Colapinto llora tras Monza y admite: "Desaproveché una oportunidad muy importante"

Franco Colapinto había empezado el GP de Italia soñando con algo grande y terminó la tarde intentando contener las lágrimas. El argentino llegó a colocarse en posiciones de podio después de una salida brillante, pero una excursión por la grava mientras luchaba con Max Verstappen condicionó por completo su carrera. Aunque consiguió rehacerse y volver a los puntos, el error pesó mucho más que la recuperación.

"Fue una carrera dura. Muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché", admitió Colapinto tras bajarse del coche.

A partir de ahí, la emoción pudo con él.

"Estoy triste por eso. Creo que podría haber sido una gran carrera y fue un gran error", dijo, ya entre lágrimas. "Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí".

El argentino había salido lanzado tras la bandera roja y llegó a situarse tercero, aprovechando una segunda salida en la que Alpine tenía a sus dos coches en posiciones muy altas. Pero en plena pelea con Verstappen se fue largo y acabó atravesando la grava, cayendo muchas posiciones de golpe.

El daño no fue solo deportivo. Colapinto explicó que el paso por la grava también dañó el fondo de su monoplaza y le condicionó durante buena parte de la carrera.

"Me quedó mucha bronca. Se rompió mucho el piso también. Fui por la grava mucho tiempo, muy rápido, se rompió bastante y perdí mucha carrera ahí", explicó.

Colapinto, muy duro consigo mismo

Pese a todo, Colapinto consiguió reconstruir su domingo y volver a la zona de puntos, terminando relativamente cerca de Pierre Gasly. Pero ni siquiera eso le servía de consuelo.

"Si bien hice cosas bien, no aproveché todo lo bueno que había hecho, y así no sirve", reconoció.

El momento fue especialmente duro durante la entrevista posterior a la carrera. El responsable de prensa de Alpine llegó a preguntarle si necesitaba parar un momento antes de continuar, mientras Colapinto intentaba recomponerse delante de los medios españoles y latinoamericanos.

La autocrítica del argentino fue muy fuerte, quizá incluso más de lo que exigía una carrera en la que el ritmo de Alpine tampoco garantizaba un podio final. Su propio compañero, Gasly, había partido desde la pole y terminó también lejos de las posiciones de honor.

Pero para Colapinto eso importaba poco en ese momento. Lo que veía era una oportunidad que había dejado escapar.

La siguiente carrera, eso sí, llegará enseguida y tendrá un significado especial para él. Madrid será una cita casi de casa. "Estuve ahí cuando era chico y cuando empecé en Fórmula, así que tengo muchas ganas de esa carrera y de olvidarme un poco de hoy", cerró.