Análisis de tandas largas: Mercedes y Ferrari, en otro mundo en Monza

En el Gran Premio de Italia, todo parece encaminado hacia un duelo entre Mercedes y Ferrari. Después de que Charles Leclerc terminase la primera sesión de entrenamientos libres al frente de la clasificación para la Scuderia, en una FP2 más representativa fue Mercedes, con George Russell, quien marcó el mejor tiempo.

Por ello, había una gran expectación por ver las tandas largas al final de la segunda sesión. Habitualmente son un indicador importante del posible ritmo de carrera para el domingo. Sin embargo, el panorama está más abierto que nunca.

Corrigiendo los long runs para tener en cuenta las diferentes longitudes de los stints y los distintos compuestos de neumáticos, Ferrari y Mercedes están prácticamente empatados. Charles Leclerc y Lewis Hamilton rodaron exactamente al mismo ritmo (+0,00). George Russell apenas cedió dos centésimas por vuelta con el primer Mercedes, mientras que el líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli, se quedó también a sólo 0,04 segundos por giro.

Mercedes vs Ferrari: ¿la gestión de la energía será la clave?

Debido a sus largas rectas y sus pocas curvas, la gestión de la energía desempeña un papel especialmente importante en Monza. Y ahí parece que los dos equipos punteros han elegido enfoques diferentes: mientras Mercedes parece ganar terreno principalmente al inicio de la vuelta, Ferrari recupera sobre todo en el último sector.

George Russell marcó en la segunda sesión el segundo mejor registro del primer sector, con un tiempo de 27.044 segundos, sólo por detrás de Pierre Gasly (27.039). Ferrari, en cambio, perdió allí alrededor de una décima y media o dos décimas con Lewis Hamilton (27.174) y Charles Leclerc (27.259).

En el segundo sector ningún equipo fue más rápido que las Flechas de Plata (27.784). Ferrari cedió aproximadamente una décima en la zona con más curvas del circuito (27.874). Sin embargo, en el último sector las tornas cambiaron: con un registro de 27.546, Leclerc le sacó alrededor de dos décimas en el tercer sector al ganador de la FP2, Russell (27.721).

Por lo tanto, Mercedes probablemente utiliza algo más de potencia al comienzo de la vuelta, mientras Ferrari parece reservarla para el final. Sin embargo, sigue siendo completamente incierto quién parte como favorito tanto para la clasificación como para la carrera. Las diferencias son extremadamente pequeñas y el más mínimo error podría costar varias posiciones en la zona alta.

McLaren sufre, Red Bull no tiene opciones

Lo que sí parece claro es que Mercedes y Ferrari probablemente se repartirán las primeras posiciones. A McLaren le faltaron alrededor de cuatro décimas a una vuelta en la segunda sesión. Sin embargo, en los long runs el coche de Lando Norris se quedó a sólo 0,19 segundos por vuelta.

El Autodromo Nazionale Monza parece adaptarse peor al MCL40 que los circuitos más estrechos y revirados de Budapest y Zandvoort. Como era de esperar, el equipo papaya se defiende mejor en el segundo sector de Monza, el más virado. A cambio, pierde demasiado tiempo, especialmente en el último sector.

Mientras McLaren ha sufrido durante toda la temporada con la velocidad punta y la eficiencia de su coche, no puede decirse lo mismo de Red Bull. Su motor de combustión está considerado como la referencia de la Fórmula 1 y, en términos de eficiencia, los de Milton Keynes también parecían encontrarse hasta ahora en el extremo opuesto del espectro.

A pesar de ello, Red Bull parece ser, como mucho, la cuarta fuerza en un circuito de velocidad punta como Monza. Así lo indican tanto las simulaciones de clasificación (+0,818) como los long runs (+0,22). En ritmo de carrera parece que pueden reducir algo la desventaja, pero el problema de fondo permanece: el RB22 pierde demasiado tiempo, sobre todo en las curvas de los dos primeros sectores, y no consigue recuperarlo posteriormente en las rectas.

Zona media: Audi flaquea y Alpine reaparece

También en la zona media parece haberse alterado ligeramente el orden de fuerzas debido a las particulares características de Monza. Mientras Racing Bulls parece mantenerse al frente del grupo intermedio, el equipo Audi, que había mostrado un gran nivel recientemente, podría haber dado un paso atrás.

El equipo oficial todavía presenta carencias especialmente en el motor, algo que le perjudica de manera particular en Monza. Además de unas discretas simulaciones de clasificación (+1,173), las tandas largas de Audi tampoco pasaron de la zona media.

Gabriel Bortoleto apenas pudo completar tres vueltas antes de que un problema técnico dejase fuera de combate su coche. Su compañero Nico Hulkenberg perdió 1,42 segundos por vuelta respecto a la cabeza en un long run más representativo. De este modo, Audi no sólo quedó por detrás de Racing Bulls (+0,72), sino también de Alpine (+0,88), Williams (+1,24) y Haas (+1,28).

También parece estar sufriendo especialmente Aston Martin, después de la progresión mostrada en las últimas carreras. Mientras Fernando Alonso no pudo completar verdaderos long runs, los de Lance Stroll fueron 3,94 segundos por vuelta más lentos que los de la cabeza. De este modo, Aston Martin volvió a ser claramente más lento que Cadillac (+2,20).

Tras los entrenamientos del viernes, la situación estratégica parece mucho más sencilla de interpretar que el orden de fuerzas entre los equipos. Los long runs no mostraron un desgaste significativo de los neumáticos con ninguno de los tres compuestos. Por ello, de cara al domingo, la estrategia a una parada debería ser preferible a la de dos, independientemente de la combinación de neumáticos elegida.