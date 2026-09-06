Sainz solo pudo ser 13º en Mona pese a "una ejecución perfecta" de Williams

Carlos Sainz terminó el Gran Premio de Italia 2026 en una discreta 13ª posición, pero el español se marchó de Monza con la sensación de haber exprimido al máximo las posibilidades de su FW48 con una "ejecución perfecta" en todos los aspectos.

La primera salida no fue sencilla para Sainz, que perdió parte del terreno ganado tras un buen inicio. Al ser preguntado por si algún piloto le había empujado a la hierba después de Lesmo, el madrileño reconoció que ni siquiera recordaba exactamente lo sucedido.

"Probablemente. Ya no lo recuerdo. Hubo muchas salidas y mucha acción en la carrera", explicó Sainz. "Sobre todo fue muy complicada porque algunos se saltaban la segunda chicane. Creo que también hubo carreras un poco peligrosas ahí fuera, con todas las diferencias de velocidades que tiene cada uno, sobre todo en la primera vuelta".

A pesar de ello, el piloto de Williams considera que realizó dos buenas salidas y que el problema estuvo en no conseguir transformar esa ventaja inicial en posiciones.

"Hice dos salidas realmente buenas. En la primera vuelta no supe aprovecharlo muy bien, pero a partir de ahí hice una carrera sólida para terminar 13º por delante del Haas, que es la batalla en la que estamos inmersos ahora mismo.

"Hoy conseguí superarles gracias a una buena estrategia, una parada en boxes muy buena que me permitió adelantar a Ocon y, después, adelantamos a Bearman en pista. Así que sí, hoy hicimos lo que pudimos", añadió.

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Una de las decisiones más importantes de Williams llegó durante el Virtual Safety Car. Desde Williams pidieron a Sainz que se acercara a Alex Albon y a Oliver Bearman, una maniobra que inicialmente generó ciertas dudas en el español.

"Al principio, cuando me dijeron que me acercara a Alex y a Bearman y me indicaron el ritmo que llevaban, pensé que quizá era una decisión un poco arriesgada y que iba a ser complicado adelantar".

“Una vez que los Haas empezaron a perder ritmo, fue bastante fácil alcanzarles e incluso adelantarles. Teníamos un ritmo sólido porque Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, que iban delante, no estaban demasiado lejos y habían sido mucho más rápidos este fin de semana en general".

De hecho, Sainz considera que el rendimiento mostrado durante la carrera fue incluso mejor de lo que Williams podía esperar.

"Creo que demostramos un ritmo quizás un poco mejor de lo esperado", concluyó el piloto madrileño de Fórmula 1.