equipo a mejorar. He tenido la oportunidad de conocer equipos de primer nivel como Ferrari y, por eso, puedo dar a Williams referencias sobre dónde se encuentra hoy en día un equipo puntero y qué se necesita para alcanzar ese nivel. Lo positivo es que también contamos con James Vowles, que viene de Mercedes, y con AlexAlbon, que ha vivido el ambiente de Red Bull. Hay tres o cuatro figuras importantes dentro del equipo que saben cómo funciona una escudería puntera. Estamos intentando llevar a Williams de nuevo a ese nivel en el futuro".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

P: Has decidido comprometerte con Williams también de cara al futuro. Más allá de las motivaciones técnicas, ¿qué has encontrado en las personas de este equipo que te ha convencido para seguir creyendo en el proyecto?

CS: "Hay dos razones principales. La primera es que confío en el proyecto, en las personas y en la visión que en el equipo a medio y largo plazo. Es cierto que este año ha sido muy decepcionante, un año que nadie esperaba. También nos ha hecho darnos cuenta de lo mucho que aún hay que mejorar y de que probablemente estamos más lejos de lo que pensábamos. El año pasado ocurrió casi lo contrario: obtuvimos resultados incluso mejores de lo esperado. Este año, en cambio, ha sido mucho más difícil".

"La segunda razón es que me he sentido como en casa desde el primer momento en que llegué. En Williams me he sentido muy escuchado y, para mí, como piloto, eso es clave. Quiero sentir que, cuando hablo, la gente me escucha y que ciertas cosas pueden ir en la dirección que sugiero. Aquí, hasta ahora, ha sido así. Algunos de mis mejores años los pasé en McLaren y también algunos en Ferrari. En McLaren, por ejemplo, me sentía de forma muy similar a como me siento hoy en Williams. Y creo que un piloto consigue dar lo mejor de sí mismo precisamente cuando se encuentra en un entorno así".

P: A menudo te has definido como una persona muy racional. Sin embargo, ¿existe un , Carlos Sainz al que le cuesta dejar atrás un mal día en la pista?

CS: "Sin duda. Soy el primero que, cuando se acuesta tras un día en el que las cosas no han salido bien, sufre al pensar en los errores. La experiencia, sin embargo, me ha dado una herramienta fundamental: comprender que el mundo no se acaba ahí. Todos hemos vivido fines de semana buenos y malos. La vida sigue y el valor de un piloto no disminuye por una carrera que ha salido mal. Quizás esa semana Motorsport.com te pongan una mala nota, la gente piense que tu carrera ha terminado y parezca que todo acaba ahí. Pero con la experiencia aprendes a gestionar mentalmente estas situaciones. Sabes que solo es una carrera y que, quizá, en la siguiente subas al podio y todo el mundo se olvida de lo que pasó antes y, de repente, te ven como otro piloto. La experiencia, desde este punto de vista, ayuda muchísimo".

P: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera?

CS: "Sin duda, los meses posteriores a la noticia de que iba a dejar Ferrari. Sinceramente, pensaba que me quedaría allí mucho tiempo. Veníamos de cuatro años estupendos, en los que creo que Charles [Leclerc] y yo habíamos hecho un buen trabajo juntos y el equipo iba por buen camino. Nunca me habría esperado dejar Ferrari, pero esa situación se produjo y necesité dos o tres meses para recuperarme un poco, entender cómo continuar mi carrera y cuál sería el siguiente objetivo. Fueron meses difíciles, pero creo que, precisamente gracias a esa dificultad, probablemente alcancé el mejor nivel de mi carrera. Gané en Australia, subí al podio y creo que hice una muy buena temporada 2024".

Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Ferrari

P: ¿Y cuál ha sido el momento más bonito?

CS: "Tengo muchísimos buenos recuerdos de los años en McLaren. Me lo pasé muy bien pilotando para ese equipo y consiguiendo mis primeros podios. Luego vinieron las victorias con Ferrari: es imposible describir lo que siente un piloto cuando gana las primeras carreras. Y creo que la forma en que llegaron esas cuatro victorias las hace a todas especiales. Después vino el podio con Williams. Me arriesgué al elegir este equipo y quizá alguien pensó que estaba loco. Luego logramos tres podios al final de la temporada y todo parecía ir por buen camino. Precisamente por eso este año es difícil de entender: ha sido realmente una temporada muy complicada".

P: Llevas un apellido muy importante en el mundo del automovilismo. ¿Hubo algún momento en el que vivieras el apellido Sainz más como una carga que como un privilegio? ¿Te supuso algún inconveniente en la pista?

CS: "Sí, sin duda en mis primeros años en el karting. En aquella época sentía que el peso de mi apellido era mayor que las ventajas que podía darme. Cuando era pequeño sentía mucho esa presión. Lo veía y percibía que no me trataban igual precisamente por ser hijo de quien era. Hubo algunas situaciones muy complicadas que no quiero contar ahora, pero entre los 11 y los 14 años, en el karting, pasé por momentos muy duros. Quizá algún día los cuente en una biografía. Sin duda sentía la presión y vi a algunas personas comportarse mal con un chico de 12 o 13 años. Es algo que no me gustó".

P: Si hoy pudieras encontrarte con el Carlos de 15 o 16 años, ¿le dirías que ha merecido la pena? ¿Hay algo de la vida de un chico "normal" que creas que te has perdido?

CS: "Sin duda le diría que ha merecido la pena. Nunca ha habido un momento en el que me haya preguntado de verdad si todo lo que estaba haciendo merecía el sacrificio, porque siempre me lo he pasado bien. Conducir, ir a las carreras, correr: siempre ha sido mi sueño. Incluso cuando me perdía algunas experiencias normales para un chico de 16 años, nunca pensé que fuera un sacrificio. Simplemente pensaba que estaba haciendo lo que quería hacer. Por supuesto que ha habido momentos de tensión y presión, momentos en los que no sabía si lograría llegar a la F1 o convertirme realmente en piloto. A ese chico que tenía dudas sobre si algún día llegaría, o incluso si ganaría carreras, le diría que no se preocupe. Lo conseguirá. Y probablemente tendrá una carrera mejor de lo imaginado".

La entrevista con Carlos Sainz, en italiano

Mira: Entrevista con CARLOS SAINZ: herida de Ferrari, dificultades de Williams, el peso de su apellido