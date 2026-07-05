Antonelli: "Estoy decepcionado y enfadado; hoy podía haber ganado"

Andrea Kimi Antonelli iba lanzado a por el Ferrari de Charles Leclerc en las mejores condiciones posibles: montaba unos neumáticos duros más frescos, tenía un ritmo inalcanzable para el resto y aún quedaban varias vueltas para preparar y culminar el adelantamiento que le habría permitido lograr la sexta victoria de su temporada y de su carrera. Pero no pudo ser.

En la vuelta 41 de las 52 previstas del Gran Premio de Gran Bretaña, el Mercedes W17 número 12 sufrió un problema técnico después de pasar por el piano de la curva 9, Copse. A partir de ese momento comenzó el calvario del piloto italiano.

De aspirante a la victoria a quedarse fuera de los puntos. Antonelli, al que el equipo avisó de un problema en el deflector de la rueda delantera izquierda —una cubierta interna de la rueda con funciones aerodinámicas, un deflector—, entró en boxes para hacer una parada con la esperanza de que la situación mejorara. Pero no fue así.

El piloto de Bolonia tuvo que volver a pasar por boxes una segunda vez. Una vez identificado el componente que parecía estar causando el problema, el equipo decidió retirarlo y Andrea pudo regresar a pista, manteniendo aun así un ritmo razonable para intentar rescatar al menos un punto.

"Parece que el problema fue el deflector de la rueda. Se rompió de forma instantánea. He pasado por los pianos igual en todas las vueltas. Salí de Copse y noté inmediatamente que algo se había roto".

"El coche prácticamente ya no giraba. Y cuando conseguía hacerlo, la rueda estaba prácticamente levantada, en el aire. Imaginaba que algo se había roto. Ahora sabemos qué fue. Lo que no sabemos es si hay algo más, porque sinceramente creo que puede haber habido algo más que solo el deflector de la rueda. Pero el equipo aún no ha podido analizar el coche. Es una pena, porque hoy tenía la oportunidad de ganar y lo habría intentado seguro".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A pesar de haber rodado inicialmente en posiciones de puntos, Antonelli recibió una sanción de cinco segundos por superar en varias ocasiones los límites de la pista, precisamente después del problema en la parte delantera izquierda. Con la posterior salida del coche de seguridad, que volvió a agrupar al pelotón, Kimi acabó cayendo hasta la 16ª posición.

"La verdadera pena es que tuvimos que hacer dos paradas. En la primera cambiamos el alerón, pero el problema seguía ahí. En la segunda quitaron la pieza y el coche volvió a ser, por decirlo de alguna manera, conducible. Es una lástima porque, aun así, podríamos haber terminado sextos o séptimos y haber evitado la penalización. Pero es difícil decirlo".

"Estoy decepcionado y enfadado. Pero lo importante es que hoy iba muy rápido y tenía una gran oportunidad de ganar. Con los neumáticos duros estaba alcanzando a Leclerc y tenía un ritmo muy fuerte. Es una pena no haber tenido siquiera la oportunidad de intentarlo".

"Cuando me subo al coche lo doy todo. También hoy, cuando parecía que todo iba en nuestra contra, me quedé en pista para intentar sumar algún punto. Estuve a punto de conseguirlo, pero entonces salió el coche de seguridad y ya no tuve ninguna opción. Esas son las reglas (sobre los límites de la pista) y no puedo hacer nada. Estaba intentando dar el máximo para mantener el coche dentro de la pista, pero era inconducible. Al final llegó la sanción, pero no había nada que pudiera hacer".

La ventaja de Antonelli al frente del campeonato sigue reduciéndose. El italiano abandona Silverstone con 179 puntos, frente a los 154 de su primer perseguidor, su compañero de equipo George Russell. Aun así, el piloto de Mercedes mantiene intacta la confianza: también en Silverstone demostró tener el mejor ritmo de todos y confía en que, igual que le ocurrió anteriormente a Russell, la fortuna vuelva a sonreírle tarde o temprano.

"Sin duda hemos perdido más puntos, pero no creo que esté pasando por un mal momento. He demostrado durante todo el fin de semana que tengo velocidad. También hemos demostrado cuál es nuestro potencial. Estamos en un buen momento como equipo, el coche es rápido y hemos enseñado de lo que somos capaces".

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