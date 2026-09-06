Así queda el mundial de F1 tras Monza: puntos y posiciones

El GP de Países Italia de F1 2026 amenazaba con ver la distancia de Kimi Antonelli recortada (salía 19º por cambio de motor), pero la remontada del líder del mundial en su país deja las cosas casi como estaban. Verstappen sí amenaza el top 5 de Leclerc, que sufrió un fuerte accidente y no sumó ningún punto. Consulta a continuación cómo quedan los campeonatos del mundo de pilotos y equipos de F1 tras Monza (y después de haber cambiado tres meses después los resultados del GP de Mónaco).

Clasificación del mundial de pilotos de F1 2026: puntos y posiciones después de Monza

¿Qué piloto lidera el mundial de F1 2026 tras 13 carreras?

Andrea Kimi Antonelli, que llegaba a Monza con 59 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell, y su remontada le permite aumentar a 66 la ventaja, ya que terminó justo delante del inglés, ganando.

La crónica del GP de Italia de F1 2026: Fórmula 1 ¡Victoria histórica de Antonelli en Monza tras remontar desde el fondo!

Clasificación del mundial de constructores de F1 2026: puntos y posiciones tras Monza

¿Qué equipo de F1 es líder el mundial de constructores de 2026 después de Monza?

Mercedes, y ya se escapa mucho. Llegó a Monza con 87 puntos de ventaja sobre Ferrari y con 162 sobre McLaren, y su doblete le permite distanciarse aún más, sacando ahora 122 puntos a Ferrari y 183 a McLaren.

¿Quién era el líder a estas alturas del año otras temporadas? ¿Acabó siendo campeón?

A falta de 10 carreras (que son las que quedarán si se disputan Qatar y Abu Dhabi), Oscar Piastri lideraba por 9 puntos sobre Lando Norris el año pasado, y el inglés fue el campeón a final de curso. En 2024, 2023 y 2022 Max Verstappen era líder cómodo a falta de 10 pruebas y en todas acabó coronándose. En 2021, sin embargo, Lewis Hamilton lideraba con tres puntos de ventaja sobre Max Verstappen y el holandés acabó llevándose el título.

¿Cómo va Alonso en el campeonato del mundo de F1 tras Monza?

Fernando Alonso no pudo puntuar tras haberlo hecho en Zandvoort la carrera anterior, y se mantiene 19º en el mundial de pilotos con 3 puntos, los mismos que Esteban Ocon.

¿Cómo va Sainz en el campeonato del mundo de F1 tras Monza?

Carlos Sainz sigue 15º en el mundial de pilotos de la F1 2025, con los mismos puntos que Nico Hulkenberg y un punto por delante de su compañero Alex Albon.

¿Cómo va Colapinto en el campeonato del mundo de F1 tras Monza?

Franco Colapinto llegó a ser cuarto en la carrera, pero cometió un error que le sacó del top 10, y aunque finalmente pudo puntuar siendo 9º, se mantiene 12º con 21 puntos, ocho menos que Lindblad y tres más que Bearman.

¿Cómo va Pérez en el campeonato del mundo de F1 tras Monza?

Sergio Pérez tampoco pudo pasar de las últimas posiciones en Monza, donde fue 18º, batiendo solo a su compañero Valtteri Bottas de entre los pilotos que vieron la bandera a cuadros. Pérez es último en el mundial, 23º, porque Yuki Tsunoda le adelantó en Zandvoort y ha puntuado en Monza (Solo los Cadillac y Lance Stroll aún no han puntuado).