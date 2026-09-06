Russell admite que la estrategia de Mercedes fue "una moneda al aire" en Monza

George Russell vio cómo una carrera que durante muchas vueltas parecía tener bajo control acababa escapándose en el momento más imprevisible. El Virtual Safety Car provocado por Lance Stroll abrió dos caminos para Mercedes: mantener al británico en pista con sus duros o parar a Andrea Kimi Antonelli. El equipo dividió estrategias y la apuesta terminó cayendo del lado del italiano.

"Para ser sincero, pensaba que los dos nos quedaríamos en pista", reconoció Russell después de terminar segundo. "Me sorprendió ver que Kimi entraba en boxes".

El británico había liderado buena parte de la carrera y llegó a mantener una bonita batalla directa con su compañero, pero el VSC alteró por completo el escenario. Antonelli montó medios nuevos, mientras Russell siguió con el mismo juego de duros que había colocado tras la bandera roja de las primeras vueltas.

"Al final, de alguna manera, se lanzó una moneda al aire para los dos. En ese momento, el equipo no podía saber qué estrategia iba a ser mejor", explicó.

La lectura de Russell fue bastante comprensiva con Mercedes. Con Max Verstappen también metido en la pelea, dividir los planes de sus dos coches reducía el riesgo de equivocarse con ambos.

"Creo que dividir las estrategias probablemente fue lo correcto para el equipo", aseguró. "Si yo hubiese ganado la carrera, seguramente habría dicho que Kimi debería haberse quedado fuera".

Russell: "Me habría gustado luchar con Kimi"

El segundo puesto, eso sí, dejó cierto sabor amargo. Russell reconoció que le habría gustado resolver la victoria directamente en pista, especialmente porque antes de que las estrategias se separasen sentía que podía aguantar el pulso con Antonelli.

"Me habría gustado tener una pelea con Kimi. Estábamos teniendo una batalla bastante bonita y sentía que podía defenderme bien en ese momento", explicó.

Pero mientras Antonelli atacaba con medios mucho más frescos, Russell empezó a sufrir al final del stint.

"Completamos toda la carrera con un único juego de neumáticos duros y hacia el final empecé a sufrir mucho con ellos", reconoció.

Antonelli terminó alcanzándole y superándole para completar una remontada histórica desde el fondo de la parrilla. Russell, lejos de quitarle mérito, destacó la actuación de su compañero.

"Cuando miré la clasificación al principio y vi que ya estaba cuarto o quinto, entendí que estaría en la lucha por la victoria", dijo. "Kimi tuvo un ritmo fantástico".

Y aunque el resultado también supone perder más terreno respecto al líder del Mundial, Russell no quiere convertir cada carrera en una calculadora de puntos.

"No estoy pensando en la remontada ni en la lucha por el campeonato. Solo quiero ir a cada carrera e intentar ganarla", aseguró. "Kimi merece estar liderando y está en una posición muy buena".

Monza no terminó con la victoria que Russell esperaba, pero sí con una lectura más positiva que antes del verano. "Acepto el segundo puesto. Estamos en una situación mucho más positiva que antes del parón. Pero, por supuesto, hoy me habría encantado ganar".