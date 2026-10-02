Bezzecchi: "Tuve un susto y volví al box. Este año ya he cumplido el cupo de caídas"
Marco Bezzecchi logró superar un gran susto en su primera salida a pista este viernes por la mañana en Japón, lo que le llevó a volver inmediatamente al garaje y recuperar la calma".
Marco Bezzecchi
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El piloto de Aprilia, tercero de la general a 42 puntos del líder, su compañero Jorge Martín, acabó la primera jornada del GP de Japón, este viernes, con el cuarto mejor tiempo del día, a algo más de dos décimas del nuevo récord del trazado, establecido por Alex Márquez.
Antes de todo eso, sin embargo, Marco Bezzecchi protagonizó uno de los sustos del día. Nada más empezar el FP1 en Motegi, la lluvia de la mañana había humedecido algunas partes de la pista, pero al estar reasfaltada no de podía distinguir con claridad dónde había agua. Eso llevó al suelo a Takkaki Nakagami, el piloto local que actuaba como wild card y que no pudo completar ni una sola vuelta en su gran premio de casa. Un accidente que se produjo muy cerca de donde circulaba Bezzecchi, que sufrió un gran susto en el mismo punto.
"Empecé el día con el susto en el cuerpo, salvando una caída inminente", recordó el italiano. "El problema fue que vi algo de lluvia ligera por el circuito, pero el asfalto estaba completamente seco en todas partes. Luego llegué a la curva 11; la zona de frenada también estaba seca. Al entrar, empecé a notar que el asfalto se veía un poco más oscuro. Como era nuevo, no sabía si era una característica propia de la pista. Había caminado por ella ayer, pero recorrerla a pie siempre es distinto a hacerlo sobre la moto", continuó. "Me di cuenta de que estaba mojado cuando la moto empezó a moverse de esa manera (derrapando de atrás). Tuve muchísima suerte; sinceramente, no sabría decir cómo logré salvar la situación. Fue pura suerte", admitió.
"Estaba preparado, pero a veces consigues salvarla y otras no, aunque hagas exactamente lo mismo sobre la moto. Entonces decidí volver al box, y le he dicho al equipo de esperar un rato, porque este año ya he cumplido el cupo de caídas".
Poco antes, el propio Bezzecchi, que fue de los pocos que salieron a pista en los primeros minutos, pudo ser testigo de la dura caída de Nakagami. "Por desgracia, vi lo que le pasó a Taka. Es una gran lástima para él; ante todo, porque sufrir una lesión siempre es algo muy desagradable. Así que le deseo una pronta recuperación. Además, al ser un piloto japonés, su presencia aquí era positiva para los aficionados en general. Ojalá pueda volver pronto", dijo.
Al final del día, Bezzecchi marcó el cuarto mejor tiempo por detrás de Alex Márquez, Pedro Acosta y Marc Márquez, ninguna sorpresa. "Sí, obviamente esperaba a Marc. A lo largo de los años siempre ha sido muy competitivo aquí. Esperaba que Álex fuera rápido, ya que es muy fuerte en la frenada. Esperaba a Pedro porque ya fue competitivo el año pasado. Además, ganó en Spielberg, así que seguro que viene con mucha fuerza. Y, como dices, es rápido como siempre. Afortunadamente, estoy en la pelea, así que intentaré mejorar y acercarme a los primeros puestos".
Una situación que no deja de ser una buena noticia para el italiano, que nunca tuvo grandes actuaciones en Motegi. "En mi caso, nunca tuve expectativas concretas. Todo lo que pudiera hacer hoy era positivo para mí. Obviamente, ser bastante rápido es aún mejor. Eso está claro. Pero todavía tenemos mucho trabajo por delante".
Sobre el nuevo asfalto, el de Aprilia solo tuvo elogios. "La pista está impecable, como el tapete de una mesa de billar. Lo han hecho a la japonesa", destacó.
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